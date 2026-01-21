L'oroscopo dal 26 gennaio all'1 febbraio dice che la settimana non si presenta uguale per tutti. Alcuni segni devono ancora fare i conti con stanchezza emotiva, ripensamenti e una certa insoddisfazione che serpeggia sotto la superficie. Altri, invece, iniziano lentamente a rimettere insieme i pezzi, recuperando fiducia e voglia di reagire. In generale, sarà fondamentale non pretendere troppo da voi stessi, accettare i momenti di calo e usare quelli più favorevoli per rimettere ordine, dentro e fuori.

Classifica e oroscopo settimanale fino al 1° febbraio 2026

☘️☘️Sagittario. La settimana si apre con un senso di pesantezza che non riuscite a scrollarvi di dosso facilmente. Vi portate dietro giorni complicati, fatti di pensieri cupi e di una certa sfiducia nel futuro immediato. Serve grande attenzione, perché la distrazione potrebbe giocarvi brutti scherzi, soprattutto sul lavoro. I rapporti professionali sono tesi e la pazienza è messa a dura prova, in particolare se vi sentite poco valorizzati. Anche sul piano economico è meglio muoversi con cautela, limitando le spese allo stretto necessario. Tenete duro, perché questo periodo di attesa serve a prepararvi a una ripartenza più consapevole.

☘️☘️☘️Cancro. La settimana risveglia bisogni profondi e anche qualche fragilità. Avete la sensazione di dover affrontare troppe responsabilità tutte insieme, soprattutto sul fronte economico. Alcune spese vi pesano più del previsto e questo influisce sull’umore. Dal punto di vista fisico vi sentite affaticati, con poca voglia di affrontare le mattine e una generale sensazione di rallentamento. I pensieri tornano spesso al passato e a una persona che ha lasciato un segno importante. È il momento di rimettere a fuoco le priorità e di concentrarvi su ciò che potete davvero controllare.

☘️☘️☘️Vergine. Vi muovete in una settimana carica di nostalgia e riflessioni profonde. Alcuni ricordi riaffiorano con forza e vi rendono più malinconici del solito.

È normale attraversare momenti di calo, ma non dovete restare ancorati a ciò che è stato. Cercate di concentrare le energie su un obiettivo concreto, anche piccolo, purché vi dia la sensazione di andare avanti. Le relazioni online possono essere stimolanti, ma è importante mantenere i piedi ben piantati a terra ed evitare illusioni che rischiano di deludervi.

☘️☘️☘️Ariete. L’umore è altalenante e questo dipende da una fase di profondo ripensamento. Avete capito che alcune abitudini non funzionano più e questo vi destabilizza, ma allo stesso tempo vi spinge a cercare nuove strade. Cambiare non è semplice, ma è necessario. I rapporti nuovi vi incuriosiscono e vi stimolano al confronto, mentre quelli di lunga durata risultano più complessi e carichi di tensioni.

Se ci sono malumori nella coppia, non ignorateli. Il dialogo e la volontà di cambiare insieme possono fare la differenza.

☘️☘️☘️☘️Scorpione. La settimana è intensa, fatta di incontri, verifiche e questioni pratiche da risolvere. Dopo un periodo agitato, finalmente si apre uno spazio di respiro che vi permette di rallentare e di occuparvi del vostro benessere. È importante muovervi di più e dedicarvi ad attività che vi aiutino a scaricare le tensioni accumulate. Nei rapporti, soprattutto sul lavoro o in famiglia, potrebbero emergere divergenze di opinione. Mantenere la calma vi aiuterà a gestire meglio ogni confronto. Qualcosa di inaspettato potrebbe sorprendervi positivamente.

☘️☘️☘️☘️Pesci. Siete molto impegnati e fate fatica a ritagliarvi del tempo per voi stessi.

Sul lavoro vi sentite sotto pressione e questo rischia di riflettersi anche sull’umore. Non chiudetevi, perché c’è una persona che tiene molto a voi e che desidera vedervi più sereni. Prendervi cura di voi passa anche dalle piccole cose, come un’alimentazione più equilibrata, il movimento e il recupero delle passioni dimenticate. In amore c’è un po’ di confusione, soprattutto per chi prova sentimenti non corrisposti, ma presto avrete maggiore chiarezza.

☘️☘️☘️☘️Leone. Avvertite con forza il bisogno di correggere alcune scelte fatte in passato. Il pentimento non deve diventare un peso, ma uno strumento per migliorare. Avete ancora strada davanti e le risorse per arrivare lontano non vi mancano.

In questa settimana trovate stimoli utili attraverso letture, confronti e nuove informazioni. È importante smettere di puntare il dito contro gli altri e aprirvi a punti di vista diversi. Un aiuto inatteso potrebbe arrivare proprio quando meno ve lo aspettate.

☘️☘️☘️☘️Toro. Dentro di voi cresce la voglia di emergere e di dimostrare quanto valete. Alcuni progetti hanno subito rallentamenti, ma questo non significa che siano falliti. È il momento di riscoprire il vostro potenziale e di rafforzare la fiducia in voi stessi. Arriverà una notizia capace di smuovere qualcosa di importante. Dal punto di vista fisico è necessario proteggervi meglio e non trascurare i segnali del corpo. Credere nelle vostre capacità è il primo passo verso una svolta concreta.

☘️☘️☘️☘️☘️Bilancia. La vostra forza nasce dalle esperienze vissute, anche da quelle più difficili. Questa settimana vi invita a rimettervi in moto, soprattutto dopo un periodo di eccessi e pigrizia. Riprendere in mano un progetto o dedicare tempo alla creatività vi farà sentire più vivi. In amore si aprono possibilità interessanti: chi è solo può fare nuovi incontri, mentre chi è in coppia sente il desiderio di fare un passo avanti e dare una direzione più chiara alla relazione. Curare meglio lo stile di vita vi aiuterà a ritrovare equilibrio.

☘️☘️☘️☘️☘️Acquario. Dopo una partenza lenta, la settimana vi restituisce energia e intraprendenza. Vi sentite più sicuri nel lavoro e nei sentimenti, pronti a recuperare terreno.

Non lasciatevi influenzare dai giudizi altrui, soprattutto da quelli superficiali. È il momento giusto per rivedere alcune abitudini e organizzare meglio le giornate. Accettare consigli e punti di vista diversi vi permetterà di trovare soluzioni creative. In famiglia, soprattutto con i figli, vivrete momenti intensi e carichi di emozione.

☘️☘️☘️☘️☘️Capricorno. State lentamente uscendo da una fase di chiusura interiore. Le delusioni passate vi hanno resi prudenti, ma ora sentite il bisogno di tornare in gioco. La settimana porta notizie, movimento e una rinnovata voglia di affermarvi. In amore si apre una fase più dolce e complice, soprattutto per chi vive una relazione stabile. Organizzare qualcosa di speciale vi aiuterà a rafforzare il legame.

Anche sul piano fisico vi sentite meglio, con meno ansia e maggiore lucidità.

☘️☘️☘️☘️☘️☘️Gemelli. Dopo un periodo emotivamente pesante, iniziate a vedere spiragli positivi. Le tensioni familiari si attenuano e il dialogo con il partner diventa più maturo e costruttivo. La passione può tornare se siete voi a fare il primo passo, senza aspettare che tutto accada da solo. È importante mantenere la mente attiva e il corpo in movimento, senza eccessi. Piccoli stimoli quotidiani vi aiuteranno a ritrovare entusiasmo e leggerezza.