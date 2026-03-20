L'oroscopo dell'amore di domani 21 marzo 2026, prevede l'ingresso di Giove nel quadro strale dell'Acquario che ritrova grande intesa con l'anima gemella. Il Leone sarà poco incline al dialogo. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

L'oroscopo sull'amore di venerdì 21/03: Acquario in complicità col partner , Leone poco aperto al dialogo

Ariete - Avvertirete un'energia vibrante. Con il partner avrete modo di poter realizzare un sogno nel cassetto. Single... per voi è giunto il momento di aprire le porte del vostro cuore. Voto: 7,5.

Toro - La Luna entra in congiunzione al vostro segno. Dopo un periodo no tornerete finalmente ad amare. Con l'anima gemella ritroverete quell'intesa che nell'ultimo periodo avevate smarrito. Voto: 8.

Cancro - Le vostre emozioni sono profonde come l'oceano. Potreste sentirvi particolarmente sensibili o vulnerabili. Un consiglio? Cercate la compagnia di chi sa ascoltare i vostri silenzi. Voto: 6,5.

Leone - State attenti a non oscurare l'anima gemella con il vostro protagonismo: ricordatevi sempre che l'amore è una danza a due, non un assolo. Voto: 6.

Vergine - Avvertirete il bisogno di esplorare nuovi orizzonti. Con il partner potreste pianificare un bel viaggio romantico in una meta esotica. Single per voi sono previsti nuovi incontri interessanti.

Voto: 7,5.

Bilancia - Venere vi sorriderà e vi regalerà una grazia molto particolare. Sarà una giornata all'insegna del romanticismo. Se siete in cerca del partner, mostratevi in tutto il vostro splendore naturale: la vostra armonia interiore sarà particolarmente attraente. Voto: 8.

Scorpione - Passione e mistero avvolgono la vostra giornata. Sarete magnetici e pronti a vivere nuove emozioni. Voto: 8,5.

Sagittario - Voi innamorati vi lascerete trasportare dalle emozioni. Riuscirete a sorprendere l'anima gemella con un gesto romantico. Voto: 9.

Capricorno - Sotto una superficie che può apparire austera, batte un cuore leale e profondo. Oggi potreste scegliere di fare un passo molto importante.

Il vostro essere sereni è il vostro punto forte, chi vi ama sa di poter costruire su fondamenta di roccia. Voto: 9,5.

Acquario - Nel vostro quadro astrale si prevede l'arrivo di Giove. Ritroverete grande intesa con la persona amata. Single...voi avrete occasione di innamorarvi. Voto: 10.

Pesci - L'atmosfera vi farà sognare e sarà quasi del tutto magica. Sarete pronti a dare il massimo per l'anima gemella, ma non dimenticate di proteggere il vostro cuore. Voto: 8.