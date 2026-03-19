Con l'oroscopo del fine settimana del 21 e 22 marzo, siamo nel pieno del Capodanno Astrologico: il Sole è appena entrato in Ariete portando l'Equinozio di Primavera e una sferzata di energia vitale.

Il segno di fuoco vivrà un periodo fantastico, fatto di momenti d'intesa e passione insieme al partner, mentre il Toro riuscirà a godersi appieno gli affetti più cari. I nativi Vergine non dovranno correre troppo al lavoro, mentre il Leone si preparerà per poter gestire al meglio le prossime mansioni.

Previsioni oroscopo weekend 21-22 marzo 2026 segno per segno

Ariete: il weekend che inaugura la stagione primaverile si rivelerà pieno di sorprese ed emozioni per voi nativi del segno. Passione e intesa saranno al centro nel vostro rapporto, grazie a Venere in congiunzione. In quanto al lavoro potrebbe essere un buon momento per osare un approccio diverso nelle vostre mansioni e poter ambire più in alto. Voto - 9️⃣

Toro: previsioni astrali che annunciano una bella Luna nel vostro segno zodiacale. Sentirete il bisogno di dare maggiore stabilità al vostro rapporto, prima di lasciarvi andare alle emozioni. In quanto al lavoro Marte e Mercurio saranno dalla vostra parte, mettendovi a vostro agio, anche nella gestione di progetti più complessi.

Voto - 8️⃣

Gemelli: il lavoro sarà piuttosto pesante da gestire in questo periodo secondo l'oroscopo. Gli impegni non mancheranno, ma vi piacerebbe potervi fermare un momento. In amore Venere vi sorride, aiutandovi a vivere un rapporto appagante. Se siete single il vostro modo di approcciarvi potrebbe fare la differenza con la vostra fiamma. Voto - 7️⃣

Cancro: vita amorosa poco brillante in questo fine settimana. La Luna sarà favorevole, favorendo la pazienza e la comprensione, ma con Venere in quadratura faticherete molto a dimostrare le vostre emozioni. Nel lavoro state vivendo un periodo proficuo grazie a Mercurio, fatto di idee e progetti che possono aiutarvi a fare importanti passi avanti.

Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale che vi sorride in questo fine settimana di marzo, ma attenzione alla Luna in quadratura. I buoni sentimenti non mancheranno, a patto che ci sia rispetto e comprensione tra voi e il partner. In quanto al lavoro uscite dal guscio, gestite in modo diverso le vostre mansioni e provate a proporre nuove soluzioni che possono fare la differenza. Voto - 7️⃣

Vergine: attenzione a non correre troppo in campo professionale secondo l'oroscopo. Con Marte e Mercurio in opposizione, farete fatica a trovare soluzioni efficaci, quindi riflettete bene prima di agire. In amore la Luna in Toro vi metterà a vostro agio, aiutandovi a costruire una relazione di coppia sincera e matura, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Voto - 7️⃣

Bilancia: cielo del momento poco influente nei vostri confronti. Sul fronte professionale sarà un periodo tutto sommato ordinario, senza particolari occasioni per distinguervi. In campo amoroso meglio non pretendere troppo dalla vostra anima gemella. Con Venere in opposizione, non ci sarà così tanto spazio per i sentimenti. Voto - 6️⃣

Scorpione: la Luna in Toro potrebbe mettere in mostra il lato negativo di voi e della vostra vita sentimentale. Attenzione a non pretendere troppo dal partner per non cadere in spiacevoli discussioni. Sul fronte professionale avrete una visione chiara dei vostri progetti, e con Marte e Mercurio in trigono, le vostre ambizioni saranno elevate. Voto - 7️⃣

Sagittario: sfera sentimentale luminosa in questo periodo secondo l'oroscopo.

Il fuoco di Venere in trigono accende la vostra relazione di coppia, ma cercate anche di preoccuparvi anche delle questioni più serie del vostro rapporto. In ambito lavorativo sareste anche disposti a rimboccarvi le maniche, a patto di avere delle garanzie di successo. Voto - 7️⃣

Capricorno: la Luna in Toro vi permetterà di mostrare un pò di maturità in amore secondo l'oroscopo. Con Venere in quadratura non ci sarà tanto spazio per i sentimenti, ma potrebbe essere un buon momento per dei chiarimenti. In ambito lavorativo sarà un weekend di grandi idee e visioni da applicare il prima possibile ai vostri progetti. Voto - 7️⃣

Acquario: questo fine settimana si rivelerà altalenante dal punto di vista sentimentale.

Venere vi sorride, ma con la Luna in quadratura dal segno del Toro potrebbero esserci alcune questioni delicate da affrontare con il partner. Per quanto riguarda il lavoro avrete carisma e creatività, che possono aiutarvi a emergere. Voto - 7️⃣

Pesci: stelle di questo weekend che vi assistono soprattutto in campo professionale. La posizione favorevole di Marte e Mercurio vi permetterà di raggiungere di slancio i vostri obiettivi, e poter ambire più in alto. In ambito amoroso potrete contare sulla Luna in sestile per vivere un rapporto equilibrato e maturo. Voto - 8️⃣