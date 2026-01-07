L’alba del 9 gennaio 2026 sorge sotto un cielo che invita al consolidamento e alla pazienza. Il Toro potrebbe trovare una certa stabilità, mentre i Gemelli potrebbero fare un po' di ordine. Il Cancro sembrerebbe essere piuttosto malinconico.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete – Noterete che il ritmo rallenta bruscamente, obbligandovi a una sosta forzata. Non irritatevi se le risposte che attendete tardano ad arrivare: utilizzate queste ore per revisionare i vostri piani d'attacco. La vostra irruenza oggi deve cedere il passo alla strategia pura.

Toro – Godrete di una rara lucidità in ambito finanziario e materiale.

Se avete in mente di concludere un accordo o di fare un acquisto importante, le stelle vi sorridono. Troverete finalmente quella stabilità che cercavate da tempo, sentendovi padroni del vostro destino.

Gemelli – Sentirete la necessità di fare ordine nel caos delle vostre relazioni sociali. Sarete chiamati a distinguere tra i veri alleati e i semplici conoscenti. Non temete di essere selettivi: la vostra energia è preziosa e non dovreste sprecarla con chi non la valorizza.

Cancro – Sarete avvolti da una strana malinconia che, se ben canalizzata, si trasformerà in una potente vena creativa. Troverete conforto nella scrittura o in un’attività manuale che vi permetterà di esprimere ciò che le parole non riescono a dire.

Leone – Dovrete affrontare una sfida di potere in ambito professionale. Il consiglio del cielo è quello di non ruggire troppo presto: osservate i movimenti degli avversari e agite con la freddezza di chi sa di avere la vittoria in pugno. La vostra autorità sarà riconosciuta.

Vergine – Riceverete una gratificazione per un compito svolto con estrema cura nei giorni passati. La vostra attenzione per il dettaglio vi renderà indispensabili agli occhi di un superiore. È il momento di chiedere quel miglioramento che sentite di meritare.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia – Vi sentirete spinti a rivoluzionare il vostro ambiente domestico. Sentirete il bisogno di circondarvi di bellezza e armonia per placare un’inquietudine interiore.

Un piccolo cambiamento estetico nel vostro spazio vitale gioverà enormemente al vostro umore.

Scorpione – Sarete protagonisti di un incontro folgorante o di una conversazione che cambierà la vostra prospettiva su un problema annoso. La vostra capacità di leggere tra le righe vi permetterà di cogliere un’opportunità che agli altri sfuggirà completamente.

Sagittario – Farete i conti con la realtà pratica delle vostre avventure. Se siete reduci da un viaggio o da un grande progetto, oggi dovrete occuparvi delle questioni materiali e organizzative. Non scoraggiatevi di fronte alla noia: è il prezzo necessario per la libertà futura.

Capricorno – Continuerete a essere i dominatori incontrastati dello zodiaco.

Sentirete una forza interiore che vi permetterà di scalare vette che prima vi sembravano proibitive. Il successo è a portata di mano, a patto che non perdiate la vostra proverbiale umiltà.

Acquario – Avvertirete il bisogno di isolarvi per ricaricare le batterie. Le stelle vi suggeriscono di staccare la spina dai social media e dalle distrazioni digitali. Nel silenzio della vostra mente troverete la soluzione a un enigma che vi tormentava da giorni.

Pesci – Sarete circondati dall'affetto di amici sinceri che riconosceranno la vostra generosità. Troverete il coraggio di esporre un vostro desiderio segreto e, con sorpresa, scoprirete che qualcuno è pronto ad aiutarvi a realizzarlo concretamente.