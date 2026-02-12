L'oroscopo del 14 febbrtaio 2026 prevede attrazione magnetica per i single dello Scorpione, mentre sentimenti profonti per la Vegine in coppia e consiglia al Capricorno di non trattenere ciò che si prova sopratutto per chi non è in una relazione.

Segni di Fuoco

Ariete: San Valentino vi accende il cuore ma anche le aspettative. In coppia potreste desiderare più attenzioni del solito, mentre da single rischiate di idealizzare qualcuno troppo in fretta. Vivete il momento senza pretendere risposte immediate: l’amore oggi è più autentico se resta leggero.

Leone: avete bisogno di sentirvi speciali. In coppia cercate conferme emotive, da single volete essere scelti senza dubbi. Un gesto sincero vale più di una dichiarazione plateale. Se abbassate le difese, l’intesa cresce.

Sagittario: l’amore vi chiede presenza emotiva. In coppia è il momento di parlare con il cuore, da single un incontro può nascere da una conversazione profonda. Meno ironia, più verità: è lì che scatta la magia.

Segni di Terra

Toro: Venere in Pesci rende questo San Valentino dolce e avvolgente. In coppia riscoprite la tenerezza, da single vi aprite più del solito. Lasciate spazio all’emozione, anche se non tutto è sotto controllo.

Vergine: le relazioni diventano più intense. In coppia emergono sentimenti profondi, da single potreste sorprendervi a desiderare qualcosa di più romantico.

Non analizzate troppo: sentire è più importante che capire.

Capricorno: l’amore si manifesta in modo discreto ma autentico. In coppia apprezzate la stabilità, da single potreste sentire il bisogno di un legame vero. Non trattenete ciò che provate: mostrarlo vi avvicina.

Segni d’Aria

Gemelli: Mercurio in Pesci rende le parole più emotive. In coppia è il momento di dire ciò che di solito evitate, da single una chat può diventare qualcosa di più. Comunicate con sincerità, anche se non tutto è perfetto.

Bilancia: la Luna opposta a Giove amplifica i sentimenti. In coppia cercate equilibrio, da single potreste sentirvi combattuti tra sogno e realtà. Scegliete ciò che vi fa sentire sereni, non solo emozionati.

Acquario: San Valentino vi sorprende. In coppia riscoprite la complicità, da single un incontro può colpirvi più del previsto. Lasciatevi andare senza dover razionalizzare tutto.

Segni d’Acqua

Cancro: giornata intensissima. In coppia vi sentite profondamente connessi, da single siete più sensibili e ricettivi. Proteggete il vostro cuore, ma non chiudetelo.

Scorpione: l’amore è totale. In coppia la passione è forte, da single un’attrazione può essere magnetica. Attenzione a non confondere desiderio e promessa.

Pesci:ùtagonisti assoluti di questo San Valentino. In coppia vivete un momento romantico e profondo, da single potete innamorarvi davvero. Restate con i piedi per terra: la magia è più bella se è reale.