L'oroscopo della primavera 2026 afferma che i nati sotto il segno del Leone vivono una fase di grande slancio amoroso e fortuna economica, mentre i nativi del Cancro devono guardarsi dalla noia nella coppia e gestire con prudenza le spese domestiche. Per i Pesci, infine, la stagione primaverile invita a moderare la gelosia per proteggere i rapporti, suggerendo cautela massima negli investimenti finanziari.

Oroscopo primaverile sulla vita sentimentale e finanziaria: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – In questa primavera, il Sole in persona si farà carico della vostra intesa di coppia, ponendo i legami affettivi al centro della scena.

Se avete figli o una famiglia, scoprirete che sono proprio loro il cemento più forte nel rapporto con il partner. Per chi invece è single: il vostro fascino sarà magnetico e non vi negherete alcuna emozione, complice una Venere che esalta al massimo la vostra sensualità. Attenzione, però: qualcuno potrebbe farvi cadere in trappola proprio quando meno ve lo aspettate! Sul fronte economico, potreste percepire qualche restrizione, ma non temete, il necessario non mancherà mai. Anzi, questo è il momento ideale per essere scrupolosi: gestire il budget con prudenza si rivelerà una scelta vincente per la vostra stabilità. Voto: 7,5

Toro – Grazie al sostegno di Mercurio, in questa primavera vi impegnerete a fondo per riportare l'armonia nella vostra vita di coppia.

Adotterete un approccio concreto e saggio, trasformandovi quasi in persone nuove: un cambiamento positivo che vi regalerà grande serenità insieme al partner. Se invece non avete legami fissi, godetevi la leggerezza degli incontri occasionali. È la scelta giusta per questa primavera, poiché le storie serie nate adesso rischierebbero solo di complicarvi la vita. Sul fronte economico non aspettatevi colpi di fortuna immediati, ma godetevi una fase di maggiore stabilità. La prosperità arriverà se saprete gestire le risorse con oculatezza, evitando spese inutili. In arrivo anche alcune opportunità professionali da non sottovalutare. Voto: 7,5

Gemelli – Se siete alla ricerca dell'anima gemella, questa primavera potrete contare sul supporto prezioso di Venere e Marte.

I pianeti dell'erotismo e del sentimento, in perfetto aspetto con il vostro cielo, vi permetteranno di esprimere le vostre emozioni con un equilibrio nuovo e affascinante. Un incontro importante è finalmente a portata di mano, a patto che sappiate accoglierlo senza riserve. Chi di voi ha già un partner vivrà una fase di grande complicità, ideale per consolidare il rapporto. Sul fronte economico, invece, usate prudenza: evitate spese impulsive non appena vedete un’entrata extra, o rischierete di trovarvi in difficoltà finanziarie. Voto: 7,5

Cancro – Fate attenzione, perché un’insidia silenziosa mette a rischio la vostra stabilità affettiva. In questa stagione primaverile, potreste scivolare pericolosamente in una noiosa routine di coppia, scordando che l'abitudine è il veleno più letale per la passione.

Anche se la vostra relazione è nata da poco, rischiate di apparire già spenti e prevedibili. Se invece siete single, non avrete voglia di fare grandi promesse; preferirete cogliere l'attimo e lasciarvi trasportare dagli incontri casuali, vivendo ogni istante di questa primavera con spensieratezza. Sul fronte economico, però, la prudenza è d'obbligo: le stelle prevedono uscite consistenti legate alla casa o alle necessità dei figli, che crescono in fretta e diventano sempre più esigenti. Voto: 6

La stagione primaverile dal punto di vista sentimentale e finanziario: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – La ripresa iniziata di recente prosegue con slancio in questa primavera, permettendovi di lasciarvi alle spalle le tensioni che hanno scosso molti rapporti di coppia.

Se dovete farvi perdonare qualche mancanza, troverete un partner disposto alla tenerezza e all’ascolto. Per chi è in cerca d'amore, il favore di Venere regalerà il fascino e l'agilità mentale necessari per distinguersi dalla concorrenza e fare breccia nel cuore di chi vi piace. Restate vigili: la fortuna busserà alla vostra porta, specialmente sul fronte economico. È un ottimo periodo per piccoli investimenti o per tentare la sorte, a patto di non dilapidare il budget in spese superflue o capricci passeggeri. Voto: 8,5

Vergine – Se siete ancora alla ricerca dell'anima gemella, sappiate che questa primavera potrebbe regalarvi un incontro capace di cambiare tutto. Preparatevi al meglio, ma restate con i piedi per terra: come diceva La Rochefoucauld, le emozioni non sono mai così estreme come le proiettate nella vostra mente.

Per chi è già in coppia, il supporto di Giove garantisce un clima di totale serenità. Sul fronte lavorativo, frenate la vostra voglia di azzardo: nonostante amiate il brivido del rischio, i prossimi mesi richiedono estrema cautela. Se appartenete alla seconda decade, la prudenza dovrà essere la vostra priorità assoluta. Voto: 7,5

Bilancia – In questa stagione primaverile, la vostra vita di coppia beneficerà di una nuova solidità. Il sostegno di Mercurio vi aiuterà a essere più tolleranti, a patto che sappiate rispettare gli spazi personali di chi vi sta accanto. Se invece siete alla ricerca dell'anima gemella, potreste avvertire un senso di solitudine passeggera. Tranquillizzatevi, perché il clima astrale cambierà a breve a vostro favore.

Ottime notizie per il portafoglio: gli astri proteggono i vostri investimenti legati alla casa o ai terreni. Approfittate dei buoni profitti, ma evitate di dilapidare il capitale in acquisti impulsivi. Voto: 7,5

Scorpione – Grazie al potente influsso di Giove, la vostra vita di coppia vivrà una fioritura inaspettata. Lasciatevi alle spalle vecchi tabù e timidezze: un’energia quasi soprannaturale spazzerà via ogni ostacolo. Se non avete un partner, questa primavera è la stagione giusta per osare: rinnovate la vostra immagine e apritevi a nuovi incontri. Considerate questa stagione come l'occasione ideale per un "restyling" del cuore, liberandovi del superfluo per accogliere la giovinezza che avanza.

Solo sentendovi davvero indipendenti potrete cogliere le straordinarie occasioni sentimentali in arrivo. Sul fronte economico, gli astri favoriscono la stabilità: chi ha vissuto momenti incerti potrà finalmente pareggiare i conti, mentre chi è già solido troverà ottimi modi per far fruttare i risparmi. Se pensate agli investimenti, l'oroscopo vi consiglia di puntare sui profitti a medio termine. Voto: 8,5

Previsioni astrologiche e pagelle della primavera: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In questa primavera, i colpi di fulmine riceveranno il benestare di Nettuno, che ne assicurerà una stabilità inaspettata. Se vivete già una relazione consolidata, preparatevi a un legame ancora più profondo: l'intesa con chi amate crescerà, portandovi a scoprirvi sotto una luce nuova.

Il clima affettivo sarà eccellente per chiunque appartenga al segno! Sul fronte economico, questo periodo è ideale per concludere affari significativi o districare vecchi nodi finanziari. Grazie al supporto di Mercurio, potrete muovervi con sicurezza, al riparo da imprevisti. Voto: 9

Capricorno – In questa stagione primaverile, l’armonia di coppia tornerà finalmente a risplendere nelle vostre vite. Grazie all'influenza di Saturno, avrete l'occasione di fare chiarezza nel vostro cuore e di risolvere eventuali contrasti con estrema facilità. Se però sentite che una rottura è ormai inevitabile, questa stagione vi offrirà il coraggio necessario per chiudere con serenità. Per chi è single, si prospetta una primavera straordinaria: i sentimenti prenderanno il volo e potreste persino imbattervi nel grande amore, con serie prospettive di stabilità o progetti di vita insieme.

Sul fronte economico, evitate eccessive pretese; limitando la ricerca del lusso sfrenato, manterrete un equilibrio costante. Qualche intoppo legato alla casa potrebbe sorgere, ma la pazienza sarà la vostra alleata vincente. Voto: 8

Acquario – In questa primavera, nessun astro intralcerà direttamente la vostra vita di coppia, proteggendovi da scossoni significativi. Tuttavia, la posizione leggermente ostile di Nettuno potrebbe generare qualche piccolo attrito: potreste avvertire un senso di noia o avere l'impressione di non essere compresi fino in fondo dal partner. La soluzione? Puntate tutto sul dialogo! Per chi è single, il periodo si annuncia scoppiettante. Grazie a un carisma magnetico, sarete pronti a buttarvi in nuove conquiste, anche se la vostra attenzione potrebbe rivelarsi piuttosto volatile.

Sul fronte economico, il cielo vi aiuta a fare ordine: una splendida Luna promette notizie rassicuranti o entrate inaspettate. Voto: 7,5

Pesci – Preparatevi a una primavera dominata da un forte desiderio di verità, che tuttavia rischia di sfociare in una gelosia opprimente. Evitate di mettere sotto pressione la vostra dolce metà con richieste costanti di chiarimenti; la fiducia è il miglior concime per i vostri sentimenti. Se siete single, aprite bene gli occhi: il destino ha in serbo per voi un incontro dai tratti profondi e duraturi proprio tra i profumi di questa stagione. Sul fronte finanziario, però, la prudenza è d’obbligo. Gli influssi astrali remano contro i vostri interessi economici, rendendo ogni investimento speculativo un terreno scivoloso. Meglio attendere tempi più miti per muovere i vostri capitali. Voto: 6