Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, martedì 24 febbraio 2026, i Gemelli sono accompagnati dall’arcano maggiore del Bagatto, simbolo del principio creativo e della versatilità mentale. In molte tradizioni esoteriche occidentali, il Bagatto è la figura che apre le porte dell’esperienza, colui che detiene tutti gli strumenti necessari per trasformare il pensiero in azione. Questa carta rappresenta l’abilità manuale ed intellettuale, unendo la curiosità alla capacità di adattarsi con astuzia e ingegno alle circostanze, un’immagine che calza alla perfezione con lo spirito mutevole e curioso dei Gemelli.

Per i Gemelli, la presenza del Bagatto nell’oroscopo odierno suggerisce una giornata fertile per mettere in pratica idee nuove e per coltivare progetti che richiedano rapidità di pensiero e talento comunicativo. L’entusiasmo che permea questo arcano maggiore infonde coraggio, inducendo ad affrontare con atteggiamento brillante persino i compiti più inusuali. Il Bagatto risveglia la capacità gemellina di collegare saperi diversi e sperimentare, suggerendo che oggi le occasioni potrebbero materializzarsi proprio grazie all’abilità di improvvisare e reinventarsi costantemente.

Parallelismi con altre culture

Nella tradizione Yoruba, il dio Esu incarna archetipi simili al Bagatto: è il messaggero tra le dimensioni e il maestro degli incroci, simbolo di comunicazione e versatilità.

Anche nelle culture asiatiche, soprattutto nel pantheon indiano, la divinità Ganesha apre le strade e rimuove gli ostacoli, rappresentando l’energia della mente che si mette in viaggio verso nuove realizzazioni. Nell’antico Egitto, il dio Thot personificava l’ingegno, il sapere e la scrittura, doti fondamentali per chi, come i Gemelli, fa dell’apprendere e del comunicare un vero stile di vita. In ogni cultura, la figura del mago, del trickster o dell’intermediario è simbolo di inizio, creatività e legame fra mondi, proprio come il Bagatto nella tradizione dei tarocchi.

Consiglio delle stelle per i Gemelli: lasciate spazio all’inventiva e all’iniziativa personale

L’oroscopo dei tarocchi suggerisce di trarre vantaggio dall’energia del Bagatto valorizzando ogni occasione per agire in modo originale.

È il momento ideale per avviare conversazioni che potrebbero aprire nuove prospettive o per lanciarsi in progetti che da tempo attendono un primo passo concreto. Il consiglio delle stelle invita i Gemelli a non temere il cambiamento, ma piuttosto a viverlo come spazio di sperimentazione e crescita. Usando le proprie naturali abilità di mediazione e intelligenza, ogni sfida della giornata si potrà trasformare in opportunità, scoprendo che spesso l’inizio è tutto ciò che serve per vedere fiorire ciò che si desidera davvero.