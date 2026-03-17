Secondo una classifica zodiacale dell'invidia di aprile 2026 lo Scorpione si piazza al primo posto e continua a vivere tutto con intensità crescente, ma ci sono giorni, come il 7 aprile, in cui questa energia si concentra ancora di più, rendendo i confronti quasi inevitabili. All'opposto il Sagittario resta leggero anche nei momenti più “carichi”, attraversando le giornate con spirito curioso e senza farsi appesantire.

A seguire la classifica zodiacale e i giorni chiave in cui l’invidia può emergere con più forza.

La classifica dell'invidia di aprile 2026: il 10 è uno dei giorni critici per la Vergine

1° Scorpione

Giorni più intensi: 7, 8, 21, 22 aprile

In queste date si attivano dinamiche nel lavoro e nelle relazioni di potere. Potreste percepire rivalità o confronti diretti, soprattutto con figure autoritarie o partner.

2° Cancro

Giorni più sensibili: 5, 6, 18, 19 aprile

L’invidia emerge nelle relazioni affettive e familiari. Vi sentite più vulnerabili ai confronti emotivi e alle attenzioni che gli altri ricevono.

3° Vergine

Giorni critici: 10, 11, 24 aprile

Focus su lavoro e prestazioni personali. Il confronto con colleghi o amici può diventare più intenso, soprattutto se vi sentite sotto pressione.

4° Toro

Giorni attivi: 9, 15, 23 aprile

Si attiva il tema economico e materiale.

Potreste confrontarvi su guadagni, stabilità o stile di vita.

5° Leone

Giorni chiave: 12, 13, 25 aprile

L’attenzione si sposta su visibilità e riconoscimento sociale. Se qualcuno riceve più apprezzamenti, lo noterete subito.

6° Bilancia

Giorni delicati: 4, 14, 20 aprile

Le dinamiche di confronto emergono nelle relazioni e nell’immagine personale. Vi chiedete se siete davvero valorizzati.

7° Capricorno

Giorni intensi: 8, 16, 26 aprile

Focus su carriera e status. Qualcuno potrebbe ottenere un risultato che desideravate, accendendo la competizione.

8° Pesci

Giorni emotivi: 3, 17, 28 aprile

L’invidia si manifesta nei sogni e nelle relazioni ideali. Potreste sentirvi distanti da ciò che desiderate.

9° Gemelli

Giorni dinamici: 6, 18, 27 aprile

Il confronto emerge nelle relazioni sociali e nella comunicazione.

Attenzione ai paragoni con amici o colleghi.

10° Ariete

Giorni reattivi: 1, 19, 29 aprile

Si attiva la competizione diretta. Qualcuno potrebbe sfidarvi o superarvi, ma reagirete subito.

11° Acquario

Giorni stimolanti: 11, 20, 30 aprile

Possibili confronti nelle idee e nei progetti innovativi. Qualcuno potrebbe anticiparvi su qualcosa che avevate in mente.

12° Sagittario

Giorni leggeri: 2, 13, 21 aprile

Anche se emergono confronti legati a viaggi e opportunità, li vivete come ispirazione più che come invidia.