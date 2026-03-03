Secondo l'oroscopo del weekend 7-8 marzo 2026 il Toro può iniziare dei nuovi flirt, i Gemelli possono avere un aumento della passione per il partner e il Cancro è agitato.

Di seguito, approfondiamo con attenzione i dettagli dei segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: è opportuno portare avanti le proprie idee con molta più determinazione del solito. I cuori solitari possono affrontare un fine settimana particolarmente interessante. Per l'ambito lavorativo è in arrivo un buon successo.

Toro: possono nascere improvvisamente dei nuovi flirt. Finalmente chi fa parte di una coppia è più romantico del solito.

La sfera professionale può vivere un periodo molto positivo.

Gemelli: nel weekend può aumentare la passione per la dolce metà. I single non possono gradire i comportamenti della famiglia. Una situazione lavorativa può creare tanto stress.

Cancro: una questione può portare molta agitazione. Chi è solo da tempo è abbastanza impulsivo con gli amici. Il lavoro può affrontare un periodo davvero costruttivo.

Leone: in amore sono in arrivo tante belle novità. Un viaggio lavorativo può andare meglio del previsto. In questo fine settimana si possono vivere delle forti emozioni.

Vergine: è possibile fare un incontro davvero molto speciale. Sulla sfera sentimentale, l'atmosfera è molto più distesa. Per quanto riguarda la salute, la situazione generale è soddisfacente.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: chi è solo da troppo tempo è intollerante. In amore è possibile essere molto soddisfatti del partner. Sul lavoro sono probabili delle piccole difficoltà.

Scorpione: Chi ha una relazione è particolarmente insofferente. In questo momento, calmare l'agitazione è davvero necessario. Per chi lavora in proprio è un periodo davvero dinamico.

Sagittario: finalmente i single possono conoscere la persona giusta, ed essere contenti. Con molta maturità si può prendere una decisione insieme alla dolce metà. Con attenzione si può valutare una proposta di lavoro.

Capricorno: il feeling per la persona amata può crescere ulteriormente. In famiglia il clima è più sereno del passato.

Chi lavora in proprio può mostrare a tutti le proprie abilità.

Acquario: molta armonia è presente sulla sfera sentimentale. I single possono realizzare tutti i propri desideri. Un progetto di lavoro può essere molto importante per il futuro.

Pesci: una nuova amicizia può risultare profonda. Degli alti e bassi improvvisi sono possibili per l'umore. Le collaborazioni professionali con l'estero sono positive.