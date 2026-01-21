Secondo l'oroscopo del weekend 24-25 gennaio 2026 i Gemelli devono avere pazienza, il Capricorno è tranquillo e l'Acquario può essere allegro.

Di seguito, approfondiamo attentamente i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: nel fine settimana può aumentare il dialogo con la famiglia. Chi fa parte di una coppia resta fedele alle proprie idee. La situazione lavorativa è più complessa del previsto.

Toro: insieme al partner si può attraversare un periodo molto sereno. Una questione può creare dei piccoli rallentamenti sul lavoro.

Il livello di energia può abbassarsi improvvisamente.

Gemelli: per risolvere un problema con la dolce metà, serve tanta pazienza. Alcune priorità vanno riviste il prima possibile. Sull'ambito professionale è necessario avere molta lucidità.

Cancro: chi ha una relazione deve evitare gli scontri inutili con la persona amata. I single hanno più disponibilità riguardo ad alcune questioni. Per il campo lavorativo è un fine settimana davvero buono.

Leone: nel weekend è possibile sentirsi trascurati dal partner. Chi è solo da tempo può avere delle polemiche con gli amici. L'umore può essere abbastanza altalenante.

Vergine: è probabile cercare molte più conferme dalla dolce metà. Alcuni dettagli possono sfuggire e questo può creare dei malumori con la famiglia.

Chi lavora in proprio può sentire tanta stanchezza.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: chi fa parte di una coppia non deve mai esagerare con le promesse. Un messaggio improvviso può portare molta spensieratezza a chi cerca l'amore. Con tanto fascino è possibile affrontare l'intero fine settimana.

Scorpione: con fermezza si possono prendere delle decisioni insieme al partner. Le relazioni di amicizia sono davvero buone. Chi lavora in proprio può essere abbastanza selettivo.

Sagittario: per la sfera sentimentale è un weekend abbastanza difficile da affrontare. Le conversazioni con la famiglia sono poche. In questo momento, la sensibilità è davvero troppo evidente.

Capricorno: i cuori solitari sono molto più tranquilli del solito.

Finalmente chi fa parte di una coppia è affettuoso con il partner. Le occasioni sul lavoro non possono mai mancare.

Acquario: con allegria è possibile affrontare l'intero weekend. Chi cerca l'amore può essere abbastanza malinconico. Il campo lavorativo è pronto a regalare degli ottimi guadagni.

Pesci: troppe polemiche possono comparire sulla relazione amorosa. Gli affari lavorativi risultano essere interessanti. Attenzione perché l'umore può cambiare molto velocemente.