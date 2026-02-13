Secondo l'oroscopo del 14 febbraio, i Pesci dovrebbero liberarsi dei pesi del passato per risplendere e accogliere nuovi legami senza ansie, preparandosi a successi professionali e a un imminente colpo di fortuna. I nati sotto il segno del Toro vivono invece un’altalena emotiva che richiede riflessione e prudenza. Infine, i nativi del Sagittario sono invitati a seguire l'istinto piuttosto che la logica per favorire i sentimenti e realizzare vecchi sogni, mantenendo però un atteggiamento cauto nella gestione del denaro.

Oroscopo di San Valentino e pagelle: da Ariete a Cancro

Ariete – Preparatevi a una giornata ricca di colpi di scena: avrete la capacità di osare e di cavarvela egregiamente in ogni situazione. Se siete single, restate vigili perché il destino ha in serbo per voi incontri inaspettati. Che cerchiate il grande amore o un semplice flirt, le opportunità non mancheranno; cercate solo di non esagerare, mantenendo il giusto equilibrio. Sul fronte professionale, anche se le energie iniziano a scarseggiare, continuate a spingere sull’acceleratore: la vostra costanza verrà premiata. Voto: 9

Toro – In questo periodo i vostri sentimenti sembrano vivere sulle montagne russe. È il momento di mettere da parte la negatività e ritrovare l’entusiasmo per il rinnovamento: pretendere serenità e affetto non è un errore, ma un vostro diritto.

Tuttavia, per centrare l'obiettivo, evitate la fretta e agite con riflessione. Usate i giusti toni con chi amate e vedrete che sarete ascoltati. Sul fronte professionale, la vostra dedizione sta dando i primi frutti, ma restate prudenti: se avete in mente grandi acquisti o investimenti, monitorate attentamente il budget per evitare uscite superflue. Voto: 7

Gemelli – Un colpo di fulmine potrebbe colpirvi senza preavviso. Avete finalmente l’occasione di lasciarvi alle spalle il passato e abbracciare una nuova visione della vita, più in linea con le vostre aspirazioni; consideratelo il primo passo per costruire qualcosa di grande. Anche la sfera professionale vi riserverà piacevoli sorprese, a patto però di non indugiare troppo nei momenti di svago: cercate di essere più produttivi!

Voto: 8,5

Cancro – Periodo calmo, sfruttatelo per affrontare con le persone care i temi che più vi premono, specialmente quelli che solitamente generano attrito. Questa vostra nuova lucidità sarà un vantaggio anche se siete single: preparatevi a incontri travolgenti capaci di scuotervi nel profondo. Sul fronte professionale ed economico le stelle vi sorridono. Tenete a mente che le opportunità migliori vanno afferrate subito e portate avanti con determinazione. Voto: 8,5

Previsioni zodiacali per il giorno di San Valentino: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Qualche battibecco potrebbe rendere i vostri rapporti un po’ tortuosi, ma ascoltando il vostro istinto supererete ogni difficoltà. Ricordate, però, che nei sentimenti non serve a nulla incaponirsi per avere l'ultima parola.

Davanti a momenti di tensione, provate a sorvolare: usate pazienza e lungimiranza, mettendo da parte il rancore. Presto vedrete che molti aspetti della vostra vita, inclusi i conti in sospeso, inizieranno finalmente a sbloccarsi. Voto: 6,5

Vergine – Sarà la vostra allegria a fare la differenza nei sentimenti: finché le cose vanno bene, godetevi ogni istante di felicità con il partner. Non sottovalutate mai i piccoli gesti; a volte, un pensiero inaspettato vale molto più di un viaggio lussuoso. Per quanto riguarda la carriera, preparatevi a rimboccarvi le maniche: i guadagni extra arriveranno, ma richiederanno una dose doppia di impegno e fatica. Voto: 6,5

Bilancia – Forse non è il periodo giusto per imbarcarvi in una relazione stabile.

Siete circondati da dubbi che coinvolgono anche chi vi sta accanto. Potreste imbattervi in persone molto distanti dal vostro modo di essere, rendendo difficile l'intesa; ricordate che per ricevere dolcezza, dovete essere i primi a offrirla. La vera sfida sarà gestire il vostro umore: evitate di chiudervi troppo in voi stessi. Sul lavoro, cercate di accogliere le novità con flessibilità. Voto: 5

Scorpione – State attraversando una fase di grande tranquillità che vi permette di affrontare ogni situazione con calma, perfino i confronti più accesi con il partner. Quelli che prima erano scontri, ora diventano dialoghi costruttivi e pacati. Riuscirete a bilanciare impegni professionali, vita domestica e relax con una facilità quasi inspiegabile, portando a termine tutto senza stress.

Sul fronte economico i segnali sono positivi, ma per ora è meglio restare con i piedi per terra ed evitare progetti troppo azzardati. Voto: 7,5

La giornata di sabato 14 febbraio secondo gli astri: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Vi attende un periodo stimolante per i sentimenti, a patto che mettiate da parte la logica per dare ascolto al cuore. Scegliendo la via della spontaneità, non sbaglierete un colpo. È anche l'occasione perfetta per chiudere con il passato e realizzare un sogno nel cassetto: approfittatene per un chiarimento con una persona importante. Per quanto riguarda le finanze, invece, meglio essere prudenti: non è il momento dei passi azzardati. Voto: 7

Capricorno – È un momento magico per aprire il vostro cuore senza timori.

Provate a mettere da parte quella logica eccessiva che spesso vi frena, impedendovi di cogliere occasioni che poi si trasformano in rimpianti. Il vostro carisma è talmente forte che attirerete l'attenzione anche di chi non vi interessa. Tuttavia, restate vigili: qualcuno che si sente messo da parte potrebbe tentare di ostacolarvi con pettegolezzi o critiche. Infine, dedicate un momento alla gestione economica: verificate con cura scadenze e documenti per evitare sorprese sgradite. Voto: 7,5

Acquario – Se la vostra relazione non vi soddisfa, cercate di individuare la strategia migliore per riportare l'armonia, superando i vecchi attriti. Evitate la fretta: analizzate ogni particolare con calma e molta cura.

Agire d'impulso seguendo solo l'emotività del momento potrebbe portarvi a sbagliare strada; riflettete bene prima di fare la vostra mossa. Sul fronte economico sono previsti guadagni, ma restate vigili per non inciampare in banali sviste. Voto: 6,5

Pesci – È il momento di fare pace con il passato, lasciando andare i pesi che non vi appartengono. L'oroscopo vi sprona a buttarvi nella mischia e di coltivare nuovi legami, ma senza l'ansia di dover trovare subito l'anima gemella: prima dovete splendere di luce vostra. Coccolatevi con attività piacevoli per rigenerare lo spirito. Tenetevi pronti per un regalo del destino nei prossimi giorni. Carriera e guadagni? Siete sulla cresta dell'onda. Voto: 8