L'oroscopo di giovedì 26 marzo 2026 si delinea sotto un cielo di transizione, dove le energie primaverili iniziano a farsi sentire con forza, spingendo molti segni a una revisione profonda della propria quotidianità. La Luna, muovendosi in aspetti dinamici, solleciterà la nostra capacità di adattamento, portando in primo piano il bisogno di equilibrio tra ambizioni personali e necessità affettive. In questa giornata di fine marzo, il firmamento suggerisce prudenza nelle comunicazioni ma offre grandi opportunità di riscatto per chi ha saputo seminare con pazienza nei mesi invernali.

In questo scenario astrologico così variegato, tre segni brilleranno più degli altri per carisma e fortuna: il Leone, il Capricorno e i Gemelli godranno di una protezione speciale da parte delle stelle, riuscendo a trasformare ogni sfida in un successo concreto. Per gli altri, sarà una giornata di riflessione e, in certi casi, di necessaria potatura per permettere a nuovi germogli di fiorire.

Oroscopo di domani, giovedì 26 marzo e la classifica dei 12 segni zodiacali: super Leone e Capricorno, giornata in salita per l'Acquario

ACQUARIO (21 gennaio – 19 febbraio) Voto 5. Parola chiave: complicazioni lavorative e possibili delusioni da parte di un amico.

Inizierete questo giovedì con una sensazione di pesantezza che faticherete a scuotervi di dosso.

Le stelle prevedono per voi delle complicazioni lavorative che richiederanno tutta la vostra pazienza: un progetto che sembrava concluso potrebbe richiedere modifiche dell'ultimo minuto o un superiore potrebbe non riconoscere immediatamente il valore del vostro operato. Non lascerete che lo sconforto prenda il sopravvento, ma sentirete il bisogno di isolarvi per riflettere. Sul fronte privato, farete i conti con possibili delusioni da parte di un amico a cui tenevate molto; forse scoprirete un segreto o semplicemente vi renderete conto che la vostra disponibilità non è ricambiata con la stessa moneta. Cercherete di non essere troppo drastici, ma una ferita al cuore richiederà tempo per rimarginarsi.

Entro sera, preferirete la solitudine di un buon libro al rumore della socialità.

ARIETE (21 marzo – 20 aprile) Voto 5,5. Parola chiave: stato di lieve conflittualità, evitate affermazioni polemiche.

Il clima intorno a voi sembrerà farsi improvvisamente elettrico. Avvertirete uno stato di lieve conflittualità che potrebbe manifestarsi soprattutto nei rapporti professionali o con i vicini di casa. Vi sentirete punzecchiati da chiunque e la tentazione di rispondere per le rime sarà fortissima. Tuttavia, gli astri vi suggeriscono un approccio più diplomatico: evitate affermazioni polemiche che non porterebbero a nulla se non a un inutile spreco di energie. Non vorrete passare per quelli che hanno sempre da ridire, quindi morderete il freno e aspetterete tempi migliori per far valere le vostre ragioni.

In amore, la serata scorrerà senza grandi scossoni, a patto che non riportiate a casa il malumore accumulato durante la giornata. Imparerete a gestire meglio la vostra proverbiale impulsività per amore della pace domestica.

SCORPIONE (23 ottobre – 22 novembre) Voto 5,5. Parola chiave: voltate pagina se qualcuno è stato irriconoscente o se il rapporto è infelice.

Vi troverete davanti a un bivio emotivo che non potrete più ignorare. Sentirete l'urgenza di fare pulizia nella vostra vita, specialmente se avrete la sensazione che qualcuno sia stato profondamente irriconoscente nei vostri confronti nonostante i vostri sforzi. Il consiglio delle stelle è netto: voltate pagina. Se un rapporto è infelice e vi prosciuga le energie invece di regalarvene, non continuerete a trascinarlo solo per abitudine o per paura del vuoto.

La giornata vi vedrà pensierosi, intenti a pesare i pro e i contro di certe frequentazioni che ormai hanno fatto il loro tempo. Non avrete paura della solitudine, perché saprete che solo liberando spazio potrete accogliere qualcosa di nuovo e di più autentico. Verso sera, un'intuizione improvvisa vi indicherà la strada giusta da seguire per il vostro benessere futuro.

TORO (21 aprile – 20 maggio) Voto 6. Parola chiave: cercate tranquillità interiore tagliando i rapporti inutili e gestendo la fatica.

La vostra priorità per questo giovedì sarà la conservazione delle energie. Vi renderete conto che per troppo tempo avete dato priorità ai bisogni altrui, trascurando il vostro equilibrio. Cercate tranquillità interiore facendo una selezione drastica delle vostre attività: sarà il momento di tagliare i rapporti inutili, quelli che non vi portano nulla se non disturbo e chiacchiere vacue.

Vi dedicherete a gestire la fatica fisica che si farà sentire, magari concedendovi una pausa più lunga o una passeggiata nel verde. Non accetterete nuovi incarichi se non strettamente necessari, preferendo consolidare quanto già avviato. In serata, il calore della casa vi ritemprerà, permettendovi di ritrovare quel centro di gravità permanente che tanto amate. La pazienza sarà la vostra alleata più preziosa per superare indenni una giornata senza infamia e senza lode.

CANCRO (22 giugno – 22 luglio) Voto 6. Parola chiave: controllate le tensioni amorose e dedicate più impegno alla famiglia.

Una giornata che richiederà una gestione oculata delle emozioni. Vi accorgerete che qualche piccolo malinteso con il partner sta rischiando di ingigantirsi inutilmente: controllate le tensioni amorose evitando di rinvangare il passato per ogni sciocchezza.

Invece di chiudervi nel vostro guscio, proverete a comunicare con dolcezza quello che sentite. Le stelle vi sproneranno a dedicare più impegno alla famiglia, magari risolvendo una questione domestica rimasta in sospeso o semplicemente offrendo il vostro supporto a un parente che sta attraversando un momento delicato. Non mancheranno i momenti di tenerezza, ma dovrete essere voi i primi a fare un passo verso l'altro. Il lavoro non presenterà grandi novità, permettendovi di concentrare le vostre attenzioni sulla sfera privata, dove risiede il vostro vero tesoro.

SAGITTARIO (23 novembre – 21 dicembre) Voto 6. Parola chiave: dubbi sul lavoro e calma piatta in amore, fin troppo per i vostri gusti.

Per voi che siete abituati al movimento e all'azione, questo giovedì potrebbe sembrarvi quasi stagnante. Nutrirete alcuni dubbi sul lavoro, forse legati a un cambiamento di rotta che non vi convince appieno o a una collaborazione che sta perdendo smalto. Vi interrogherete sulle vostre prospettive a lungo termine, sentendo il bisogno di nuovi stimoli che tardano ad arrivare. Anche la sfera sentimentale vivrà una fase di calma piatta in amore, una condizione che risulterà fin troppo statica per i vostri gusti avventurosi. Cercherete di scuotere le acque proponendo qualcosa di insolito, ma potreste trovare un po' di resistenza dall'altra parte. Non forzerete la mano; userete questo tempo per pianificare il vostro prossimo viaggio o un nuovo progetto creativo.

La noia sarà solo passeggera.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 6,5. Parola chiave: agite di mattina e restate a guardare, possibili perplessità per le neo coppie.

Il vostro oroscopo suggerisce una strategia d'attesa dopo un inizio dinamico. Il consiglio è chiaro: agite di mattina, sfruttando le prime ore del giorno per sbrigare le commissioni più urgenti e le telefonate importanti. Una volta fatto il vostro dovere, vi metterete in una posizione di osservazione e resterete a guardare come si evolvono gli eventi senza intervenire ulteriormente. In amore, si profilano possibili perplessità per le neo coppie: potreste scoprire un lato del carattere dell'altro che non avevate considerato, o forse sarete voi a sentirvi meno sicuri dei vostri sentimenti.

Non trarrete conclusioni affrettate; la confusione del momento è solo un passaggio necessario per una conoscenza più profonda. La serata sarà ideale per una riflessione solitaria o per un confronto pacato con un amico fidato.

PESCI (20 febbraio – 20 marzo) Voto 6,5. Parola chiave: ottimi consensi in amore nonostante qualche piccola contrarietà e stanchezza fisica.

Il cuore batterà forte nonostante un corpo che reclama riposo. Riceverete ottimi consensi in amore, segno che la vostra sensibilità sta colpendo nel segno e che chi vi sta vicino apprezza la vostra dedizione. Se siete single, un incontro casuale potrebbe lasciarvi una piacevole scia di pensieri positivi. Dovrete però fare i conti con qualche piccola contrarietà burocratica o logistica che rallenterà i vostri piani per la giornata.

Avvertirete una certa stanchezza fisica, accumulata a causa dei troppi impegni presi ultimamente; non ignorerete i segnali del vostro organismo e proverete a delegare ciò che non è essenziale. La vostra capacità di sognare rimarrà intatta, aiutandovi a superare i piccoli ostacoli quotidiani con un sorriso sognante. Sarete circondati da affetto, il che compenserà ampiamente la mancanza di sprint fisico.

VERGINE (24 agosto – 22 settembre) Voto 7. Parola chiave: riposate per ritrovare i vostri desideri e rilanciare l'amore.

Dopo un periodo di stress intenso dedicato a far quadrare i conti e i tempi, finalmente rallenterete il ritmo. Gli astri vi invitano caldamente: riposate per ritrovare i vostri desideri, quelli veri, che spesso soffocate sotto la coltre dei doveri quotidiani.

Vi prenderete cura di voi stessi, magari regalandovi un trattamento di benessere o semplicemente del tempo per non fare nulla. Questa ritrovata lucidità vi servirà per rilanciare l'amore, portando una ventata di freschezza nel rapporto di coppia o aprendovi a nuove conoscenze con una consapevolezza diversa. Sarete molto apprezzati sul lavoro per la vostra precisione, ma oggi sceglierete di non lasciarvi assorbire completamente dalle scadenze. Risulterete affascinanti proprio grazie alla vostra nuova aura di calma e sicurezza interiore.

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno) Voto 7,5. Parola chiave: trattative importanti in corso, agite senza lasciarvi condizionare dagli altri.

Il vostro cielo si colora di opportunità concrete, specialmente in ambito professionale.

Avrete delle trattative importanti in corso che potrebbero cambiare l'andamento del vostro anno lavorativo; la vostra parlantina sarà al top e riuscirete a convincere anche i più scettici. Il monito del destino è però preciso: agite senza lasciarvi condizionare dagli altri. Molte persone cercheranno di darvi consigli non richiesti, ma solo voi sapete qual è la direzione giusta per il vostro successo. Vi fiderete del vostro istinto che, in questo giovedì, sarà particolarmente acuto. Anche in amore, prenderete l'iniziativa, rompendo gli indugi e dichiarando apertamente le vostre intenzioni. Sarete brillanti, comunicativi e capaci di attirare l'attenzione di chi conta. La serata promette scintille e discussioni stimolanti.

CAPRICORNO (22 dicembre – 20 gennaio) Voto 8. Parola chiave: nuove responsabilità da valutare con attenzione e recupero sentimentale.

Un giovedì che profuma di successo e di costruzione solida. Vi verranno proposte delle nuove responsabilità che inizialmente potrebbero spaventarvi per la loro entità, ma che dovrete valutare con attenzione perché rappresentano il trampolino di lancio per la vostra carriera. Avrete la maturità necessaria per gestire carichi di lavoro importanti senza perdere la bussola. Parallelamente, assisterete a un bellissimo recupero sentimentale: se c'erano stati dei freddi o delle distanze con la persona amata, oggi il ghiaccio si scioglierà definitivamente lasciando spazio a una nuova complicità. Sarete solidi come rocce ma con un cuore capace di grandi slanci di generosità. La vostra determinazione sarà un esempio per chi vi circonda e i risultati non tarderanno ad arrivare. Chiuderete la giornata con la certezza di aver gettato basi indistruttibili per il vostro futuro.

LEONE (23 luglio – 23 agosto) Voto 8. Parola chiave: rivincite in arrivo e nuovi incontri favoriti, anche sul lavoro.

Entrerete in scena con la grinta dei giorni migliori. Le stelle promettono rivincite in arrivo su situazioni che in passato vi avevano visto penalizzati; un torto verrà riparato o un vostro merito verrà finalmente riconosciuto pubblicamente. Sarete al centro dell'attenzione e questo non potrà che farvi piacere, alimentando la vostra autostima. I nuovi incontri saranno favoriti sotto ogni punto di vista: che si tratti di un potenziale partner o di un nuovo collaboratore, le persone che entreranno nella vostra vita oggi avranno un impatto positivo. Anche sul lavoro godrete di una protezione astrale notevole, riuscendo a chiudere accordi vantaggiosi con estrema facilità. Vi sentirete invincibili e questa sicurezza attirerà verso di voi solo vibrazioni positive. Godetevi questo momento di gloria, ve lo siete meritato con la vostra costanza.