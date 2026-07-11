L'oroscopo della settimana dal 13 al 19 luglio si presenta con un cielo ricco di cambiamenti e occasioni da cogliere. Il Sole prosegue il suo transito in Cancro, invitando a concentrarsi su sicurezza, affetti e obiettivi personali, mentre Mercurio retrogrado nello stesso segno suggerisce di rivedere alcune scelte e di prestare maggiore attenzione alle comunicazioni.

A rendere il clima più dinamico sarà Marte in Gemelli, che porterà movimento, idee nuove e qualche imprevisto da gestire con calma. Giove in Leone continua invece a favorire entusiasmo, creatività e desiderio di vivere i sentimenti con maggiore intensità.

Alcuni segni potranno contare su una settimana particolarmente positiva, mentre altri dovranno evitare decisioni affrettate.

Previsioni oroscopo dal 13 al 19 luglio 2026 segno per segno

Ariete: la settimana parte con il desiderio di recuperare energia e ritrovare maggiore motivazione. Marte stimola la voglia di fare, ma sarà importante non disperdere le forze in troppe direzioni, considerato Mercurio in quadratura. Sul lavoro potreste ricevere nuovi stimoli o confrontarvi con persone capaci di offrirvi prospettive interessanti. In amore sarà necessario lasciare più spazio al dialogo: alcune tensioni possono essere superate con maggiore disponibilità. Voto - 7️⃣

Toro: periodo favorevole per chi vuole costruire qualcosa di importante.

Alcune situazioni che sembravano ferme potrebbero finalmente sbloccarsi, soprattutto grazie a una maggiore chiarezza nelle decisioni. Nel lavoro avrete modo di dimostrare concretezza e affidabilità, qualità che saranno apprezzate. In amore cresce il desiderio di stabilità e chi vive una relazione potrebbe parlare di progetti futuri. Voto - 8️⃣

Gemelli: sarà una settimana movimentata, ricca di idee e occasioni da valutare. Marte nel segno aumenta il dinamismo e vi rende particolarmente intraprendenti, ma attenzione alla fretta: non tutte le opportunità vanno colte senza riflettere. Nel lavoro possono arrivare novità interessanti, mentre nei sentimenti sarà importante evitare discussioni nate da semplici incomprensioni.

Voto - 8️⃣

Cancro: il Sole nel segno continua a regalarvi maggiore sensibilità e consapevolezza, ma Mercurio retrogrado invita a fare un passo indietro prima di prendere decisioni definitive. Potreste tornare a parlare di una questione rimasta irrisolta. Sul lavoro sarà utile riorganizzare alcuni progetti, mentre in amore la settimana favorisce chiarimenti e recuperi importanti, grazie alla Luna che naviga in buone posizioni. Voto - 7️⃣

Leone: siete tra i protagonisti dello zodiaco in questa settimana. Giove nel segno amplifica fascino, sicurezza e voglia di mettersi in gioco. Nei sentimenti il cielo favorisce nuovi incontri, emozioni intense e maggiore complicità nella coppia. Anche sul lavoro potreste ricevere consensi o avere l'occasione di mostrare le vostre capacità.

È il momento di valorizzare ciò che sapete fare. Voto - 9️⃣

Vergine: la settimana richiede pazienza e organizzazione. Alcune risposte potrebbero arrivare più lentamente del previsto, ma questo non significa che i progetti siano compromessi. Sul lavoro sarà importante curare i dettagli senza lasciarsi prendere dall'ansia. Affidatevi a Mercurio per farvi venire in mente buone idee. In amore cercate di non analizzare troppo ogni situazione: a volte serve semplicemente lasciarsi andare. La Luna e Venere vi aiuteranno a comprendere questo concetto. Voto - 7️⃣

Bilancia: le stelle favoriscono i rapporti e le collaborazioni. Potreste trovare maggiore equilibrio tra vita privata e impegni, soprattutto se negli ultimi tempi avete avuto troppe responsabilità da gestire.

Nel lavoro un confronto potrà rivelarsi utile per aprire nuove prospettive, ma non siate troppo ambiziosi, considerato Mercurio contrario. In amore torna il desiderio di condividere emozioni e programmare qualcosa di speciale. Voto - 8️⃣

Scorpione: sarà una settimana di riflessione e trasformazione. Alcune situazioni vi porteranno a capire meglio ciò che desiderate davvero, soprattutto nei rapporti personali. Sul lavoro sarà utile non avere fretta e osservare con attenzione le opportunità che si presenteranno. In amore potrete recuperare intensità e complicità, soprattutto attraverso un dialogo sincero. Voto - 7️⃣

Sagittario: avrete voglia di cambiare prospettiva e guardare oltre le solite abitudini.

Attenzione però a Marte oppost: sarà importante evitare scelte troppo impulsive, che potrebbero portare a spiacevoli imprevisti. Chi lavora su nuovi progetti potrà ricevere stimoli interessanti. Nei sentimenti cresce il desiderio di libertà, ma anche la voglia di vivere qualcosa di autentico. Voto - 8️⃣

Capricorno: settimana utile per fare ordine e concentrarsi sulle priorità. Alcuni impegni richiederanno maggiore attenzione, soprattutto sul piano professionale. Non sarà il momento di rimandare questioni importanti, ma nemmeno di caricarsi di responsabilità eccessive. In amore servirà più presenza: piccoli gesti potranno fare la differenza. Voto - 7️⃣

Acquario: il periodo porta nuove idee e il desiderio di uscire dagli schemi.

Potreste trovare soluzioni originali a un problema che sembrava complicato. Sul lavoro sono favoriti i progetti creativi e le collaborazioni. In amore sarà importante comunicare senza nascondere ciò che provate: la sincerità potrà rafforzare un legame. Voto - 7️⃣

Pesci: la settimana vi invita a seguire maggiormente l'intuito. Alcune intuizioni potrebbero rivelarsi preziose, soprattutto nelle questioni personali. Sul lavoro sarà possibile recuperare terreno e ottenere maggiore considerazione, ma attenzione a Marte, che potrebbe rubarvi energie. In amore cresce il bisogno di sicurezza e comprensione: chi è in coppia potrà ritrovare serenità, mentre i single potrebbero vivere un incontro interessante. Voto - 8️⃣