L'oroscopo di lunedì 30 marzo 2026 si apre sotto un cielo di grande fermento, segnando l'inizio di una settimana che promette di scuotere gli animi e rimescolare le carte in tavola. La configurazione astrale odierna è dominata da un cambio di guardia significativo: l'ingresso di Venere nel segno del Toro porta una ventata di stabilità e concretezza, spostando l'attenzione dai desideri effimeri alla costruzione di qualcosa di duraturo. È un lunedì che non ammette pigrizia; le stelle vi spingeranno a definire con chiarezza i vostri obiettivi, chiedendovi di unire l'intuito alla pragmaticità.

In questa giornata di fine marzo, l'energia cosmica premierà chi saprà mantenere i piedi per terra senza smettere di sognare in grande. I protagonisti assoluti della scena saranno i segni di Terra e di Fuoco, capaci di canalizzare la grinta planetaria in risultati tangibili. In particolare, il Toro, il Leone e il Sagittario risulteranno i segni più favoriti dalle stelle, grazie a una combinazione di carisma, fortuna e determinazione che li renderà quasi inarrestabili nei loro ambiti di riferimento.

Preparatevi a scoprire come i movimenti dei pianeti influenzeranno le vostre prossime 24 ore, tra sfide professionali da vincere e batticuori inaspettati da gestire con saggezza.

Oroscopo di domani, lunedì 30 marzo e la classifica dei 12 segni zodiacali: trionfo dei sensi per il Toro, Scorpione sotto pressione

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre) Voto 5. Parola chiave: nervosismo e pressione, evitate le provocazioni e rilassatevi con un bagno caldo.

L'inizio della settimana si presenterà per voi come una salita ripida e faticosa. Le stelle di questo lunedì 30 marzo caricheranno l'aria di un certo nervosismo e pressione, facendovi sentire come se tutto il mondo stesse testando la vostra pazienza. Sentirete il peso delle responsabilità e potreste avere la sensazione che i vostri sforzi non vengano pienamente riconosciuti. Il consiglio del cielo è di agire con estrema prudenza: evitate le provocazioni che arriveranno sia in ambito lavorativo che familiare.

Non varrà la pena logorarsi in discussioni sterili che servirebbero solo a prosciugare le vostre energie. Una volta tornati a casa, avrete bisogno di staccare la spina drasticamente: rilassatevi con un bagno caldo o una lettura leggera. Domani la prospettiva sarà diversa, ma oggi dovrete semplicemente resistere alla tempesta interiore con stoicismo.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio) Voto 5,5. Parola chiave: aria di sfida e poca disciplina, non siate distaccati e rispettate le scadenze.

Il lunedì inizierà con una strana sensazione di insofferenza verso le regole e le routine. Sentirete nell'aria un'aria di sfida e poca disciplina, che vi spingerà a voler fare di testa vostra, spesso ignorando i consigli di chi vi sta accanto.

Questo atteggiamento ribelle, tipico della vostra natura ma oggi accentuato da transiti nervosi, potrebbe crearvi qualche grattacapo burocratico o professionale. Gli astri vi suggeriranno di fare un bagno di umiltà: non siate distaccati e cercate di mostrare empatia verso i colleghi o il partner. Soprattutto, sarà fondamentale che rispettiate le scadenze prefissate; rimandare un impegno oggi significherebbe accumulare un ritardo difficile da colmare nei prossimi giorni. Cercate di ritrovare il vostro centro attraverso la razionalità.

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno) Voto 6,5. Parola chiave: ironia e precisione, definite i dettagli prima di agire e staccate la spina.

Vivrete un lunedì altalenante, dove la vostra proverbiale ironia sarà l'arma migliore per sopravvivere alla ripresa lavorativa.

Tuttavia, le stelle vi chiederanno uno sforzo extra sul piano della precisione. Tenderete a essere troppo superficiali o dispersivi, ma il successo della giornata dipenderà dalla vostra capacità di concentrazione: definite i dettagli prima di agire, perché una piccola svista oggi potrebbe trasformarsi in un intoppo domani. Sarà una giornata utile per pianificare, meno per concludere grandi affari. Verso sera, la stanchezza mentale si farà sentire in modo prepotente; ascoltate i segnali del vostro corpo e staccate la spina da social network e chat di lavoro. Avrete bisogno di silenzio per rigenerare i vostri pensieri veloci.

VERGINE (24 agosto – 22 settembre) Voto 7. Parola chiave: serenità e precisione, risolvete i problemi ma non trascurate il riposo.

Il cielo di marzo vi regalerà una giornata di relativa calma, ideale per mettere ordine nel caos che vi circonda. Ritroverete una discreta serenità e precisione, doti che vi permetteranno di sbrigare con efficienza tutte quelle commissioni che avevate lasciato in sospeso. Sarete dei veri chirurghi nelle vostre attività quotidiane: risolvete i problemi che si presenteranno con la vostra solita logica ferrea, ma cercate di non diventare eccessivamente critici verso chi non corre al vostro stesso ritmo. Nonostante la buona produttività, sentirete il bisogno di ricaricare le pile. Il cielo vi ammonirà: non trascurate il riposo, poiché la vostra resistenza fisica non sarà illimitata. Un'alimentazione corretta e qualche ora di sonno in più faranno miracoli per il vostro umore.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 7,5. Parola chiave: armonia e compromesso, l'opposizione di Venere è finita, puntate sul gioco di squadra.

Finalmente respirerete un'aria nuova. Con questo lunedì sentirete che un peso si è sollevato dal vostro cuore: l'opposizione di Venere è finita, e questo si tradurrà immediatamente in una maggiore facilità nei rapporti interpersonali. La vostra ricerca costante di armonia e compromesso tornerà a dare i suoi frutti, permettendovi di appianare divergenze nate nelle scorse settimane. Sarà il momento ideale per le pubbliche relazioni e per ricucire strappi sentimentali. Nel lavoro, non cercate di fare tutto da soli per dimostrare il vostro valore; al contrario, puntate sul gioco di squadra.

La collaborazione sarà la chiave per ottenere risultati eccellenti senza eccessivo stress. La bellezza tornerà a essere la vostra bussola, circondatevi di cose piacevoli.

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 7,5. Parola chiave: concretezza e piglio da leader, ma dosate bene gli sforzi fisici.

Inizierete la settimana con una carica invidiabile e una voglia matta di mordere il mondo. Mostrerete una rara concretezza e piglio da leader, prendendo in mano situazioni che altri hanno paura di gestire. Sarete molto convincenti e riuscirete a trascinare gli altri verso i vostri obiettivi con entusiasmo contagioso. Tuttavia, il fuoco che brucia dentro di voi potrebbe portarvi a strafare: il consiglio astrale è che dosate bene gli sforzi fisici.

Non sarete invincibili e un eccesso di foga potrebbe causare qualche piccola contrattura o un calo di zuccheri improvviso a metà giornata. Gestite le vostre energie con intelligenza agonistica e otterrete grandi soddisfazioni sia in ufficio che nella vita privata.

CANCRO (22 giugno – 22 luglio) Voto 8. Parola chiave: intuito e programmi seri, seguite le sensazioni per costruire il vostro futuro.

Questo 30 marzo vi vedrà protagonisti di una rinascita silenziosa ma potente. Il vostro celebre intuito sarà affilato come non mai, permettendovi di leggere tra le righe di ogni conversazione. Sarà la giornata perfetta per mettere in cantiere programmi seri a lungo termine, sia che si tratti di un investimento immobiliare, sia di un passo importante nella convivenza.

Sentirete il bisogno di radici solide e le stelle vi appoggeranno in ogni iniziativa che miri alla stabilità. Seguite le sensazioni viscerali che avvertirete di fronte a una nuova proposta: il vostro inconscio saprà già qual è la strada giusta prima ancora della vostra mente. In amore, la tenerezza prevarrà sulla passione, creando un clima di rassicurante complicità.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo) Voto 8. Parola chiave: dolcezza e iniziativa, sfruttate la grinta di Marte per dichiararvi o agire sul lavoro.

Il lunedì vi sorriderà con un mix irresistibile di sensibilità e forza. Manterrete la vostra innata dolcezza, ma questa sarà supportata da una nuova capacità di iniziativa che sorprenderà chi vi sta intorno.

Grazie al favore dei pianeti dinamici, avrete la forza di uscire dal vostro guscio di sogni per passare all'azione. Sfruttate la grinta di Marte che vi infonde coraggio: è il momento perfetto per dichiararvi a una persona che vi piace o per proporre un progetto innovativo al vostro capo. Non avrete paura del rifiuto perché la vostra autostima sarà in ascesa. La fortuna vi assisterà negli incontri casuali, che potrebbero rivelarsi molto più significativi di quanto possiate immaginare.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre) Voto 8,5. Parola chiave: avventura e nuovi orizzonti, la vitalità è alle stelle per incontri e proposte.

Per voi il lunedì non sarà il solito giorno grigio, ma l'inizio di una nuova entusiasmante spedizione.

Sentirete il richiamo dell'avventura e nuovi orizzonti, stimolati da transiti che accenderanno la vostra curiosità e la voglia di viaggiare (anche solo con la mente). La vostra vitalità è alle stelle, rendendovi dei magneti umani: sarete al centro dell'attenzione in ogni contesto sociale. Sarà un periodo d'oro per ricevere incontri e proposte stimolanti che potrebbero cambiare il corso dei prossimi mesi. Non abbiate paura di dire sì a un invito dell'ultimo minuto o di esplorare un campo professionale diverso dal solito. La vostra fiducia nel destino sarà ampiamente ripagata da coincidenze favorevoli.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio) Voto 8,5. Parola chiave: sicurezza e tenacia, siete inarrestabili sui progetti pratici e nel lavoro faticoso.

Mentre gli altri si lamentano del lunedì, voi sarete già nel pieno della vostra operatività. Dimostrerete una sicurezza e tenacia fuori dal comune, affrontando le sfide con la calma di chi sa di avere tutte le carte in regola per vincere. In questa giornata sarete inarrestabili sui progetti pratici, specialmente quelli che richiedono una visione d'insieme e una grande resistenza. Il lavoro faticoso non vi spaventerà, anzi, vi darà la misura del vostro potere personale. Le stelle favoriranno anche gli affari legati alla terra o alle finanze: è il momento giusto per firmare contratti o consolidare una posizione di prestigio. Anche in amore, la vostra affidabilità diventerà la vostra dote più sexy.

TORO (20 aprile – 20 maggio) Voto 8,5. Parola chiave: fascino e stabilità, l'ingresso di Venere vi rende magnetici e produttivi.

Questa giornata segna l'inizio di un periodo magico per voi. Con l'ingresso trionfale di Venere nel vostro segno, sprizzerete fascino e stabilità da ogni poro. Vi sentirete finalmente in pace con voi stessi e con lo specchio, e questa sicurezza interiore si rifletterà esternamente rendendovi assolutamente magnetici e produttivi. Le persone saranno attratte dalla vostra calma rassicurante e cercheranno la vostra compagnia. Sul lavoro, riuscirete a ottenere il massimo con il minimo sforzo, grazie a una capacità di persuasione naturale. In amore, si apriranno scenari idilliaci: se siete single, farete strage di cuori; se siete in coppia, vivrete momenti di intensa sensualità e armonia. È il vostro momento di gloria, godetelo fino in fondo.

LEONE (23 luglio – 23 agosto) Voto 9. Parola chiave: protagonisti irresistibili, sfruttate il momento per avanzare richieste ambiziose.

Il palco è vostro e le luci sono tutte puntate sulla vostra criniera. In questo lunedì sarete dei protagonisti irresistibili, capaci di dominare la scena in qualunque situazione vi troviate. L'energia planetaria vi sosterrà in ogni mossa, donandovi un'eloquenza e un carisma che non lasceranno spazio a dubbi sulla vostra autorità. È il giorno perfetto per osare: sfruttate il momento per avanzare richieste ambiziose ai vostri superiori o per chiedere quel favore che aspettavate da tempo. Riceverete consensi entusiastici e conferme importanti sulla bontà delle vostre idee. Anche la sfera privata brillerà di luce propria: la vostra generosità d'animo conquisterà chiunque, rendendo questo inizio settimana memorabile.