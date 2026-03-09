L'oroscopo del 10 marzo 2026 con classifica assegna medaglia d'oro all'Ariete per il magnetismo, l'argento all'Acquario, mentre il bronzo al Leone che si sentirà più sicuro e creativo.

Classifica del 10 marzo 2026

Oro – Ariete

Venere nel vostro segno è protagonista e il sestile con Plutone vi rende magnetici e determinati. Avete fascino, energia e la capacità di attrarre ciò che desiderate. È una giornata forte per relazioni, decisioni e nuove iniziative.

Argento – Acquario

Plutone nel vostro segno riceve l’energia di Venere: questo può portare incontri importanti, cambiamenti nelle relazioni o nuove consapevolezze personali.

Sentite una forza interiore più intensa.

Bronzo – Leone

Il sestile tra Ariete e Acquario vi favorisce. Vi sentite più sicuri, creativi e pronti a esprimere la vostra personalità. È una giornata in cui potete brillare.

Sagittario

Venere in Ariete vi dà entusiasmo e voglia di vivere emozioni intense. È un buon momento per socializzare, condividere idee e seguire ciò che vi appassiona.

Gemelli

L’energia del cielo stimola comunicazione e curiosità. Potete vivere incontri interessanti o conversazioni che aprono nuove prospettive.

Bilancia

Venere opposta può creare qualche tensione nei rapporti, ma il sestile con Plutone aiuta a chiarire ciò che è davvero importante nelle relazioni.

Scorpione

Plutone è il vostro pianeta guida e l’aspetto con Venere porta profondità emotiva.

È una giornata in cui potete capire meglio alcune dinamiche personali.

Cancro

L’energia del cielo è molto forte e a tratti può sembrarvi intensa. Tuttavia può portarvi a riflettere su ciò che desiderate davvero.

Toro

Venere è il vostro pianeta guida, ma dall’Ariete spinge verso cambiamenti e iniziative improvvise. Meglio osservare prima di agire.

Pesci

La giornata è interessante ma un po’ movimentata emotivamente. Serve equilibrio per non lasciarsi trascinare troppo dalle emozioni.

Vergine

Il clima del giorno può risultare un po’ confuso o troppo impulsivo. Meglio mantenere il vostro senso pratico e non reagire troppo rapidamente.

Capricorno

Il sestile tra Venere e Plutone porta energia intensa ma non sempre facile da gestire. È una giornata che invita più alla riflessione che all’azione.