I segni zodiacali si stanno preparando ad affrontare una nuova giornata. L'oroscopo dell'8 gennaio ha in serbo una serie incredibile di sorprese. Dovranno confrontarsi con piccole e grandi responsabilità, cercando di dare il massimo. Ci saranno dei cambiamenti anche nella vita sociale, lavorativa e sentimentale. Saranno i transiti planetari a fare luce sulla questione.

Il Toro e lo Scorpione dovranno attendere il momento opportuno. Questa breve pausa sarà di grande aiuto perché permetterà loro di prendere le decisioni giuste. La Bilancia e l'Acquario, invece, resteranno bloccati nel passato.

La nostalgia rischierà di prendere il sopravvento su di loro.

Oroscopo di giovedì 8 gennaio: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: disporrete di una grande energia. Vi sentirete forti e determinati. Non vi stancherete facilmente e troverete sempre la giusta motivazione per andare avanti. Attenzione, però, a non mettere in secondo piano la ragione.

Toro: sarete divisi tra mente e cuore. Il contrasto apparirà evidente anche agli occhi degli altri. Dovrete trovare un giusto compromesso, ma non sarà facile riuscirci. Per questo motivo, l'oroscopo vi consiglia di attendere.

Gemelli: avrete sempre qualcosa da insegnare agli altri. Non sarete saputelli, ma vi piacerà condividere le vostre conoscenze con le persone care.

Sarete una fonte inesauribile di informazioni di tutti i tipi.

Cancro: non avrete molta voglia di parlare. Aprirvi con gli altri, per voi, sarà una sofferenza. Così, deciderete di restare in silenzio e di utilizzare le ore a disposizione per riflettere.

Leone: cambiare strada non sarà semplice. Vi sentirete instabili e anche un po' traditi. Dal punto di vista lavorativo, le cose non andranno affatto bene. Per fortuna, avrete altre possibilità in futuro.

Vergine: non riuscirete a far funzionare le cose con la persona amata. Avrete la sensazione di non essere ascoltati. Tutto quello che direte, purtroppo, si perderà nel vuoto. L'oroscopo del giorno vi consiglia di provare a cambiare approccio.

Bilancia: sarete piuttosto nostalgici. Avvertirete la mancanza del passato e, con la mente, desidererete tornare a quei tempi. Ovviamente, non sarà possibile. L'oroscopo vi consiglia di concentrarvi sulla costruzione del presente e del futuro.

Scorpione: sarà importante evitare di compiere mosse affrettate. Avrete la sensazione di essere bloccati, ma questo non sarà necessariamente un male. Al contrario, vi consentirà di mettere ordine e di optare per le risorse migliori.

Sagittario: deciderete di fare uno strappo alla regola e di seguire il vostro cuore. Smetterete di essere eccessivamente rigorosi. Finalmente, potrete tirare un sospiro di sollievo.

Capricorno: vi piacerà ascoltare le conversazioni altrui e dare consigli, ma parlerete poco di voi stessi.

Farete fatica ad aprirvi anche con le persone care. Per il momento, non vorrete cambiare tale comportamento.

Acquario: la nostalgia tornerà a bussare alla vostra porta. Sarà una sensazione difficile da gestire, soprattutto durante le ore serali. Vi sentirete un po' persi a causa di pensieri tristi e negativi.

Pesci: vi sentirete un po' sotto pressione. Avrete bisogno di staccare la spina per ritrovare voi stessi. L'oroscopo del giorno vi consiglia di rallentare un po', stabilendo le vostre priorità. Qualcuno sarà disposto ad aiutarvi.