Oroscopo e pagelle di martedì 3 febbraio: da Ariete a Cancro

Ariete – In questo periodo emergeranno i tratti più spigolosi del vostro carattere, ma niente paura: il vostro carisma naturale vi aiuterà a schivare ogni tensione con la persona amata o con chi state frequentando. Cercate di non prendervela per le piccole banalità; è comprensibile sentirsi un po' nervosi ultimamente. Se gestite un’impresa, date il massimo proprio ora. Grandi opportunità in arrivo anche per chi è in attesa di un riscontro professionale. Voto: 7,5

Toro – Dopo aver superato qualche piccolo attrito nella vita di coppia, sentirete rinascere in voi un forte entusiasmo verso tutto ciò che la vita ha da offrire. Come partner siete impeccabili: la vostra dedizione e sincerità vi rendono un vero punto di riferimento per chi amate.

Anche per chi è in cerca dell'anima gemella si apre finalmente una fase positiva, all'insegna dei nuovi incontri. Sul fronte professionale, però, mantenete gli occhi aperti: prima di accettare nuove proposte, analizzate bene il contesto lavorativo, perché potrebbero esserci degli imprevisti. Voto: 8

Gemelli – State attraversando una fase piuttosto altalenante per quanto riguarda il cuore e i legami personali. Ogni scelta che compirete oggi lascerà un’impronta profonda sul vostro domani: agite con cautela. Se avvertite il bisogno di un confronto, non rimandate; risolvere subito i malintesi vi eviterà pesanti strascichi. Sul fronte professionale, non aspettatevi profitti immediati da un nuovo progetto.

Accettate un periodo di apprendistato e sacrificio: la costanza vi premierà con guadagni davvero significativi. Voto: 6,5

Cancro – In questo periodo le opportunità non mancano, ma spetta a voi coglierle al volo. Dedicate le vostre energie alla ricerca della serenità, che siate già in coppia o ancora a caccia dell'anima gemella. Se siete single, mettete da parte l'esitazione: chi vi attrae potrebbe essere più timido di voi, quindi prendete l'iniziativa per rompere il ghiaccio. Anche i ricordi più difficili inizieranno a sembrarvi meno pesanti, permettendovi di guardare avanti con ottimismo. Sul fronte lavorativo, non scartate a priori proposte che vi sembrano fuori portata: ogni inizio è un investimento prezioso per fare rete e maturare esperienza.

Voto: 7,5

La giornata di martedì 3 febbraio secondo gli astri: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – State vivendo un momento di soffocamento in una relazione che credevate impeccabile. Tuttavia, restare passivi serve solo a rendere un eventuale distacco più amaro. Se desiderate davvero salvare il legame, dovete agire subito, prima che l'altra persona si arrenda definitivamente. Con la giusta dedizione e un po' di calma, ogni ostacolo può essere superato. Sul fronte professionale, non abbandonate le vostre ambizioni: la vostra costanza porterà presto i frutti sperati, anche nel portafoglio. Voto: 6,5

Vergine – Sembra che la pace sia durata poco: siete di nuovo preda dell'ansia e dell'incertezza, quasi come se non riuscissi a stare tranquilli per scelta.

Ricordate però che i vostri timori non portano a nulla, specialmente perché chi vi ama non può leggervi nel pensiero. Se i vostri legami storici resistono a questi continui sbalzi d'umore è solo per l'abitudine, ma attenzione a non esagerare. L'oroscopo raccomanda di non trasformare ogni piccola incomprensione in un dramma; anche la persona più paziente potrebbe stancarsi di reagire alle vostre provocazioni. Sul fronte lavorativo, evitate i conflitti inutili e riflettete con estrema cura prima di prendere decisioni importanti. Voto: 6

Bilancia – State attraversando una fase di grande armonia. Finalmente arrivano conferme positive e i vostri rapporti affettivi prendono la piega sperata; questo vale specialmente per le coppie nate da poco, che ora possono gettare basi solide per il futuro.

Non abbiate paura di proporre nuove idee o di aprirvi al dialogo: chi vi ama è sulla vostra stessa lunghezza d'onda. Per quanto riguarda la carriera, si aprono spiragli interessanti, ma la velocità è tutto: fatevi trovare pronti a rispondere "presente". Voto: 8,5

Scorpione – In questa fase state recuperando una lucidità mentale invidiabile. Se di recente l’incertezza vi ha bloccato, impedendovi di cogliere occasioni preziose, sappiate che la nebbia si sta finalmente diradando. È il momento di agire: se c'è qualcuno che vi interessa, mettete da parte l'esitazione e fate il primo passo. Anche sul fronte professionale, se sentite il bisogno di voltare pagina, non temete il cambiamento. Nuovi percorsi, decisamente più gratificanti, vi aspettano.

Voto: 8,5

Previsioni zodiacali e pagelle del giorno 3 febbraio: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In questo periodo avvertite un’insolita agitazione che rende difficile, per chi vi ama, trovare il giusto modo di approcciarvi. Fate attenzione alla tentazione di scappare verso nuove conoscenze per colmare questo vuoto: agire d'impulso potrebbe danneggiare i vostri legami storici. Sul fronte lavorativo, la parola d'ordine è "impegno". Nulla vi verrà regalato e ogni traguardo richiederà sudore. Se avete una posizione stabile, valorizzatela e non fate passi azzardati. Voto: 6

Capricorno – Siete persone estremamente prudenti e riservate; preferite studiare bene chi avete di fronte prima di aprire il vostro cuore.

Sebbene la cautela sia un pregio, ricordate che non tutti amano sentirsi costantemente sotto esame. Se vivete una relazione, provate a allentare la presa: il controllo ossessivo non serve dove c'è amore, quindi lasciate spazio alla spontaneità del partner. Ottime notizie per il portafoglio: finalmente il bilancio torna in attivo grazie a nuove e piacevoli entrate. Voto: 7,5

Acquario – È giunto il momento di guardare avanti e disegnare il vostro futuro. Molti di voi sentiranno il forte desiderio di consolidare i legami affettivi, che si tratti di andare a convivere o di accogliere un nuovo membro in famiglia. La serenità è dalla vostra parte! Anche chi è alla ricerca dell'amore farà incontri stimolanti, ma un consiglio: non abbiate fretta di concedere la vostra fiducia al primo che incontrate.

Sul fronte professionale, potreste imbattervi in qualche competizione; restate sereni, perché la vostra originalità e il vostro intuito vi permetteranno di superare chiunque. Voto: 9

Pesci – In questi giorni il vostro umore è piuttosto altalenante, il che potrebbe disorientare chi vi circonda. Chi vi ama cerca una stabilità che faticate a offrire in questo momento, ma ciò non mette in dubbio il vostro affetto: semplicemente preferite l'intimità ai grandi gesti plateali. Sul fronte professionale, è giunta l’ora di tirare fuori dal cassetto quei progetti che meditate da tempo. Restate allerta: un incontro inaspettato sul luogo di lavoro potrebbe movimentare la giornata. Voto: 6