Secondo l'oroscopo del 9 marzo, i nativi del Leone vivranno una fase di grande carisma e nuovi incontri promettenti, a patto di impegnarsi seriamente e ignorare i pettegolezzi. I nati sotto il segno del Capricorno risulteranno irresistibili e pronti a fare strage di cuori, ma dovranno prestare attenzione ai malintesi e stare lontani da persone già impegnate. Infine, i Pesci avranno l'opportunità di vivere incontri elettrizzanti, purché riescano a gestire l'impulsività e a mantenere un pizzico di mistero.

Previsioni degli astri e pagelle del giorno 9 marzo: da Ariete a Cancro

Ariete – Vi attende un periodo caratterizzato da un certo nervosismo. Alcune dinamiche familiari o incertezze economiche potrebbero agitare le vostre giornate, richiedendo un approccio diplomatico. La chiave per ritrovare la serenità risiede nella comunicazione: confrontatevi apertamente con il partner per alleggerire la pressione. Per quanto riguarda i nuovi incontri, aspettatevi una forte carica di adrenalina, pur sapendo che la stabilità non sarà il punto di forza di questi primi momenti. Voto: 6

Toro – State vivendo un periodo di alti e bassi nei sentimenti. Nelle relazioni stabili, spesso la colpa è solo del caos quotidiano e degli impegni che vi tolgono energia.

Cercate di non alimentare polemiche in questo momento: la vostra visione della realtà potrebbe essere un po' distorta. Se però avvertite un malessere radicato, fate attenzione: potreste decidere di tagliare i ponti in modo istintivo, cercando una libertà che vi manca. Voto: 6

Gemelli – Avete voglia di innamorarvi sul serio, mettendo però da parte i dubbi e le incertezze del passato. È il momento di dire addio alle storie prive di sostanza per fare spazio a qualcuno di responsabile e premuroso, senza dimenticare il lato passionale. Non state cercando il compagno perfetto da manuale, ma la persona giusta con cui costruire una felicità autentica e appagabile. Voto: 8

Cancro – Largo ai sentimenti!

È il momento di aprirvi al cambiamento, lasciandovi alle spalle dubbi e piccole amarezze. Liberatevi della negatività e concedetevi una tregua; l'amore saprà come rimettere a posto i pezzi del puzzle. Se avete affrontato dei momenti di attrito con chi amate, il sereno sta per tornare. Non cercate per forza le parole giuste: a volte, un gesto dettato dal desiderio comunica molto più di mille spiegazioni. Voto: 8

La giornata di lunedì 9 marzo secondo le stelle: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Preparatevi a conoscere gente nuova! L'oroscopo suggerisce che potreste perdere la testa per qualcuno e iniziare a costruire qualcosa di solido per il futuro. Avete il mondo in mano, ma ricordate che i sogni diventano realtà solo con il vostro impegno.

Il vostro carisma è ai massimi storici e attira l’attenzione di chiunque vi circondi. Se nasce una storia adesso, ha tutte le carte in regola per durare; cercate solo di schermarvi dai pettegolezzi inutili. Voto: 8,5

Vergine – Sebbene non tutto fili liscio come l'olio, noterete finalmente un’aria più tranquilla attorno a voi. I problemi precedenti non spariranno per incanto, ma smetteranno di essere un chiodo fisso, permettendovi di gestirli con maggiore serenità. Questo è il momento ideale per aprirvi al confronto e lasciar perdere i nervosismi inutili. Puntate tutto sulla vostra capacità di osservazione e su quel pizzico di fantasia che vi contraddistingue: saranno le vostre armi vincenti per superare ogni ostacolo.

Voto: 7

Bilancia – Le stelle favoriscono le connessioni profonde, portando nella vostra vita persone capaci di affascinarvi totalmente. È la vostra occasione per voltare pagina e guarire da vecchie delusioni. Non importa se deciderete di aprirvi al mondo o di ritagliarvi un momento di solitudine estrema: ciò che conta è che sarete al centro di un cambiamento vivace. Anche se oggi nulla sembra definitivo, il domani dipende dalle vostre scelte e dalla vostra capacità di evolvere. Voto: 6

Scorpione – Siete persone dotate di una grinta straordinaria, ma fate attenzione: se qualcuno vi provoca, la vostra reazione rischia di farsi piuttosto pungente. È possibile che in questo periodo vi sentiate un po’ smarriti, o magari è chi vi sta a cuore a inviarvi segnali contrastanti che alimentano i vostri sospetti.

Tra dubbi e gelosie, sentite che qualcosa non va per il verso giusto. Non temete, però: presto tornerà la chiarezza e solo in rari casi sarà necessario un confronto decisivo per voltare pagina. Voto: 7

Oroscopo di lunedì 9 marzo: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Se la vostra relazione è stabile, evitate di trascinare le questioni finanziarie nelle dinamiche con i parenti. In questo periodo i confronti rischiano di farsi troppo accesi; qualora invece il legame fosse già in crisi, potreste arrivare a una rottura definitiva. Piuttosto che alimentare le tensioni, sforzatevi di ritrovare l’intesa. Voto: 5

Capricorno – In questo periodo farete strage di cuori: il vostro mix di classe, simpatia e carisma vi rende irresistibili agli occhi degli altri.

Sfruttate questo magnetismo per ampliare la cerchia dei vostri contatti, ma restate vigili. Il rischio di malintesi è dietro l'angolo e qualcuno potrebbe interpretare male i vostri segnali. Un consiglio prezioso? Girate al largo da chi ha già una fede al dito. Se eviterete queste complicazioni, vi aspettano flirt ad alta temperatura. Voto: 8

Acquario – È il momento di rimettersi in gioco: uscite, visitate posti nuovi e godetevi la compagnia. Anche se i vostri piani per il weekend potrebbero non coincidere perfettamente con quelli di chi vi sta accanto, non fatene un dramma. Basta un po' di spirito di adattamento per superare ogni piccola tensione e godervi il tempo insieme. Voto: 7,5

Pesci – Amore in vista per voi!

Il periodo è perfetto per tentare un approccio, a patto di tenere alla larga le interferenze esterne e le chiacchiere da corridoio. Aspettatevi un incontro elettrico, uno di quelli che lasciano il segno sin dal primo istante. Sarete ammaliati da una persona affascinante, ma cercate di non rovinare l'atmosfera con troppa impulsività verbale. A volte, un pizzico di mistero funziona meglio di una verità sbattuta in faccia con troppa fretta. Voto: 8