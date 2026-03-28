Secondo l'oroscopo del 29 marzo, i Gemelli dovrebbero abbandonare le polemiche per dialogare apertamente, sfruttando nuove energie per concretizzare finalmente i propri sogni nel cassetto. I nativi del Toro sono chiamati a mantenere alta la concentrazione e a reagire con decisione alle difficoltà, proteggendo i traguardi raggiunti e limitando drasticamente le spese. I nati sotto il segno del Capricorno devono gestire la stanchezza e lo stress derivante dalle responsabilità, agendo con audacia per non perdere opportunità preziose, pur restando cauti negli investimenti.

Oroscopo e pagelle della giornata di domenica 29 marzo: da Ariete a Cancro

Ariete – Lo stress degli ultimi tempi lascerà spazio alla calma, permettendovi di gestire meglio le attese sui fronti finanziario e lavorativo. Non rincorrete successi immediati ma valorizzate i traguardi già ottenuti, seguendo la filosofia del "poco ma buono". La stabilità attuale è la vostra risorsa più preziosa. Voto: 7

Toro – Restate concentrati: le complicazioni gestionali o i cali di motivazione si superano solo con una reazione decisa e propositiva. Non permettete che lo stress rovini quanto avete costruito, ma difendete i vostri traguardi agendo tempestivamente. Siate molto parsimoniosi nelle spese. Voto: 6,5

Gemelli – È il momento di abbassare la guardia e parlare apertamente, evitando sterili polemiche con chi vi sta accanto professionalmente.

Nuove energie sosterranno i vostri progetti in corso: aprite quel cassetto e date concretezza ai sogni che avete messo in pausa. Voto: 8

Cancro – Questa parentesi di riflessione vi permetterà di focalizzare meglio i vostri desideri, portandovi a scegliere con cura le opportunità lavorative. Impegnandovi nel risparmio, vedrete finalmente migliorare la vostra situazione economica grazie a nuove e proficue prospettive. Voto: 7,5

La giornata di domenica 29 marzo secondo le stelle: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Sebbene i vostri progetti lavorativi stiano per decollare con ottimi risultati, la gestione del portafoglio resta il vostro punto debole. Evitate gli sprechi superflui e sfruttate la vostra naturale inventiva: sarà proprio la creatività la chiave per generare nuove e preziose opportunità di guadagno.

Voto: 7,5

Vergine – Non lasciatevi scoraggiare dalla disoccupazione, ma usate l'ingegno per svelare abilità inedite che vi rendano unici sul mercato. È il momento di tirare fuori le unghie, difendendo i vostri spazi da chi tenta di prevaricarvi in ufficio. Agite con determinazione: la passività non è un'opzione valida. Voto: 7,5

Bilancia – Muovetevi con cautela evitando decisioni affrettate, poiché potreste incontrare ostacoli professionali o una competizione agguerrita. Mantenete il sangue freddo di fronte ai disaccordi e non cedete all'impulsività, specialmente ignorando promesse di guadagni rapidi che rischierebbero di danneggiarvi. Voto: 6

Scorpione – È il vostro momento per brillare: date il massimo e applicatevi con energia, perché intuizioni brillanti vi permetteranno di svoltare.

Se lavorate in proprio, la vostra abilità vi farà sbaragliare ogni rivale, mentre se siete in cerca di occupazione, mantenete alta la grinta perché la proposta giusta sbucherà all'improvviso. Voto: 8,5

Previsioni astrologiche e pagelle del 29 marzo: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Cogliete al volo le nuove occasioni, se vi occupate di comunicazione o attività creative: i vostri talenti saranno finalmente notati. La fortuna vi spinge a rendere profittevole una vecchia passione, quindi, investite con fiducia sulle vostre capacità. Voto: 8,5

Capricorno – Nonostante la vostra dedizione, la stanchezza si farà sentire, rendendo i viaggi di lavoro meno tollerabili del previsto. Chi ricopre ruoli di potere dovrà gestire lo stress per non farsi sfuggire opportunità preziose a causa dei timori.

Agite con audacia, ponderando però ogni investimento economico. Voto: 6,5

Acquario – Sebbene manchi il sostegno dei pianeti, il vostro destino professionale resta nelle vostre mani, a patto di agire con estrema lucidità. Per ottimizzare guadagni e investimenti, l'oroscopo vi sprona a pianificare con cura ogni mossa, trasformando la riflessione nel vostro asso nella manica. Voto: 6,5

Pesci – Non lasciate nulla al caso: i risultati che state ottenendo sono il frutto dei vostri sacrifici. Approfittate di questo cielo favorevole per il lavoro rimboccandovi le maniche e cogliendo ogni chance, senza sottovalutare i minimi segnali che faranno da base per il futuro. Voto: 8,5