L'oroscopo del weekend 28 febbraio 1° marzo 2026 il Toro può avere una delusione, i Gemelli sono ossessionati e il Leone può essere allegro.

Di seguito, approfondiamo attentamente i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: è possibile essere sereni e soprattutto protettivi con il partner. Sul lavoro si possono fare dei progetti estremamente innovativi. Questo è il fine settimana perfetto da dedicare completamente al divertimento.

Toro: con molto ottimismo è possibile affrontare la famiglia. Un esame universitario può portare una leggera delusione.

Una trattativa di lavoro può andare a buon fine e portare tranquillità.

Gemelli: durante il weekend si possono fare delle profonde riflessioni. Una nuova persona può rallegrare l'umore dei cuori solitari. Chi lavora in proprio è ossessionato da una questione.

Cancro: una leggera possessività è presente sulla sfera sentimentale. Sul fronte delle amicizie sono probabili delle complicazioni. Un viaggio di piacere può essere davvero indimenticabile.

Leone: con dei grandi progetti personali si può affrontare il weekend. Con allegria e leggerezza si possono conoscere delle nuove persone. In questo momento, il fisico è più in forma del solito.

Vergine: è necessario avere più comunicazione con la famiglia.

Alcuni dubbi sono presenti sulla relazione amorosa. Per il lavoro è un periodo ricco di soddisfazioni.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: per i single è un fine settimana positivo. Avere un chiarimento con la dolce metà è davvero fondamentale. Sulla sfera professionale è probabile una leggera confusione.

Scorpione: una lieve stanchezza può rallentare i single. Chi ha una relazione non riesce proprio a perdonare il partner. Chi lavora in proprio è molto più impegnato del passato.

Sagittario: la gelosia può fare innervosire la persona amata. In questo periodo è necessario rilassarsi completamente. Nel fine settimana è importante sapere apprezzare le piccole cose.

Capricorno: i pensieri dei cuori solitari sono davvero profondi.

Per gli affari ci sono delle buone prospettive in vista. La salute è buona è presente solamente un leggero sovrappeso.

Acquario: controllare la troppa impulsività è davvero difficile. Per la sfera amorosa è un periodo davvero speciale. Sull'ambito lavorativo è necessario riflettere con molta attenzione.

Pesci: chi fa parte di una coppia ha una buona complicità nei confronti del partner. L'energia può essere recuperata lentamente. Il weekend può essere più divertente del previsto.