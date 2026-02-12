L'oroscopo di venerdì 13 febbraio 2026 si prospetta come un passaggio astrologico di grande intensità, caratterizzato da un cielo che non ammette mezze misure. Mentre ci avviciniamo al fine settimana, le configurazioni planetarie spingono verso una profonda revisione dei rapporti interpersonali e della gestione pratica della quotidianità. La Luna, con i suoi transiti magnetici, sarà l'ago della bilancia: per alcuni segni rappresenterà un porto sicuro di intuizione, per altri una fonte di irritabilità difficile da arginare. I tre segni più favoriti dalle stelle in questa giornata saranno l'Ariete, il Cancro e il Toro, che sapranno cavalcare l'onda energetica con una marcia in più.

In questo venerdì, l'universo vi chiederà di bilanciare l'ambizione con la necessità di ascolto. Sarà una giornata in cui il collettivo prevarrà sull'individualismo per i segni di Fuoco più evoluti, mentre i segni d'Aria potrebbero trovarsi a fare i conti con qualche intoppo comunicativo di troppo. La parola d'ordine per tutti sarà resilienza: chi saprà adattarsi ai piccoli imprevisti senza perdere il sorriso conquisterà la vetta della classifica.

Oroscopo di domani, venerdì 13 febbraio e la classifica dei 12 segni zodiacali: altruismo per l'Ariete, venerdì nero per i Pesci

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno) Voto 5. Parola chiave: Luna storta, focus totale sul lavoro e sui problemi impossibili.

Inaugurerete questo venerdì con una sensazione di pesantezza che difficilmente riuscirete a scuotervi di dosso.

Avrete la Luna storta a remare contro i vostri piani, rendendo ogni comunicazione faticosa e priva di quella consueta brillantezza che vi contraddistingue. Metterete un focus totale sul lavoro, quasi usandolo come scudo per non affrontare questioni emotive che bollono in pentola. Purtroppo, vi incaponirete su problemi impossibili, cercando soluzioni logiche a situazioni che richiederebbero solo un briciolo di pazienza in più. Eviterete i confronti diretti e preferirete chiudervi nel vostro ufficio o dietro uno schermo, ma questo isolamento non vi aiuterà a risolvere il malumore. Le stelle vi suggeriscono di non pretendere troppo da voi stessi: rimanderete le decisioni importanti a quando il cielo sarà più terso.

SAGITTARIO (23 novembre – 21 dicembre) Voto 5. Parola chiave: permalosi e insofferenti alle critiche a causa della Luna storta.

Vi sentirete come un leone in gabbia in questo 13 febbraio. Nonostante la vostra natura solitamente gioviale, oggi apparirete particolarmente permalosi e pronti a scattare per ogni minima osservazione. Sarete insofferenti alle critiche, anche quelle costruttive mosse da chi vi vuole bene, proprio a causa della Luna storta che disturberà il vostro equilibrio interiore. Avrete l'impressione che il mondo intero ce l'abbia con voi o che nessuno comprenda i vostri sforzi. Invece di lanciare frecce infuocate contro chiunque provi a darvi un consiglio, farete bene a interrogarvi sul perché di questo nervosismo.

Nel tardo pomeriggio, cercherete di evadere dalla routine, ma la stanchezza mentale prevarrà sulla voglia di avventura.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo) Voto 5. Parola chiave: Luna stortissima, modi poco impeccabili e mancanza di stile.

Sprofonderete nel fondo della classifica a causa di una Luna stortissima che minerà la vostra proverbiale dolcezza. Vi sveglierete con la sensazione che nulla vada per il verso giusto e sfogherete questa frustrazione verso l'esterno con modi poco impeccabili. Farete fatica a mantenere la calma nei contesti sociali, mostrando una mancanza di stile che lascerà di stucco colleghi e amici. Risponderete con sufficienza e potreste apparire sgarbati anche senza volerlo.

Sarà una giornata di "no" categorici e di chiusure repentine. Il consiglio delle stelle è di evitare appuntamenti galanti o riunioni cruciali: la vostra capacità di mediazione sarà ai minimi storici e rischiereste di compromettere rapporti importanti per un semplice capriccio del momento.

LEONE (23 luglio – 23 agosto) Voto 7. Parola chiave: ottimo gusto estetico ma difficoltà di scelta per colpa di Mercurio.

Vivrete una giornata altalenante, sospesa tra il desiderio di risplendere e un'insolita indecisione. Sfodererete un ottimo gusto estetico, curando ogni dettaglio della vostra immagine e dell'ambiente che vi circonda, cercando la bellezza in ogni sua forma. Tuttavia, incontrerete una fastidiosa difficoltà di scelta in ogni ambito, dal menù per la cena a una strategia professionale importante, tutto per colpa di un Mercurio poco collaborativo.

Vi sentirete bloccati davanti a bivi apparentemente semplici, analizzando pro e contro fino allo sfinimento. Nonostante questo stallo mentale, la vostra presenza non passerà inosservata: brillerete per eleganza, anche se dentro di voi regnerà il caos.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 7. Parola chiave: procedere con calma e rallentare gli slanci fisici.

In questo venerdì sentirete il bisogno impellente di tirare il freno a mano. Gli astri vi inviteranno a procedere con calma, evitando di rincorrere scadenze che possono tranquillamente aspettare il lunedì. Sarà fondamentale per il vostro benessere rallentare gli slanci fisici: non sarà la giornata ideale per allenamenti intensi o per strapazzare il corpo con troppi impegni.

Cercherete l'armonia nel silenzio e nella moderazione. Nei rapporti di coppia, preferirete un dialogo pacato a una passione travolgente, privilegiando la sintonia mentale. Accetterete i ritmi lenti della giornata senza opporre resistenza, scoprendo che la lentezza può essere un lusso rigenerante.

SCORPIONE (23 ottobre – 22 novembre) Voto 7. Parola chiave: voglia di imprese epiche e di una svolta radicale.

L'energia che sprigionerete sarà magnetica e quasi elettrica. Avvertirete una fortissima voglia di imprese epiche, rifiutando categoricamente la banalità del quotidiano. Sentirete che è giunto il momento per una svolta radicale, che sia nel lavoro o nella gestione della vostra vita privata. Sarete disposti a correre rischi calcolati pur di scuotere le fondamenta di una situazione che sentite troppo stretta.

Le stelle asseconderanno questo vostro desiderio di trasformazione, ma vi chiederanno di non essere troppo drastici con chi non riesce a stare al vostro passo. La vostra determinazione sarà la vostra arma migliore, ma usatela con saggezza per non bruciare ponti che potrebbero servirvi in futuro.

TORO (20 aprile – 20 maggio) Voto 7,5. Parola chiave: serenità ritrovata e sensazioni più chiare grazie alla Luna.

Dopo giorni di incertezza, finalmente respirerete un'aria nuova. Godrete di una serenità ritrovata che vi permetterà di affrontare gli impegni con un sorriso sincero e una calma olimpica. Avrete sensazioni più chiare su ciò che volete e su chi volete al vostro fianco, tutto questo grazie alla Luna che tornerà a sorridervi da una posizione favorevole.

Sarà il momento ideale per chiarire malintesi passati o per godervi semplicemente i piaceri della tavola in buona compagnia. Vi sentirete solidi, radicati e pronti a costruire qualcosa di duraturo. La vostra capacità di ascolto sarà ai massimi livelli, rendendovi il punto di riferimento per amici in cerca di consigli.

VERGINE (24 agosto – 22 settembre) Voto 7,5. Parola chiave: essenzialità, organizzazione perfetta e lotta allo spreco.

Sarete i campioni dell'efficienza in questo venerdì di metà febbraio. Ricercherete l'essenzialità in ogni gesto, eliminando il superfluo e concentrandovi solo su ciò che conta davvero. La vostra sarà un'organizzazione perfetta, capace di incastrare impegni lavorativi e privati con una precisione chirurgica che farà invidia a molti.

Porterete avanti una vera e propria lotta allo spreco, che sia di tempo, di denaro o di energie emotive. Questo approccio pragmatico vi regalerà una grande soddisfazione personale e vi permetterà di chiudere la settimana lavorativa senza pendenze. Sarete rigorosi ma giusti, e i risultati non tarderanno ad arrivare.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio) Voto 7,5. Parola chiave: ironia per affrontare la stanchezza e bisogno di riposo.

Arriverete a questo venerdì con le batterie piuttosto scariche, ma non per questo perderete il vostro smalto. Userete l'ironia come arma di difesa per affrontare la stanchezza accumulata, riuscendo a ridere dei piccoli intoppi quotidiani con un cinismo benevolo che divertirà chi vi sta intorno.

Sentirete un forte bisogno di riposo e farete di tutto per ritagliarvi uno spazio tutto vostro, lontano dal caos e dalle richieste incessanti degli altri. Non vi sentirete in colpa se deciderete di declinare un invito mondano per restare a casa a leggere un libro o a guardare un film. Ascoltare il vostro corpo sarà la decisione più saggia che potrete prendere.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio) Voto 7,5. Parola chiave: buon umore, sense of humour e capacità di non fare drammi.

Sarete una boccata d'ossigeno per chiunque incrocerà il vostro cammino. Manterrete un buon umore contagioso per tutto il giorno, affrontando anche le sfide più ardue con un invidiabile sense of humour. Avrete la straordinaria capacità di non fare drammi di fronte agli imprevisti, sdrammatizzando situazioni che per altri sarebbero fonte di stress.

Questa leggerezza non sarà superficialità, ma una forma evoluta di saggezza che vi permetterà di vivere il presente con gioia. Sarete i trascinatori della serata, capaci di inventare divertimenti dal nulla e di far sentire tutti a proprio agio.

CANCRO (22 giugno – 22 luglio) Voto 8. Parola chiave: vitalità, entusiasmo coinvolgente e grande spirito amichevole.

Esploderete di un'energia positiva che raramente mostrate con tale intensità. La vostra vitalità sarà evidente sin dal mattino, spingendovi a intraprendere nuove attività o a rinvigorire progetti stagnanti. Mostrerete un entusiasmo coinvolgente che motiverà le persone intorno a voi, rendendovi i leader naturali di qualsiasi gruppo. Il vostro grande spirito amichevole abbatterà ogni barriera comunicativa, permettendovi di stringere nuovi legami o di approfondire quelli esistenti con una naturalezza disarmante.

Sarete generosi di complimenti e di abbracci, diventando il cuore pulsante di questo venerdì.

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 8. Parola chiave: nobile, premuroso e generosissimo verso la comunità.

Sarete i veri protagonisti del cielo odierno, ma non per vana gloria, bensì per la profondità d'animo che dimostrerete. Vi comporterete in modo nobile, elevandovi al di sopra delle piccole beghe quotidiane e mostrando una statura morale ammirevole. Sarete estremamente premurosi nei confronti delle persone care, anticipando i loro desideri e offrendo supporto prima ancora che vi venga chiesto. Vi mostrerete generosissimo verso la comunità, dedicando tempo o risorse a una causa nobile o semplicemente aiutando chi è meno fortunato di voi. Questa apertura verso l'esterno vi regalerà un senso di appagamento profondo, confermandovi che la vera forza risiede nella gentilezza.