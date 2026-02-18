L'oroscopo di giovedì 19 febbraio 2026 si apre sotto un cielo vibrante, segnato dal passaggio del Sole che saluta il rigore invernale per immergersi nelle acque profonde e sognatrici dell'ultimo segno dello zodiaco. È una giornata di transizione energetica potente, dove la logica fatica a mantenere il controllo e lascia spazio all'intuito, alla magia e a una sensibilità quasi palpabile. I transiti lunari odierni creeranno un gioco di specchi: chi saprà guardarsi dentro con onestà troverà tesori inaspettati, mentre chi opporrà resistenza al cambiamento si scontrerà con piccoli intoppi quotidiani.

In questo scenario astrologico così dinamico, i favori delle stelle si concentrano su chi sa navigare le emozioni con coraggio e spirito sportivo. I tre segni più favoriti della giornata sono i Pesci, il Cancro e l'Ariete, che cavalcheranno l'onda del successo con una grinta invidiabile. Per gli altri, sarà fondamentale calibrare le energie e non forzare la mano, specialmente nei rapporti interpersonali.

Oroscopo di domani, giovedì 19 febbraio e la classifica dei 12 segni zodiacali: emozioni per i Pesci, Acquario sottotono

ACQUARIO (20 gennaio - 18 febbraio) Voto 5. Parola chiave: Luna storta, concentratevi solo sullo stile e cercate il lato positivo.

Vi ritroverete a fare i conti con una giornata decisamente in salita.

Le stelle indicano che avrete la Luna storta, un transito che minerà la vostra proverbiale lucidità e vi farà sentire fuori sincronia con il resto del mondo. Vi sembrerà che ogni vostra idea venga fraintesa o, peggio, ignorata. Invece di combattere contro i mulini a vento o di imbarcarvi in discussioni filosofiche che non porterebbero a nulla, il consiglio del cielo è quello di fare un passo indietro. Concentratevi solo sullo stile: curate la vostra immagine, dedicate tempo al vostro aspetto esteriore e cercate di brillare per eleganza, anche se dentro vi sentite un po' sottosopra. Cercate il lato positivo anche nelle piccole seccature: forse questo rallentamento vi servirà per osservare dettagli che di solito trascurate.

Non forzate le decisioni importanti, domani sarà un altro giorno.

TORO (20 aprile - 20 maggio) Voto 5. Parola chiave: borbottoni e provocabili, servono self-control e meno impulsività.

Non sarà una giornata facile per la vostra pazienza, solitamente infinita. Gli astri vi vedranno particolarmente borbottoni e provocabili, quasi come se cercaste il pretesto per innescare una polemica con chiunque vi capiti a tiro, dal collega d'ufficio al partner a colazione. Vi sentirete nervosi e ogni minima osservazione risuonerà nelle vostre orecchie come un affronto personale. Per evitare di rovinare rapporti preziosi, servono self-control e meno impulsività: prima di rispondere con un tono brusco, fate un respiro profondo e chiedetevi se ne valga davvero la pena.

La vostra testardaggine oggi potrebbe essere un ostacolo anziché una risorsa. Se riuscirete a dominare l'istinto di avere l'ultima parola, la serata scorrerà più serena di quanto previsto.

LEONE (23 luglio - 22 agosto) Voto 5,5. Parola chiave: ribelli e bad boy, mal tollerate i limiti imposti dalla Luna.

Il vostro spirito regale oggi si scontrerà con una realtà che vi sta decisamente stretta. Vi sentirete particolarmente ribelli e bad boy, con una voglia matta di infrangere le regole e di fare di testa vostra, a prescindere dalle conseguenze. Purtroppo, le configurazioni astrali indicano che mal tollererete i limiti imposti dalla Luna, che sembra mettervi dei paletti proprio dove vorreste correre liberi.

Questa insofferenza potrebbe portarvi a rispondere male a un superiore o a creare tensioni inutili in famiglia. Cercherete di imporre la vostra volontà, ma troverete una resistenza inaspettata. Invece di ruggire inutilmente, provate a incanalare questa energia in qualcosa di creativo o fisico; eviterete di trasformare una giornata mediocre in una giornata difficile.

BILANCIA (23 settembre - 22 ottobre) Voto 6,5. Parola chiave: poco energiche, evitate ogni tipo di sbattimento e restate sul divano.

Il ritmo del mondo oggi vi sembrerà decisamente troppo veloce per i vostri gusti. Vi sentirete poco energiche, con una pigrizia latente che prenderà il sopravvento su qualsiasi dovere o impegno sociale.

Non avrete voglia di mediare, di essere diplomatiche o di risolvere i problemi altrui, attività che solitamente vi riescono benissimo. Il suggerimento delle stelle è di ascoltare il vostro corpo: evitate ogni tipo di sbattimento e restate sul divano il più possibile. Se il lavoro ve lo permette, fate il minimo indispensabile senza sentirvi in colpa. È una giornata di ricarica, necessaria per ritrovare l'equilibrio interiore che ultimamente è mancato. Una tisana, un buon libro e zero notifiche sul cellulare saranno le vostre migliori medicine per affrontare questo giovedì pigro.

SAGITTARIO (22 novembre - 21 dicembre) Voto 6,5. Parola chiave: fantasiosi e adorabili, lasciate spazio ai vostri film mentali creativi.

Sarete con la testa tra le nuvole, ma con un sorriso che conquisterà chiunque vi incroci. Vi mostrerete fantasiosi e adorabili, preferendo di gran lunga sognare ad occhi aperti piuttosto che occuparvi di scadenze e faccende pratiche. Anche se la produttività non sarà ai massimi livelli, la vostra compagnia sarà ricercatissima perché saprete trasmettere leggerezza e allegria. Lasciate spazio ai vostri film mentali creativi: chissà che tra un volo pindarico e l'altro non nasca un'idea geniale per un futuro progetto o per un viaggio che sognate da tempo. Non forzatevi a essere concreti a tutti i costi; per oggi, la vostra dote migliore sarà la capacità di far sognare anche chi vi sta accanto.

VERGINE (23 agosto - 22 settembre) Voto 7.

Parola chiave: poco sveglie ma sentimentali, lasciatevi andare alle emozioni viscerali.

Insolitamente per voi, la logica lascerà il posto al cuore. Vi sentirete forse poco sveglie dal punto di vista analitico, dimenticando appuntamenti o commettendo piccoli errori di distrazione, ma sarete estremamente sentimentali. È un momento raro in cui la corazza della razionalità si incrina per mostrare una dolcezza infinita. Le stelle vi esortano a non aver paura di questa vulnerabilità: lasciatevi andare alle emozioni viscerali, dichiarate il vostro affetto senza troppi giri di parole e permettetevi di essere accudite. Non dovete sempre essere quelle che risolvono tutto; oggi la magia risiede nel sentire, non nel fare.

Un abbraccio sincero varrà più di mille liste di cose da fare.

GEMELLI (21 maggio - 20 giugno) Voto 7. Parola chiave: belli in modo assurdo, puntate tutto sull'appeal e meno sui discorsi.

Sarete baciati da un raggio di luce che vi renderà irresistibili agli occhi degli altri. Vi sentirete belli in modo assurdo, dotati di un magnetismo che non passerà inosservato né sul lavoro né nella vita privata. Tuttavia, la comunicazione potrebbe non essere il vostro forte in questa giornata; le parole potrebbero uscire confuse o non rendere giustizia al vostro pensiero. Proprio per questo, puntate tutto sull'appeal e meno sui discorsi: lasciate che sia il vostro sguardo, il vostro portamento e il vostro carisma a parlare per voi.

È il momento ideale per un primo appuntamento o per fare colpo su qualcuno che vi interessa, agendo più sui sensi che sull'intelletto. Sarete i protagonisti indiscussi di ogni ambiente sociale.

CAPRICORNO (22 dicembre - 19 gennaio) Voto 7. Parola chiave: logici e meno categorici, usate la testa ma smussate gli angoli.

Vi muoverete con la consueta sicurezza, ma con una nota di morbidezza in più che vi renderà molto più efficaci. Sarete logici e meno categorici del solito, aperti ad ascoltare le ragioni degli altri senza pregiudizi. Questo atteggiamento vi permetterà di sbloccare una situazione professionale o burocratica che sembrava ferma da tempo. Usate la testa ma smussate gli angoli: la vostra fermezza non ha bisogno di essere dura per essere rispettata.

Anche in amore, mostrare un pizzico di comprensione per le debolezze altrui vi porterà benefici immediati. È una giornata costruttiva, dove la saggezza guiderà ogni vostro passo verso obiettivi solidi e duraturi.

ARIETE (21 marzo - 19 aprile) Voto 8. Parola chiave: romantici e amabilissimi, mostrate il vostro lato tenero.

Chi vi conosce come guerrieri dello zodiaco rimarrà sorpreso dalla trasformazione che vivrete in questo giovedì. Vi riscoprirete incredibilmente romantici e amabilissimi, desiderosi di coccole e di attenzioni. La vostra energia vitale non sarà rivolta alla conquista o alla sfida, ma alla costruzione di un'intimità profonda. Le stelle vi consigliano vivamente di approfittarne: mostrate il vostro lato tenero senza timore di apparire deboli.

Il partner o la persona che state corteggiando cadranno ai vostri piedi di fronte a tanta dolcezza autentica. È il giorno perfetto per una sorpresa romantica o per trascorrere ore indimenticabili in totale sintonia con chi amate.

SCORPIONE (23 ottobre - 21 novembre) Voto 8. Parola chiave: intensi e intuitivi, cercate sinergie profonde e grandi emozioni.

La vostra natura magnetica sarà esaltata da transiti che favoriscono la connessione spirituale e psicologica. Sarete intensi e intuitivi, capaci di leggere tra le righe di ogni conversazione e di percepire i desideri inespressi di chi vi circonda. Non accontentatevi di rapporti superficiali: cercate sinergie profonde e grandi emozioni, perché solo ciò che tocca l'anima potrà soddisfarvi oggi.

Anche negli affari, il vostro sesto senso vi guiderà verso la scelta giusta prima ancora che la logica possa confermarla. Sarete avvolti da un'aura di mistero che attirerà persone affini ai vostri ideali. Vivrete momenti di rara intensità emotiva.

CANCRO (21 giugno - 22 luglio) Voto 8,5. Parola chiave: veri atleti, siete un mix competitivo e talentuoso pronto a vincere.

In questa giornata vi sentirete dei veri atleti della vita, pronti a scattare dai blocchi di partenza per raggiungere ogni traguardo prefissato. La vostra sensibilità si sposerà con una determinazione d'acciaio: siete un mix competitivo e talentuoso pronto a vincere ogni sfida, che sia un colloquio di lavoro, una competizione sportiva o una conquista sentimentale. Avrete la forza necessaria per superare qualsiasi ostacolo con una grazia che lascerà tutti a bocca aperta. Non abbiate paura di osare e di puntare in alto; il podio oggi è vostro di diritto e le stelle tiferanno per voi in ogni singola azione. La fortuna vi sorride perché avete il coraggio di agire.

PESCI (19 febbraio - 20 marzo) Voto 8,5. Parola chiave: esagerati e magici, vivete momenti indimenticabili.

Siete i re e le regine incontrastati dello zodiaco in questo giovedì che celebra l'inizio della vostra stagione. Vi sentirete meravigliosamente esagerati e magici, capaci di trasformare la realtà ordinaria in una fiaba a occhi aperti. Tutto ciò che toccherete sembrerà risplendere di una luce speciale e la vostra creatività raggiungerà vette altissime. Vivete momenti indimenticabili e siete fichi: non abbiate paura di esagerare con i sogni, con gli outfit o con le manifestazioni d'affetto. Siete in una fase di grazia assoluta dove l'universo sembra rispondere a ogni vostro desiderio. Approfittate di questa ondata di ottimismo per lanciare nuovi progetti; il mondo è pronto ad accogliere la vostra visione incantata.