Secondo una classifica zodiacale dell'invidia di aprile 2026 lo Scorpione si piazza al primo posto e continua a vivere tutto con intensità crescente, ma ci sono giorni, come il 7 aprile, in cui questa energia si concentra ancora di più, rendendo i confronti quasi inevitabili. All'opposto il Sagittario resta leggero anche nei momenti più “carichi”, attraversando le giornate con spirito curioso e senza farsi appesantire.
A seguire la classifica zodiacale e i giorni chiave in cui l’invidia può emergere con più forza.
La classifica dell'invidia di aprile 2026: il 10 è uno dei giorni critici per la Vergine
1° Scorpione
Giorni più intensi: 7, 8, 21, 22 aprile
In queste date si attivano dinamiche nel lavoro e nelle relazioni di potere. Potreste percepire rivalità o confronti diretti, soprattutto con figure autoritarie o partner.
2° Cancro
Giorni più sensibili: 5, 6, 18, 19 aprile
L’invidia emerge nelle relazioni affettive e familiari. Vi sentite più vulnerabili ai confronti emotivi e alle attenzioni che gli altri ricevono.
3° Vergine
Giorni critici: 10, 11, 24 aprile
Focus su lavoro e prestazioni personali. Il confronto con colleghi o amici può diventare più intenso, soprattutto se vi sentite sotto pressione.
4° Toro
Giorni attivi: 9, 15, 23 aprile
Si attiva il tema economico e materiale.
Potreste confrontarvi su guadagni, stabilità o stile di vita.
5° Leone
Giorni chiave: 12, 13, 25 aprile
L’attenzione si sposta su visibilità e riconoscimento sociale. Se qualcuno riceve più apprezzamenti, lo noterete subito.
6° Bilancia
Giorni delicati: 4, 14, 20 aprile
Le dinamiche di confronto emergono nelle relazioni e nell’immagine personale. Vi chiedete se siete davvero valorizzati.
7° Capricorno
Giorni intensi: 8, 16, 26 aprile
Focus su carriera e status. Qualcuno potrebbe ottenere un risultato che desideravate, accendendo la competizione.
8° Pesci
Giorni emotivi: 3, 17, 28 aprile
L’invidia si manifesta nei sogni e nelle relazioni ideali. Potreste sentirvi distanti da ciò che desiderate.
9° Gemelli
Giorni dinamici: 6, 18, 27 aprile
Il confronto emerge nelle relazioni sociali e nella comunicazione.
Attenzione ai paragoni con amici o colleghi.
10° Ariete
Giorni reattivi: 1, 19, 29 aprile
Si attiva la competizione diretta. Qualcuno potrebbe sfidarvi o superarvi, ma reagirete subito.
11° Acquario
Giorni stimolanti: 11, 20, 30 aprile
Possibili confronti nelle idee e nei progetti innovativi. Qualcuno potrebbe anticiparvi su qualcosa che avevate in mente.
12° Sagittario
Giorni leggeri: 2, 13, 21 aprile
Anche se emergono confronti legati a viaggi e opportunità, li vivete come ispirazione più che come invidia.