L'oroscopo del 13 marzo 2026 con classifica assegna la medaglia d'oro al Capricorno per la Luna nel segno, quella d'argento al Toro e il bronzo alla Vergine. Infine, ultimo posto destinato al'Acquario poiché potrebbe avere qualche instabilità emotiva a causa dell'opposizione tra Luna e Giove
Classifica dei segni zodiacali del 13 marzo 2026
Oro – Capricorno
Con la Luna nel vostro segno avete maggiore lucidità e capacità di gestire la giornata. Anche se l’opposizione a Giove porta emozioni forti o responsabilità in più, riuscite a mantenere il controllo e a prendere decisioni con maturità.
Argento – Toro
L’energia della Luna in Capricorno vi favorisce e vi rende pratici e determinati. È una giornata in cui potete organizzare meglio i vostri progetti e sentirvi più sicuri delle vostre scelte.
Bronzo – Vergine
Anche voi beneficiate dell’energia di terra della Luna. La giornata può portare chiarezza e capacità di affrontare situazioni complesse con calma e logica.
4. Cancro
Giove nel vostro segno amplifica emozioni e desideri. L’opposizione della Luna può portarvi a riflettere su equilibrio tra vita personale e responsabilità.
5.Pesci
La giornata può portare intuizioni interessanti. Anche se il clima emotivo è intenso, riuscite a percepire cosa è davvero importante.
6.Scorpione
Luna e Giove attivano riflessioni profonde.
È una giornata in cui potete comprendere meglio alcune dinamiche nelle relazioni o nei progetti.
7.Ariete
Luna in Capricorno può creare qualche pressione o responsabilità in più. Tuttavia avete energia sufficiente per affrontare ciò che arriva.
8. Leone
Il clima del giorno può sembrarvi un po’ troppo serio o impegnativo. Meglio concentrarsi su obiettivi concreti e non disperdere energie.
9.Sagittario
Giove, vostro pianeta guida, è coinvolto nell’opposizione e può rendere le emozioni più forti del solito. Serve equilibrio tra entusiasmo e realismo.
10. Bilancia
La Luna in Capricorno può creare qualche tensione nelle relazioni o nelle responsabilità familiari. Meglio mantenere calma e diplomazia.
11.
Gemelli
La giornata può risultare un po’ pesante o lenta rispetto al vostro ritmo. Meglio evitare troppe attività e prendersi tempo per riflettere.
12. Acquario
L’opposizione tra Luna e Giove può portare qualche sensazione di instabilità emotiva o di eccesso. Conviene osservare e non reagire impulsivamente.