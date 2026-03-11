L'oroscopo dell'amore di domani 12 marzo 2026, rivela in anteprima l'ingresso della Luna nel quadro astrale del Sagittario che torna ad essere premuroso in ambito sentimentale. I nativi Vergine tornano ad essere aperti al dialogo in coppia. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.
Previsioni zodiacali sull'amore di giovedì 12 marzo: Luna in Sagittario
Ariete - In coppia tornerete ad essere premurosi e romantici. Single.. per voi è giunto il momento di aprire le porte del vostro cuore. Voto: 8.
Toro - Grazie al supporto di Urano riuscirete a chiarire col partner incomprensioni del passato.
Voto: 6,5.
Cancro - Aprite il vostro cuore a chi veramente merita la vostra fiducia, senza nessuna riserva. Giove sarà vostro alleato. Voto: 6,5.
Leone - Sarete i protagonisti assoluti. Il vostro grande calore riscalderà chi vi sta vicino, ma state molto attenti a non oscurare l' anima gemella con il vostro lato esuberante. Voto: 7.
Vergine - Potreste scoprire un nuovo lato della vostra anima gemella che vi farà nuovamente innamorare. La vostra dedizione è il regalo migliore che possiate offrire. Voto: 7,5.
Bilancia - Il vostro lato sensibile non passerà inosservato, soprattutto agli occhi del partner. Voto: 8.
Scorpione - Passione e mistero si intrecciano. Sentirete la necessità di un legame forte.
Non vi accontenterete di rapporti troppo superficiali. Voto: 10.
Sagittario - Insieme al partner avrete modo di programmare un nuovo viaggio romantico. In voi crescerà il desiderio di esplorazione. La Luna torna nel vostro segno. Voto: 9.
Capricorno - La vostra riservatezza lascerà spazio a una concretezza affettuosa. Dimostrerete il vostro grande amore con i fatti. La stabilità che offrite è il punto di partenza per poter costruire con il partner un futuro solido. Voto: 9,5.
Acquario - amore cercherete libertà e complicità intellettuale. Non fatevi incatenare dalle conversazioni è la libertà che vi rende del tutto unici. Voto: 8.
Pesci - Verrete avvolti da un'aura di romanticismo sognante. La vostra empatia sarà travolgente, soprattutto in coppia. Single... avrete modo di fare nuovi incontri entusiasmanti. Voto: 8.