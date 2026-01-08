L'oroscopo dal 12 al 18 gennaio 2026 assegna voto otto e mezzo all'Acquario e alla Vergine che saranno protagonisti mentre sei e mezzo al Leone che dovrà affrontare lezioni importanti, anche se scomode.

Segni di Fuoco

Ariete: settimana impegnativa ma formativa. All’inizio vi sentite sotto pressione, soprattutto sul lavoro o nelle responsabilità personali. Il 14 gennaio chiarisce cosa va ridimensionato. Dal 17 in poi, il confronto con amici e alleati vi rimette in carreggiata.

Giudizio: 7/10 – faticosi, ma in crescita.

Leone: le opposizioni vi mettono alla prova sull’orgoglio.

Non tutto può essere controllato e questa settimana ve lo dimostra. Dal 17 gennaio, relazioni e collaborazioni diventano uno specchio utile per correggere il tiro.

Pagella: 6,5/10 – lezioni importanti, anche se scomode.

Sagittario: Giove vi spinge a guardare più in grande, ma il cielo chiede realismo. Tra il 12 e il 14 potreste sentirvi frenati. Dal 17 gennaio torna entusiasmo grazie a nuovi contatti e idee.

Voto: 7,5/10 – ripartenza graduale.

Segni di Terra

Toro: settimana di verifica, in cui ciò che è solido resiste, ciò che è fragile vacilla. Il 14 gennaio è un punto di svolta, soprattutto sul piano pratico ed economico. Dal 17 gennaio, Venere vi chiede apertura mentale.

8/10 – concreti e lungimiranti.

Vergine: il cielo vi aiuta a sistemare, correggere e migliorare. Le opposizioni non vi spaventano: sapete usarle per crescere. Dal 17 gennaio migliora il clima nei rapporti di lavoro.

Votazione: 8,5/10 – protagonisti lucidi ed efficienti.

Capricorno: siete al centro del cielo, ma anche sotto esame. Il 14 gennaio può essere faticoso: troppe responsabilità tutte insieme. La svolta arriva dal 17, quando Venere vi aiuta a rivedere priorità e rapporti.

Pagella: 7,5/10 – forti, ma da alleggerire.

Segni d’Aria

Gemelli: settimana altalenante. Le opposizioni a Giove vi confondono un po’, ma dal 17 gennaio torna la voglia di dialogo e confronto costruttivo.

Giudizio: 7/10 – meglio nella seconda parte.

Bilancia: il cielo vi chiede di prendere posizione. Non potete accontentare tutti. Dal 17 gennaio, Venere in Acquario vi restituisce leggerezza e chiarezza affettiva.

Voto: 7,5/10 – in ripresa.

Acquario: prima parte riflessiva, seconda decisamente migliore. Dal 17 gennaio con Venere nel segno tornano fascino, lucidità e desiderio di connessione.

Pagella: 8,5/10 – protagonisti della svolta.

Segni d’Acqua

Cancro: le opposizioni a Giove vi rendono emotivamente sensibili, soprattutto intorno al 14 gennaio. Serve proteggere le energie. Dal 17, il confronto sincero vi aiuta a ritrovare stabilità.

Pagella: 7/10 – emotivi ma resilienti.

Scorpione: settimana intensa ma produttiva. Le tensioni vi spingono a fare scelte più nette.

Dal 17 gennaio, dialoghi importanti aiutano a chiarire dinamiche familiari o affettive.

Giudizio: 8/10 – profondi e determinati.

Pesci: Giove vi rende ipersensibili agli eccessi altrui. Il 14 gennaio è una giornata delicata, ma utile per capire cosa non vi appartiene più. Dal 17 gennaio, il confronto vi illumina.

Voto: 7/10 – confusi all’inizio, più centrati alla fine.