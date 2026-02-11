Secondo l'oroscopo della settimana dal 16 al 22 febbraio 2026 il Toro può risolvere un problema, il Cancro è molto impegnato e l'Acquario è passionale con il partner.

Di seguito, approfondiamo con attenzione i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: durante la settimana è possibile iniziare delle nuove amicizie. Una questione di famiglia può regalare molta felicità. La settimana lavorativa prosegue in modo stabile.

Toro: i single sono proprio così e non c'è assolutamente modo che possano cambiare. Chi fa parte di una coppia può risolvere un problema insieme al partner.

Chi lavora in proprio è molto astuto.

Gemelli: chi è solo da tempo può dire alcune bugie. I comportamenti di chi fa parte di una coppia sono veramente incomprensibili. Sulla sfera professionale è possibile aggirare degli ostacoli.

Cancro: i cuori solitari sono impegnati a risolvere delle questioni. Chi ha una relazione è offeso con la persona amata. Dei malesseri molto fastidiosi possono comparire durante la settimana.

Leone: l'animo in questo periodo è abbastanza sereno. Sulla sfera sentimentale non possono mancare i complimenti. Chi lavora in proprio è pronto a lottare per ottenere delle soddisfazioni.

Vergine: per la relazione amorosa continua il momento positivo. I single devono cercare di sorridere molto di più.

Sul campo lavorativo si possono avanzare più richieste del solito.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: l'atteggiamento del partner non è per niente convincente. Chi è solo da troppo tempo può fare una sorpresa alla famiglia, ed essere soddisfatti. Sulla sfera professionale si possono iniziare dei progetti molto interessanti.

Scorpione: chi ha una relazione non riesce più a sopportare la dolce metà. Con la famiglia sono probabili alcuni disagi. Chi lavora nel commercio può raggiungere i propri obbiettivi.

Sagittario: il rapporto amoroso può avere degli alti e bassi. Chi è solo da troppo tempo è più simpatico del solito. Sull'ambito lavorativo è presente una leggera confusione.

Capricorno: durante la settimana è probabile essere molto ottimisti.

I single sono particolarmente attratti da una nuova persona. Sul lavoro si può essere più tolleranti del passato.

Acquario: nei confronti della persona amata è presente tanta passione. Delle nuove amicizie possono portare tanta tranquillità. Sull'ambito lavorativo si può iniziare una collaborazione interessante.

Pesci: chi fa parte di una coppia può fare dei progetti ambiziosi con il partner. Chi cerca l'amore è abbastanza rilassato insieme agli amici. Un lieve malessere può rallentare il campo professionale.