Le anticipazioni de La Promessa delle puntate che andranno in onda dal 9 al 15 marzo 2026 rivelano che Lope e Curro andranno al Casinò per sfidare Basilio, ma la situazione prenderà una piega inaspettata e Angela finirà per rischiare di essere ferita con un'arma contundente. Tono confesserà a Manuel di essere stato derubato, e di aver perso tutti i soldi che lui gli aveva affidato per occuparsi dell'acquisto dei macchinari per costruire gli aeromobili. Leocadia si opporrà alla scelta di celebrare in segreto il matrimonio di Catalina.

Nelle prossime puntate de La Promessa, Lope e Curro indosseranno lo smokiing e si dirigeranno verso il Casinò per affrontare Basilio. Lope sfiderà quest'ultimo a poker facendogli perdere tutto. Basilio, però, dirà loro di averli riconosciuti, quindi punterà un coltello sul ventre di Angela. Quando la donna, Lope e Curro rientreranno da questa spaventosa esperienza, si troveranno a dover fare i conti con una spiazzante verità. Basilio non è altro che un mercenario, che è stato incaricato da qualcuno di uccidere Curro.

Tono, di ritorno dal suo viaggio fuori città, confesserà a Manuel di essere stato derubato. Quest'ultimo rimarrà sconvolto e farà il possibile per risollevare le sorti dell'officina. Nel frattempo, a La Promessa, Lorenzo sarà sempre più turbato dalla presenza di Eugenia e farà il possibile per far in modo che la moglie faccia ritorno al più presto in sanatorio. Leocadia si opporrà alla celebrazione in segreto delle nozze di Catalina. Alla fine, così, si deciderà di dare luogo ad una cerimonia intima che si celebrerà nel grande salone del palazzo. All'evento parteciperanno, ovviamente, tutti i membri della famiglia, e alcuni esponenti della servitù.

Gli ascolti tv de La Promessa continuano ad essere degni di nota per gli standard della rete. La puntata che è stata trasmessa ieri su Rete4, domenica 1° marzo, è riuscita a guadagnarsi l'attenzione di 1.040.000 spettatori. con uno share del 5,2%. Si tratta di risultati perfettamente in linea con gli standard della serie tv che, ancora una volta, confermano l'interesse dei telespettatori per le dinamiche dei protagonisti.