L'oroscopo di aprile 2026 con classifica assegna la medaglia d'oro all'Ariete, quella d'argento ai Gemelli e quella di bronzo al Toro. Ultima posizione è stata conferita all'Acquario poiché alcuni progetti potrebbero rallentare a causa del Sole quadrato in Toro.

Classifica dei segni in aprile 2026

Oro – Ariete

Con Sole, Saturno, Nettuno e dal 9 Marte nel vostro segno, siete i grandi protagonisti del mese. Energia, iniziativa e capacità di innovare sono al massimo. Progetti, amore e ambizioni trovano terreno fertile: tutto ciò che parte in questo periodo può avere basi solide e durature.

Argento – Gemelli

Urano nel vostro segno in armonia con Ariete porta idee brillanti e stimoli originali. È un mese in cui potete creare connessioni importanti, comunicare con successo e vivere esperienze stimolanti e rivoluzionarie.

Bronzo – Toro

Venere nel vostro segno fino al 24 vi regala sensualità, fascino e possibilità amorose. Dopo il 20 aprile, con il Sole in Toro in armonia con Giove, arriva un periodo di incontri significativi e di impegni sentimentali concreti.

Cancro

L’influsso di Giove e il Sole armonico dal 20 vi rendono protetti e favorevoli agli affetti e ai progetti a lungo termine. È un mese che incoraggia sicurezza emotiva e piaceri autentici.

Scorpione

Plutone in Acquario continua a favorire trasformazioni, ma il quadrato con il Sole in Toro verso il 20 può rallentare alcuni piani.

È un momento utile per riformare e consolidare le basi prima di nuove espansioni.

Leone

Plutone in Acquario vi stimola a innovare, ma il quadrato con il Sole in Toro verso il 20 richiede pazienza. Momenti intensi e opportunità di cambiamento sono possibili, soprattutto nei primi 20 giorni del mese.

Pesci

Mercurio e Marte nel vostro segno fino al 9 favoriscono intuizione e decisioni emotive. Ottimo periodo per introspezione, creatività e per agire seguendo il cuore.

Sagittario

Il mese è dinamico: l’energia di Ariete stimola iniziative e coraggio. Ottimo periodo per pianificare nuovi progetti e affrontare sfide con slancio.

Bilancia

Fase più riflessiva rispetto ai segni di fuoco e aria. Urano in Gemelli e la spinta di Ariete possono portare novità nelle relazioni e nel modo di comunicare, anche se con qualche sorpresa inaspettata.

Vergine

Energia di aprile più meditativa: conviene osservare prima di agire, in particolare nei primi 20 giorni, quando i segni di fuoco e aria sono particolarmente attivi. Buon momento per rivedere strategie e priorità.

Capricorno

Il mese richiede organizzazione e pazienza: le energie di Ariete e Gemelli portano stimoli e cambiamenti che possono sembrare rapidi o imprevedibili, ma con equilibrio potete sfruttarli bene.

Gemelli

Urano nel segno vi rende innovativi e pronti al cambiamento. È un periodo per comunicare, fare scelte originali e lasciarsi ispirare dalle occasioni che arrivano.

Acquario

Plutone nel vostro segno continua la spinta riformatrice. Questo aprile invita a portare avanti progetti innovativi, ma con calma, perché il quadrato con il Sole in Toro dal 20 può rallentare alcune iniziative.