Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, lunedì 5 gennaio 2026, per gli Scorpione la carta della Morte si impone come archetipo-guida, conducendo verso una comprensione più ampia del concetto di trasformazione. Questo arcano raffigura la fine di un ciclo e l’inizio di uno nuovo, senza legami con il drammatico o lo spaventoso, ma piuttosto come messaggero di rinascita e cambiamento necessario. La Morte, nei tarocchi, invita a lasciare andare ciò che non serve più, a spogliarsi di vecchie abitudini e zavorre emotive, perché solo liberandosi del passato si può accogliere una nuova vitalità.

La connessione tra la Morte e il segno dello Scorpione è particolarmente potente. Questo segno d’Acqua, da sempre associato alla capacità di rigenerarsi come la fenice mitologica, trova nell’arcano maggiore citato un invito a non temere la metamorfosi. Gli Scorpione, animati da un’innata tensione verso la profondità, sentiranno oggi il richiamo a tagliare i rami secchi e a chiudere storie, rapporti o abitudini che non risuonano più. L’oroscopo dei tarocchi suggerisce che il rinnovamento non avviene senza una fase di passaggio: maggiore sarà il coraggio di abbandonare ciò che non porta più crescita, più abbondante sarà ciò che potrà nascere.

Parallelismi con altre culture

Nelle tradizioni mesoamericane, la figura della Dea Mictecacihuatl, Signora della Morte, rappresenta non solo la custode dell’oltretomba, ma anche la promessa di rinascita e prosperità ciclica.

In Africa occidentale, il sistema Ifá degli Yoruba contempla la morte come momento imprescindibile per il rinnovamento, una soglia che ogni essere attraversa per rigenerarsi nel ciclo vitale. Anche nelle pratiche sciamaniche della Mongolia, il passaggio attraverso la morte simbolica fa parte dei riti di iniziazione, favorendo così il distacco dal passato e accogliendo il nuovo con spirito purificato. Ciò dimostra come il tema centrale dell’arcano della Morte sia condiviso in molte culture: la fine è porta per nuove possibilità, simile alla fenice che nel mito cinese si consuma per risorgere dalle sue stesse ceneri, portatrice di buon auspicio e fertilità.

Consiglio delle stelle per gli Scorpione: accogliete il cambiamento senza timore

L’oroscopo dei tarocchi offre oggi agli Scorpione una preziosa indicazione: resistete alla tentazione di opporvi alla trasformazione, poiché ciò che oggi appare come perdita si rivelerà domani una fonte di rinascita. Siate disposti ad accettare la chiusura di un ciclo come atto di coraggio e non di sconfitta. Una buona pratica potrebbe essere la scrittura di tutto ciò che sentite di voler lasciare andare, per poi meditare su quel distacco in modo consapevole. Il cambiamento ha bisogno di uno spazio vuoto da riempire, quindi concedetevi un tempo di silenzio e ascolto interiore. Coltivate la fiducia nella capacità di trasformare ciò che sembra concluso in terreno fertile per le vostre nuove esperienze. Ogni atto di lasciar andare rafforza la vostra identità, permettendovi di emergere più autentici e vitali.