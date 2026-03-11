Secondo l'oroscopo del 12 marzo, i nati sotto il segno dell’Ariete godranno di ottime entrate economiche se sapranno mettere da parte la presunzione, accettando consigli e rimandando i viaggi a tempi migliori. I nativi del Toro vivranno una fase di grandi successi, a patto che abbandonino la pigrizia e agiscano con determinazione per cogliere i vantaggi in arrivo. Infine, gli individui dello Scorpione dovranno gestire con prudenza i nuovi rapporti lavorativi ed evitare investimenti azzardati per proteggere le proprie finanze.

Oroscopo e pagelle di giovedì 12 marzo: da Ariete a Cancro

Ariete – L'oroscopo suggerisce ottime prospettive per il vostro portafoglio: le occasioni per guadagnare di più non mancheranno. Tuttavia, fate attenzione a non peccare di presunzione, poiché un'eccessiva sicurezza potrebbe rivelarsi un ostacolo. Se saprete ascoltare i suggerimenti di chi vi sta accanto e accetterete un supporto esterno, coglierete al volo ogni opportunità professionale. Per quanto riguarda gli spostamenti, invece, vi conviene rimandare partenze e vacanze a momenti più tranquilli. Voto: 7

Toro – State entrando in una fase ricca di svolte e di obiettivi raggiunti. La fortuna sorride ai vostri progetti, ma richiede la vostra partecipazione attiva: non restate fermi ad aspettare.

Eliminate la pigrizia e mettetevi in gioco con energia. C’è spazio per un miglioramento del budget personale, purché restiate attenti a non lasciarvi sfuggire i vantaggi che si presenteranno. Voto: 8

Gemelli – Sebbene la vostra astuzia sia fuori dal comune, la mancanza di concentrazione potrebbe rappresentare un ostacolo. Rimanete focalizzati su ciò che state facendo per non incappare in sviste che richiederebbero tempo prezioso per essere corrette. Gestite con più saggezza le vostre risorse economiche: imparare a resistere alle tentazioni superflue vi aiuterà a raggiungere i vostri traguardi con maggiore serenità. Voto: 7

Cancro – In questo periodo avete tutte le carte in regola per gestire con successo i vostri impegni professionali.

Tuttavia, la vostra concentrazione tende a essere altalenante: non lasciatevi tradire dalla stanchezza. Prendetevi il tempo necessario per ricontrollare documenti e cifre, cercando di mantenere un clima sereno con chi lavora con voi. La distrazione è dietro l’angolo, quindi procedete con prudenza per evitare sviste. Sul fronte economico potete stare tranquilli: le entrate sono stabili e sapete amministrare le spese di casa con grande oculatezza. Voto: 7,5

Astrologia e pagelle del giorno 12 marzo: da Leone a Scorpione

Leone – Avete un intuito formidabile nel prevedere le mosse della concorrenza e sapete come destreggiarvi nell'ambiente professionale. Tuttavia, preparatevi ad affrontare qualche ostacolo imprevisto.

Le uscite finanziarie sono eccessive: è il momento di analizzare i conti e tagliare i rami secchi. Anche se le entrate non saranno stellari, cercate di guardare lontano e mantenete la speranza nel domani. Voto: 6,5

Vergine – Le opportunità non vi mancano e la fortuna è decisamente dalla vostra parte in questo periodo. Tuttavia, il vostro punto debole sembra essere il tempismo: fate fatica a fidarvi dell’istinto e rischiate di lasciarvi sfuggire i momenti migliori. Prestate massima cautela per evitare passi falsi che potrebbero rallentarvi; con la giusta attenzione, vedrete presto un netto salto di qualità nella carriera e nel portafoglio. Voto: 7

Bilancia – Preparatevi a gestire qualche turbolenza professionale.

È possibile che vecchi accordi tornino in discussione, richiedendo da parte vostra un supplemento di pazienza. Anche se vi sentirete accerchiati da atteggiamenti prepotenti o poco trasparenti, cercate di non perdere le staffe. Anche i momenti più critici hanno una scadenza e presto ritroverete la vostra solita armonia. Voto: 5

Scorpione – Fate attenzione a non compromettere i vostri legami professionali. Se lavorate con collaboratori di vecchia data, ritroverete facilmente l'intesa; tuttavia, con i nuovi contatti potreste riscontrare qualche attrito di troppo. Considerata l'attuale instabilità del settore, è meglio evitare passi falsi. Siate cauti anche con il portafoglio: questo non è il momento adatto per azzardare investimenti.

Voto: 6

Previsioni lavorative e finanziarie del giorno 12 marzo: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – In questo periodo dovrete muovervi con estrema cautela: il rischio di commettere qualche scivolone o una gaffe imbarazzante è dietro l’angolo, ma basterà un pizzico di concentrazione in più per evitarlo. Tenete gli occhi aperti sulle novità in arrivo e non lasciatevele sfuggire. Se desiderate dare una svolta alla vostra carriera o siete a caccia di una nuova occupazione, questo è il momento ideale per proporvi. Il mercato è dinamico e offre posizioni ben pagate, proprio ciò che vi serve ora per affrontare un’uscita economica imprevista che bussa alla vostra porta. Voto: 7,5

Capricorno – Le stelle vi sorridono sul fronte lavorativo, offrendovi ottime chance di crescita economica.

Il consiglio è di approfittarne subito, restando però vigili verso le persone ostili che potrebbero intralciare il vostro cammino. Evitate di cadere nelle trappole tese dai provocatori; mantenete la mente fredda e puntate sulla prevenzione. La vostra lucidità sarà l'arma migliore per superare qualsiasi contrasto senza danni. Voto: 8,5

Acquario – Le vostre capacità di giudizio vi permettono di selezionare con cura le opportunità, evitando passi falsi. Resta però un punto critico: la gestione del budget. Limitate le uscite il più possibile, poiché i costi improvvisi potrebbero mettere a dura prova i vostri risparmi. Nonostante ciò, il settore professionale è in movimento: con la giusta ricerca, potrete ottenere il lavoro che desiderate o consolidare la vostra posizione.

Voto: 7

Pesci – Il vento sta cambiando in meglio per voi, ma dovete essere pronti ad agire. Proponetevi con audacia nel mercato del lavoro, usando i social come un vero asso nella manica. Sul fronte professionale, non abbassate la guardia: i vostri competitor sono pronti a sottrarvi i progetti migliori. In ambito economico, la parola d'ordine è moderazione: muovetevi con cautela per proteggere il vostro budget. Voto: 7,5