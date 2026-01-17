L'oroscopo di febbraio 2026 assegna voto nove all'Acquario, mentre sette al Sagittario poiché non deve lasciarsi prendere dall’impulsività e sette e mezzo ai Gemelli che deve stare attento a non disperdere energia.

Segni di Fuoco

Ariete: febbraio è il mese per agire con decisione. I pianeti vi spingono a intraprendere nuove sfide e a realizzare progetti personali e professionali. In amore, attenzione a non correre troppo: una conversazione chiara può portare grandi risultati.

Voto: 8/10

Leone: creatività e audacia sono al centro delle vostre giornate.

Piccoli stress potrebbero rallentare qualche progetto, ma le sorprese positive e le occasioni di emergere non mancano. Amore e amicizie richiedono pazienza e attenzione.

Pagella: 7,5/10

Sagittario: il desiderio di libertà e nuove esperienze domina il mese. Ottimo per progetti avventurosi o incontri stimolanti. Non fatevi prendere dall’impulsività: chi segue il cuore con saggezza raccoglierà soddisfazioni.

Giudizio: 7/10

Segni di Terra

Toro: febbraio vi offre stabilità e sorprese positive. Le intuizioni pratiche vi guidano verso sceltevincenti, nei progetti, nel lavoro e in amore. Mercurio nei Pesci favorisce chiarimenti importanti. È il momento di agire con sicurezza e lucidità.

Giudizio: 9/10

Vergine: organizzazione e intuizione saranno le vostre alleate.

Potete consolidare rapporti importanti e fare passi avanti in progetti che richiedono pazienza e costanza. Amore e amicizie beneficeranno di dialoghi chiari e sinceri.

Giudizio: 8/10

Capricorno: con il Sole e Venere favorevoli, potete pianificare e costruire basi solide per il futuro. Saturno e Plutone vi offrono disciplina e intuizione, perfette per realizzare obiettivi importanti e iniziative. In amore, i rapporti seri si rafforzano.

Pagella: 9/10

Segni d’Aria

Gemelli: il mese porta energia e voglia di innovazione. Le vostre idee brillanti e le comunicazioni intuitive favoriscono rapporti sinceri e opportunità professionali. Attenzione a non disperdere energia in troppe direzioni.

Giudizio: 7,5/10

Bilancia: il cielo vi sprona a rinnovare le relazioni e a gestire con diplomazia eventuali tensioni.

Opportunità nei rapporti e nei progetti che richiedono collaborazione. Fortuna nelle situazioni gestite con equilibrio.

Pagella: 7,5/10

Acquario: febbraio vi mette al centro delle situazioni: Marte e Plutone vi spingono a creare, agire e innovare. Nuove iniziative e incontri possono sorprendere positivamente. Il mese favorisce chi osa pensare fuori dagli schemi.

Pagella: 9/10

Segni d’Acqua

Cancro: Mercurio nei Pesci favorisce chiarezza e conversazioni importanti. Venere porta fascino e romanticismo. È un mese per fare scelte concrete nei rapporti e nei progetti personali, con intuizioni vincenti.

Votazion: 8/10

Scorpione: febbraio richiede gestione dei cambiamenti e delle emozioni intense. Plutone e Marte stimolano azione e determinazione, ma la pazienza sarà premiata.

Opportunità amorose e professionali richiedono equilibrio.

Giudizio: 8/10

Pesci: Mercurio e Venere nel segno favoriscono sensibilità e creatività. È un mese perfetto per relazioni autentiche e iniziative personali. Intuizioni e emozioni vi guidano verso decisioni importanti.

Pagella: 8,5/10