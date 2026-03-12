L'oroscopo del 13 marzo 2026 con classifica assegna la medaglia d'oro al Capricorno per la Luna nel segno, quella d'argento al Toro e il bronzo alla Vergine. Infine, ultimo posto destinato al'Acquario poiché potrebbe avere qualche instabilità emotiva a causa dell'opposizione tra Luna e Giove

Classifica dei segni zodiacali del 13 marzo 2026

Oro – Capricorno

Con la Luna nel vostro segno avete maggiore lucidità e capacità di gestire la giornata. Anche se l’opposizione a Giove porta emozioni forti o responsabilità in più, riuscite a mantenere il controllo e a prendere decisioni con maturità.

Argento – Toro

L’energia della Luna in Capricorno vi favorisce e vi rende pratici e determinati. È una giornata in cui potete organizzare meglio i vostri progetti e sentirvi più sicuri delle vostre scelte.

Bronzo – Vergine

Anche voi beneficiate dell’energia di terra della Luna. La giornata può portare chiarezza e capacità di affrontare situazioni complesse con calma e logica.

4. Cancro

Giove nel vostro segno amplifica emozioni e desideri. L’opposizione della Luna può portarvi a riflettere su equilibrio tra vita personale e responsabilità.

5.Pesci

La giornata può portare intuizioni interessanti. Anche se il clima emotivo è intenso, riuscite a percepire cosa è davvero importante.

6.Scorpione

Luna e Giove attivano riflessioni profonde.

È una giornata in cui potete comprendere meglio alcune dinamiche nelle relazioni o nei progetti.

7.Ariete

Luna in Capricorno può creare qualche pressione o responsabilità in più. Tuttavia avete energia sufficiente per affrontare ciò che arriva.

8. Leone

Il clima del giorno può sembrarvi un po’ troppo serio o impegnativo. Meglio concentrarsi su obiettivi concreti e non disperdere energie.

9.Sagittario

Giove, vostro pianeta guida, è coinvolto nell’opposizione e può rendere le emozioni più forti del solito. Serve equilibrio tra entusiasmo e realismo.

10. Bilancia

La Luna in Capricorno può creare qualche tensione nelle relazioni o nelle responsabilità familiari. Meglio mantenere calma e diplomazia.

11.

Gemelli

La giornata può risultare un po’ pesante o lenta rispetto al vostro ritmo. Meglio evitare troppe attività e prendersi tempo per riflettere.

12. Acquario

L’opposizione tra Luna e Giove può portare qualche sensazione di instabilità emotiva o di eccesso. Conviene osservare e non reagire impulsivamente.