L'oroscopo del 28 febbraio 2026 assegna la medaglia d'oro ai Pesci e quella d'argento al Cancro, mentre il bronzo al segno dello Scorpione. Fanalino di coda il segno dell'Ariete poiché deve rimandare delle decisioni importanti.

Classifica generale del 28 febbraio 2026

1. Pesci Siete perfettamente allineati con il cielo. Idee, parole, emozioni e tempismo lavorano insieme. Giornata ideale per chiarire, creare, proporre, decidere seguendo l’istinto. Tutto scorre con naturalezza.

2. Cancro Vi muovete protetti. Le situazioni si sistemano quasi da sole e gli incontri giusti arrivano senza sforzo.

Ottima giornata per lavoro creativo, relazioni e scelte personali.

3. Scorpione Lucidità emotiva e intuito strategico. Capite al volo cosa conviene fare e cosa no. Ottimo momento per trattative, chiarimenti e decisioni importanti.

4. Bilancia Equilibrio ritrovato. Le relazioni migliorano, ma anche il lavoro beneficia di una comunicazione più fluida. Sapete dire la cosa giusta al momento giusto.

5. Toro Giornata concreta ma morbida. Le cose procedono senza strappi e qualche piccola occasione può sorprendervi. Fidatevi di chi vi sta accanto.

6. Vergine Siete più sensibili del solito, ma anche più recettivi. Buon giorno per organizzare, sistemare e capire cosa vale davvero la pena portare avanti.

7. Acquario. Meno razionali, più intuitivi. Non tutto è chiaro subito, ma seguendo il flusso potete cogliere spunti interessanti, soprattutto sul piano pratico.

8. Capricorno. Giornata utile ma non eclatante. Meglio ascoltare, osservare e rimandare decisioni definitive. Le risposte arrivano gradualmente.

9. Leone. Energia più bassa del solito. Evitate scontri e forzature: oggi la forza sta nella calma, non nell’imposizione.

10. Gemelli. Confusione mentale possibile. Tante idee, ma poco focus. Meglio semplificare e non promettere troppo.

11. Sagittario. Avete voglia di agire, ma il cielo chiede pazienza. Forzare i tempi può portare fraintendimenti. Meglio aspettare.

12. Ariete. Giornata lenta e introspettiva. Non è il momento di spingere: osservate, ricaricatevi e rimandate le decisioni importanti.