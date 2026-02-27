L'oroscopo della settimana dal 2 all'8 marzo 2026 è pronto per decretare quali segni avranno il favore degli astri e chi invece dovrà aspettare tempi migliori. In primo piano a questo giro risulta essere lo Scorpione, che con il voto 10 domina la scena grazie a intensità, lucidità strategica e una sorprendente capacità di incidere sugli eventi. I Pesci, sostenuti da un 7 incoraggiante, navigano in acque emotive profonde ma produttive, dove intuizione e sensibilità guidano scelte ponderate e rafforzano legami. L’Acquario invece, con voto 5, attraversa un andamento disomogeneo: alterna brillantezza mentale a pause necessarie per riorganizzare idee e priorità.

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 8. L’avvio della settimana appare moderato, con impegni da riorganizzare e qualche scelta da ponderare con attenzione. Da martedì il ritmo aumenta e l’intraprendenza si fa più evidente, favorendo decisioni rapide in ambito professionale. Giovedì e sabato sostengono risultati concreti e rafforzano la determinazione personale. Venerdì rappresenta il vertice grazie a Venere presente nel segno: il pianeta dell’armonia esalta fascino, magnetismo e capacità di attrarre consensi, rendendo più scorrevoli relazioni e trattative. Anche il settore affettivo beneficia di questa spinta, con dialoghi più spontanei e coinvolgenti.

Domenica ristabilisce equilibrio e consente di pianificare nuovi obiettivi con lucidità e fiducia.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno venerdì 6 marzo (Venere in Ariete);

★★★★★ giovedì 5 e sabato 7;

★★★★ martedì 3, mercoledì 4 e domenica 8;

★★★ lunedì 2 marzo.

♉ Toro: voto 7. Il periodo si apre con solidità e pragmatismo, qualità utili per affrontare questioni economiche con senso pratico. Lunedì e mercoledì offrono stabilità nei rapporti professionali, mentre martedì emerge come giornata di punta per intuizioni lucide e scelte ben calibrate. Giovedì e sabato mantengono un andamento costante, senza eccessi ma con risultati concreti. In ambito sentimentale si ricerca sicurezza emotiva attraverso gesti misurati.

Venerdì invita alla cautela nelle parole per evitare incomprensioni. Domenica richiede riposo e distacco da tensioni accumulate. L’insieme dei giorni appare costruttivo, con progressi graduali e basi affidabili su cui edificare progetti futuri.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno martedì 3 marzo;

★★★★★ lunedì 2 e mercoledì 4;

★★★★ giovedì 5 e sabato 7;

★★★ venerdì 6 marzo;

★★ domenica 8 marzo.

♊ Gemelli: voto 7. La partenza della nuova settimana si presenta rallentato da qualche distrazione, ma già da martedì la comunicazione diventa più incisiva. Mercoledì favorisce scambi proficui e collaborazioni dinamiche. Giovedì segna il punto più alto, con idee brillanti e contatti che aprono prospettive interessanti sul piano professionale.

Venerdì e domenica rafforzano l’intesa nei rapporti affettivi, grazie a dialoghi chiari e a una maggiore disponibilità all’ascolto. Sabato mantiene equilibrio tra doveri e svago. Lunedì richiede concentrazione per evitare ritardi organizzativi. L’intero arco temporale stimola curiosità e movimento, premiando chi gestisce impegni e priorità con metodo e flessibilità.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno giovedì 5 marzo;

★★★★★ venerdì 6 e domenica 8;

★★★★ mercoledì 4 e sabato 7;

★★★ martedì 3 marzo;

★★ lunedì 2 marzo.

♋ Cancro: voto 6. Le prime giornate della settimana in arrivo offrono un clima incoraggiante, con maggiore sicurezza emotiva e possibilità di chiarimenti utili nei rapporti familiari.

Lunedì e martedì sostengono iniziative lavorative e favoriscono accordi equilibrati. Mercoledì mantiene stabilità, mentre giovedì invita a gestire con prudenza questioni economiche. Venerdì appare più delicato e richiede calma per evitare tensioni superflue. Il fine periodo restituisce serenità: sabato e domenica favoriscono condivisione e recupero di energie interiori. L’andamento complessivo si mostra alterno ma governabile, con un inizio brillante e una chiusura rassicurante sotto il profilo affettivo e organizzativo.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ lunedì 2 e martedì 3;

★★★★ mercoledì 4, sabato 7 e domenica 8;

★★★ giovedì 5 marzo;

★★ venerdì 6 marzo.

♌ Leone: voto 6. L’inizio della settimana evidenzia determinazione e desiderio di affermarsi nel contesto professionale.

Martedì richiede prudenza nei rapporti, evitando confronti troppo diretti. Mercoledì e venerdì garantiscono una stabilità apprezzabile, con riconoscimenti proporzionati agli sforzi compiuti. Giovedì rappresenta il momento più favorevole: creatività e carisma attirano consensi e nuove opportunità. Sabato invita alla moderazione nelle spese e nella gestione del tempo libero. Domenica favorisce armonia nei legami affettivi e restituisce entusiasmo. L’intero periodo alterna fasi dinamiche e momenti più riflessivi, ma consente risultati positivi quando prevalgono equilibrio e lungimiranza.

La valutazione della settimana:

★★★★★ giovedì 5 e domenica 8;

★★★★ lunedì 2, mercoledì 4 e venerdì 6;

★★★ sabato 7 marzo;

★★ martedì 3 marzo.

♍ Vergine: voto 8.

L’apertura settimanale si distingue per lucidità e precisione grazie alla Luna presente nel segno: il transito amplifica intuito, capacità analitica e sensibilità organizzativa, rendendo più agevole la gestione di impegni complessi. Martedì e mercoledì consolidano risultati professionali e favoriscono accordi vantaggiosi. In ambito sentimentale emerge stabilità, accompagnata da attenzioni concrete e affidabili. Giovedì e venerdì mantengono un ritmo produttivo, ideale per pianificazioni a lungo termine. Sabato richiede elasticità mentale, evitando eccessi di critica. Domenica conclude il periodo con serenità e una sensazione di ordine interiore ben strutturato.

La graduatoria settimanale con le stelle:

Top del giorno lunedì 2 marzo (Luna in Vergine);

★★★★★ martedì 3 e mercoledì 4;

★★★★ giovedì 5, venerdì 6 e domenica 8;

★★★ sabato 7 marzo.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 9. Il periodo si distingue per armonia e senso della misura. Lunedì apre con energia costruttiva e favorisce accordi vantaggiosi. Martedì secondo l'oroscopo mantiene equilibrio nelle relazioni professionali, mentre mercoledì raggiunge l’apice grazie alla Luna presente nel segno: il transito amplifica sensibilità, fascino e capacità diplomatica, rendendo più agevoli chiarimenti e nuove intese. Giovedì prosegue con stabilità, offrendo soluzioni eleganti a questioni pratiche.

Venerdì consolida risultati e rafforza legami affettivi con gesti autentici. Il fine periodo scorre sereno, con sabato e domenica improntati a condivisione e progettualità. L’insieme dei giorni appare brillante, produttivo e ricco di soddisfazioni personali.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno mercoledì 4 marzo (Luna in Bilancia);

★★★★★ lunedì 2 e venerdì 6;

★★★★ martedì 3, giovedì 5, sabato 7 e domenica 8.

♏ Scorpione: voto 10. L’andamento generale si presenta eccellente, con una forza interiore che guida decisioni coraggiose. Lunedì apre con concentrazione e intuito strategico. Martedì e giovedì offrono opportunità concrete sul piano professionale, sostenendo iniziative ambiziose.

Mercoledì mantiene stabilità e favorisce confronti chiarificatori. Sabato rappresenta il vertice grazie alla Luna nel segno: il transito intensifica carisma, determinazione e profondità emotiva, rendendo incisive parole e scelte. Domenica consolida successi e rafforza intese affettive. Venerdì resta positivo ma richiede moderazione nelle reazioni. L’intero arco temporale appare potente e trasformativo, con risultati rilevanti e soddisfazioni tangibili.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno sabato 7 marzo (Luna in Scorpione);

★★★★★ martedì 3, giovedì 5 e domenica 8;

★★★★ lunedì 2, mercoledì 4 e venerdì 6.

♐ Sagittario: voto 6. Il periodo in analisi alterna slanci dinamici a momenti più riflessivi.

Lunedì favorisce iniziative lavorative, mentre martedì rappresenta un picco di entusiasmo e chiarezza progettuale. Mercoledì richiede cautela nelle comunicazioni per evitare fraintendimenti. Giovedì e sabato mantengono un buon equilibrio tra doveri e tempo libero. Venerdì invita a contenere spese o decisioni impulsive. Domenica restituisce fiducia e amplia prospettive future, soprattutto in ambito professionale. L’insieme dei giorni appare variabile ma gestibile, con opportunità interessanti quando prevalgono organizzazione e senso pratico. Determinazione e ottimismo risultano strumenti preziosi per mantenere stabilità.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★★ martedì 3 e domenica 8;

★★★★ lunedì 2, giovedì 5 e sabato 7;

★★★ venerdì 6 marzo;

★★ mercoledì 4 marzo.

♑ Capricorno: voto 6.

La settimana che sta per arrivare evidenzia concretezza e disciplina nell’affrontare impegni professionali. Lunedì e martedì offrono stabilità e permettono di organizzare strategie efficaci. Mercoledì e giovedì rappresentano il momento migliore, con riconoscimenti proporzionati agli sforzi compiuti e possibilità di consolidare collaborazioni importanti. Venerdì mantiene un ritmo produttivo ma senza eccessi. Sabato richiede prudenza nelle relazioni personali, evitando rigidità e chiusure. Domenica invita a riflettere su progetti futuri con maggiore flessibilità. L’intero periodo si mostra costante e pragmatico, con risultati soddisfacenti quando prevalgono metodo e lungimiranza.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ mercoledì 4 e giovedì 5;

★★★★ lunedì 2, martedì 3 e venerdì 6 ;

★★★ domenica 8 marzo;

★★ sabato 7 marzo.

♒ Acquario: voto 5.

L’inizio del periodo si presenta promettente, con lunedì capace di offrire intuizioni brillanti e occasioni favorevoli. Martedì consolida contatti utili e favorisce iniziative originali. Mercoledì richiede maggiore concentrazione su dettagli organizzativi. Giovedì appare più complesso, invitando a evitare decisioni impulsive o contrasti inutili. Venerdì e il fine periodo riportano equilibrio, sostenendo relazioni sociali e progetti condivisi. Domenica chiude con un clima più disteso e collaborativo. L’andamento complessivo resta altalenante ma gestibile, con risultati positivi quando prevalgono razionalità e spirito innovativo..

La scaletta settimanale con voto e stelline quotidiane:

★★★★★ lunedì 2 marzo;

★★★★ martedì 3, venerdì 6, sabato 7 e domenica 8;

★★★ mercoledì 4 marzo;

★★ giovedì 5 marzo.

♓ Pesci: voto 7. L’avvio della settimana richiede pazienza e capacità di adattamento, soprattutto nelle questioni pratiche. Martedì migliora la comunicazione e favorisce confronti sinceri. Mercoledì e giovedì mantengono stabilità, offrendo soluzioni efficaci in ambito professionale. Venerdì e sabato rappresentano giornate brillanti per sentimenti e creatività, con intuizioni che guidano scelte costruttive. Domenica si distingue come vertice positivo, favorendo armonia interiore e chiarezza progettuale. L’intero periodo appare sensibile ma produttivo, con progressi evidenti quando prevalgono fiducia e determinazione.

La graduatoria settimanale con le stelle: