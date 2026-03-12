Secondo l'oroscopo del 13 marzo, i Gemelli ottengono finalmente i risultati sperati e ottime entrate nonostante la stanchezza. I nativi dell’Ariete colgono nuove opportunità professionali e guadagni interessanti prestando però attenzione alle spese, mentre i nati sotto il segno del Toro puntano in alto nel lavoro godendo di una ritrovata stabilità economica.

Previsioni dell'oroscopo per il giorno 13 marzo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Finalmente le opportunità che attendevate iniziano a prendere forma. Ricordate però che, sebbene la fortuna sia dalla vostra parte, il successo richiede comunque il massimo impegno.

Tenete gli occhi aperti durante i viaggi o gli incontri di lavoro, perché è proprio lì che si nascondono le occasioni d'oro. Sfruttate con intelligenza le piattaforme digitali per ampliare i vostri orizzonti. Sul fronte economico, preparatevi a entrate interessanti, ma fate attenzione alle uscite impreviste. Voto: 7,5

Toro – Questo è il momento ideale per puntare in alto nel lavoro, sia per chi cerca stabilità sia per chi insegue un salto di qualità. Avete il vento a favore, a patto di saper sfruttare le opportunità nel momento in cui si presentano. Le entrate saranno costanti e gratificanti: non aspettatevi fortune improvvise, ma grazie al vostro impegno potrete godere di una maggiore serenità finanziaria.

Voto: 7,5

Gemelli – I risultati che attendevate da tempo stanno arrivando. Guardatevi le spalle da chi prova invidia per il vostro successo, ma non preoccupatevi: riuscirete a neutralizzare ogni polemica. Anche se vi sentite affaticati, state procedendo a passo spedito e il destino saprà come ricompensare i vostri sforzi. Note molto positive sul fronte economico, con entrate soddisfacenti. Voto: 8

Cancro – Nonostante il lavoro non stia attraversando la sua fase più brillante, una novità inaspettata è pronta a risvegliare quel guizzo creativo che pensavate dimenticato. Avrete l’occasione di stringere alleanze strategiche con persone che solitamente mal digerite, ma che ora si riveleranno fondamentali per i vostri obiettivi.

Sul fronte economico nulla di nuovo: siete abilissimi nel generare entrate, ma dovreste imparare a frenare la vostra tendenza a spendere tutto troppo in fretta. Voto: 7

La giornata di venerdì 13 marzo secondo le stelle: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Anche se i primi passi professionali non sono stati dei migliori, la situazione volgerà a vostro favore durante il percorso. Il duro lavoro svolto finora inizierà a dare i frutti sperati. Guardate avanti invece di ripensare ai treni persi, perché il vostro cielo si sta schiarendo ora. Sul fronte economico, il bilancio sta tornando in attivo. Godetevi questo momento di gioia, ricordando però di mantenere un occhio di riguardo per le spese. Voto: 7

Vergine – La fortuna vi sorride ancora, quindi approfittatene per organizzare i vostri prossimi passi e difendere ciò che avete costruito.

Se qualche collega dovesse mettervi a dura prova, non cedete alla rabbia: la calma sarà la vostra arma vincente contro ogni complicazione. È un periodo d'oro per confrontarsi con gli altri e sostenere colloqui. Anche le vostre finanze sono in ripresa, ma l'oroscopo vi consiglia di evitare ostentazioni e spese superflue. Voto: 8

Bilancia – State attraversando un momento in cui nulla vi viene regalato e la fatica si fa sentire. Lo stress costante potrebbe rendervi meno pazienti del solito con colleghi e familiari. Cercate di gestire la tensione per evitare piccoli conflitti domestici o professionali. Nonostante le sfide, il vostro amore per il prestigio e la ricerca del benessere materiale restano intatti: sono questi gli obiettivi che vi spingono a non demordere.

Voto: 6,5

Scorpione – Non abbiate fretta di risolvere ogni questione in sospeso; i dubbi riguardanti il lavoro e il portafoglio troveranno presto risposta. La situazione è in evoluzione e il vostro successo è alle porte. Quando si tratta di gestire capitali o affrontare nuove spese, agite con circoscrizione e restate vigili: si profilano all'orizzonte scenari promettenti, a patto che sappiate agire con il giusto tempismo. Voto: 7,5

Astrologia e pagelle di venerdì 13 marzo: da Sagittario a Pesci

Sagittario – C'è qualcuno che si prende cura di voi dall'alto, agendo come uno scudo contro le difficoltà imminenti. Sfruttate, però, questa fase per essere scrupolosi nelle vostre scelte. Evitate di disperdere energie in nuovi progetti; dedicatevi esclusivamente a portare a termine le attività in corso.

Non fate affidamento su parole altrui o su affari incerti. Sapete che la fretta è una pessima consigliera: aspettate con serenità e vedrete che tutto si sistemerà in poco tempo. Voto: 6,5

Capricorno – Anche se il contesto generale non è dei più semplici, nel lavoro potrebbero presto affacciarsi nuove opportunità. Ricevere una piacevole sorpresa vi aiuterà a ritrovare l’ispirazione perduta negli ultimi tempi. Cercate di essere proattivi e di dare visibilità al vostro talento: la scalata verso un ruolo di responsabilità è alla vostra portata. Sul piano economico la situazione è stabile, ma richiede una gestione più attenta: evitate gli sprechi non necessari. Voto: 7,5

Acquario – Se state vivendo momenti di tensione in ufficio, sarete in grado di ignorare le provocazioni e concentrarvi sulle soluzioni concrete.

L’oroscopo vi consiglia di stare alla larga dai pettegolezzi che non vi appartengono. Per chi svolge un'attività autonoma, il volume di lavoro è in netta crescita, ma la prudenza non è mai troppa: monitorate ogni dettaglio con i collaboratori esterni per scongiurare sviste burocratiche o perdite economiche. Voto: 7,5

Pesci – La fortuna gira finalmente dalla vostra parte, proteggendovi dalle preoccupazioni più urgenti e offrendovi il balsamo giusto per curare le recenti amarezze. Tuttavia, cercate di dominare l'istinto: anche se la tentazione di reagire duramente a una provocazione è forte, scegliete la via del self-control. Sul fronte professionale, meglio non fare passi azzardati proprio ora.

Se il vostro superiore sembra impossibile da accontentare, armatevi di santa pazienza (specialmente se lo stipendio è puntuale). Per quanto riguarda i colleghi che amano le chiacchiere, mantenete un sano distacco. Voto: 7