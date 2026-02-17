L'oroscopo del 18 febbraio 2026 prevede nostalgia per il Sagittario e forte vicinanza emotiva per il Leone, mentre consiglia allo Scorpione di lasciarsi andare senza il bisogno di controllo.

Segni di Fuoco

Ariete: sentite il bisogno di rallentare. Non tutto si risolve con l’azione: contano le sensazioni sottili, i segnali non detti. Un’emozione che avevate accantonato torna a farsi sentire.

Leone: i rapporti diventano intensi, quasi totalizzanti. Potreste vivere un momento di forte vicinanza emotiva, ma attenzione a non pretendere troppo: lasciate spazio anche all’altro.

Sagittario: la Luna vi rende nostalgici. Pensieri legati alla casa, alla famiglia o al passato emergono con forza. Accoglieteli senza giudicarvi: chiarire dentro di voi è già un passo avanti.

Segni di Terra

Toro: giornata favorevole per le amicizie e i progetti condivisi. Un dialogo sincero può trasformarsi in qualcosa di più profondo. Fidatevi delle sensazioni, anche se non sono “logiche”.

Vergine: le relazioni sono al centro. Vi sentite più esposti del solito, ma anche più veri. È il momento giusto per dire ciò che provate, senza analizzare ogni parola.

Capricorno: la comunicazione si fa più gentile e ispirata. Potreste ricevere un messaggio o un segnale che tocca corde emotive importanti. Ascoltate anche ciò che non viene detto.

Segni d’Aria

Gemelli: le emozioni interferiscono con la concentrazione. Non forzate la produttività: rendete di più se seguite il ritmo interiore. In amore, serve più empatia.

Bilancia: una giornata ideale per prendervi cura di voi e degli altri. Piccoli gesti, attenzioni, parole gentili hanno un grande impatto. L’armonia nasce dalle cose semplici.

Acquario: il focus si sposta sui valori e sui sentimenti. Vi chiedete cosa conta davvero e con chi. Un’intuizione può aiutarvi a fare chiarezza su una scelta recente.

Segni d’Acqua

Cancro: siete in perfetta sintonia con il cielo. Emozioni profonde, desiderio di condivisione, voglia di sognare. Ottimo momento per l’amore e per immaginare nuovi orizzonti.

Scorpione: il cuore guida le vostre azioni. Potreste vivere un momento intenso, romantico o creativo. Lasciatevi andare senza bisogno di controllo: la vulnerabilità è una forza.

Pesci: protagonisti assoluti. Con Luna e Venere nel vostro segno, siete magnetici, ispirati, sensibili. Ottima giornata per l’amore, l’arte, la spiritualità… e per ascoltare davvero voi stessi.