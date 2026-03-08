L'oroscopo di lunedì 9 marzo 2026 si apre sotto un cielo di grande fermento, segnando l'inizio di una settimana che non ammetterà esitazioni. La Luna, con i suoi transiti rapidi, fungerà da catalizzatore per ambizioni rimaste troppo a lungo nel cassetto, mentre il Sole prosegue il suo cammino stimolando una profonda riflessione interiore. Sarà una giornata in cui la capacità di adattamento farà la differenza tra chi riuscirà a cavalcare l'onda del cambiamento e chi, invece, rimarrà ancorato a vecchi schemi ormai superati.

In questo scenario astrale così dinamico, le stelle hanno già scelto i loro protetti, delineando una classifica che vede alcuni segni brillare di una luce quasi accecante.

I tre segni più favoriti dalle stelle per questo lunedì sono l'Ariete, il Toro e il Capricorno, che godranno di una configurazione planetaria capace di trasformare ogni sforzo in un risultato tangibile. Tuttavia, non mancheranno le sfide per i segni d'Acqua, chiamati a gestire una sensibilità a tratti troppo esposta alle intemperie del quotidiano.

Preparatevi a scoprire come le energie celesti influenzeranno il vostro lunedì e quali suggerimenti arrivano dal cosmo per orientare le vostre scelte lavorative e sentimentali.

Oroscopo di domani, lunedì 9 marzo e la classifica dei 12 segni zodiacali: trionfo professionale per l'Ariete, Scorpione sotto pressione

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre) Voto 5.

Parola chiave: giornata nervosa e di prova, con un partner che richiede massima attenzione.

Inizierete la settimana con una sensazione di pesantezza che difficilmente riuscirete a scuotervi di dosso. Le stelle disegnano per voi una giornata nervosa e di prova, dove ogni piccolo intoppo burocratico o ritardo professionale vi sembrerà un ostacolo insormontabile. Sarete portati a vedere il bicchiere mezzo vuoto, ma il vero banco di prova sarà la vita privata. Vi ritroverete con un partner che richiede massima attenzione e che non si accontenterà di risposte sbrigative. Dovrete armarvi di una pazienza che oggi non sentite di avere, evitando di chiudervi nel vostro proverbiale silenzio punitivo. Se non gestirete con cura le parole, i conflitti potrebbero trascinarsi per giorni.

Cercate di scaricare la tensione con dell'attività fisica serale.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre) Voto 5,5. Parola chiave: cautela estrema nelle scelte professionali, in amore state perdendo la rotta.

Il lunedì si presenterà come un terreno scivoloso su cui dovrete muovervi con estrema circospezione. Gli astri vi suggeriscono una cautela estrema nelle scelte professionali: non è il momento di firmare contratti o di proporre cambiamenti radicali al vostro metodo di lavoro. Qualcuno potrebbe tentare di mettervi in cattiva luce e la vostra precisione oggi sarà messa a dura prova dalla distrazione. Anche sul fronte affettivo le notizie non sono delle migliori; avrete la sensazione che in amore state perdendo la rotta, forse perché vi siete concentrati troppo sui dettagli logistici dimenticando l'emozione pura.

Ritrovare la bussola richiederà un atto di umiltà che faticherete a compiere. Non prendete decisioni definitive prima di martedì.

CANCRO (21 giugno – 22 luglio) Voto 6. Parola chiave: cercate la spinta dentro di voi senza avere troppa fretta in amore.

Vi sentirete come se foste in una fase di stallo, in attesa di un segnale esterno che però tarderà ad arrivare. In questo lunedì, le stelle vi esortano a non proiettare le vostre insicurezze sugli altri: cercate la spinta dentro di voi invece di aspettare l'approvazione del capo o dei colleghi. La vostra produttività sarà altalenante, ma sufficiente a portare a termine il quotidiano. Per quanto riguarda il cuore, il consiglio è di rallentare: agirete con una certa ansia da prestazione, ma dovrete muovervi senza avere troppa fretta in amore.

I nuovi incontri hanno bisogno di tempo per decantare e le coppie storiche necessitano di silenzi costruttivi piuttosto che di discorsi affrettati. La serata richiederà una tisana rilassante e un buon libro.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio) Voto 6. Parola chiave: scacciate il pessimismo, l'amore è molto più vicino di quanto pensiate.

Il lunedì partirà con una sorta di nebbia mentale che potrebbe spingervi a isolarvi dal mondo. Avrete la tentazione di rimuginare su ciò che non funziona, ma gli astri vi dicono chiaramente: scacciate il pessimismo e guardatevi intorno con occhi nuovi. Sul lavoro, la routine vi starà stretta, ma sarà proprio la costanza a salvarvi da piccoli errori di valutazione.

La vera sorpresa arriverà dal settore sentimentale, a patto che smettiate di guardare lontano: l'amore è molto più vicino di quanto pensiate. Potrebbe trattarsi di un'amicizia che cambia colore o di una persona che già fa parte della vostra quotidianità e che oggi vi guarderà con occhi diversi. Aprite il vostro cuore a una possibilità inaspettata.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno) Voto 6,5. Parola chiave: usate la diplomazia per gestire i colleghi ed evitate inutili ripicche sentimentali.

Sarete chiamati a giocare un ruolo di mediatori in un contesto lavorativo piuttosto elettrico. Per non finire nel mirino di qualche polemica, usate la diplomazia per gestire i colleghi che sembreranno intenzionati a punzecchiarvi o a scaricare su di voi le loro responsabilità.

La vostra parlantina sarà la vostra arma migliore, a patto di non usarla per ironie fuori luogo. In serata, l'attenzione si sposterà sulla vita di coppia. Il cielo vi mette in guardia: evitate inutili ripicche sentimentali legate a vecchie discussioni. Rispondere a una provocazione con un'altra provocazione non farà che alimentare un circolo vizioso che rovinerà il vostro riposo. Scegliete il silenzio piuttosto che una parola di troppo.

LEONE (23 luglio – 22 agosto) Voto 6,5. Parola chiave: imparate dagli errori passati senza abbattervi, vi aspetta una serata relax.

Nonostante il vostro spirito fiero, questo lunedì vi chiederà di fare un piccolo bagno di umiltà. Sarete portati a riflettere su alcune scelte lavorative recenti che non hanno dato i frutti sperati: imparate dagli errori passati senza abbattervi, poiché ogni caduta è funzionale al vostro prossimo balzo in avanti.

La giornata scorrerà via senza grandi scossoni, permettendovi di recuperare energie preziose. Nonostante qualche piccola frizione nel pomeriggio, la quadratura dei pianeti si scioglierà nel finale di giornata. Non fate programmi impegnativi perché vi aspetta una serata relax che sarà fondamentale per ricaricare le pile in vista di una settimana che si preannuncia comunque intensa. Godetevi la pace domestica senza sensi di colpa.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 7. Parola chiave: alzate l'asticella delle vostre ambizioni e apritevi alla fiducia verso chi amate.

Vi sentirete finalmente pronti a uscire dalla vostra zona di comfort. Le stelle di questo lunedì vi invitano a essere più audaci: alzate l'asticella delle vostre ambizioni e non abbiate paura di chiedere ciò che vi spetta di diritto in ufficio.

La vostra naturale eleganza sarà supportata da una nuova determinazione che non passerà inosservata ai piani alti. Per quanto riguarda la sfera privata, è il momento di abbassare le difese. Dovrete fare un atto di coraggio e aprirvi alla fiducia verso chi amate, mettendo da parte quei dubbi che spesso vi tormentano senza un reale motivo. La reciprocità sarà la chiave per una serata armoniosa. Esprimete chiaramente un vostro desiderio al partner.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre) Voto 7. Parola chiave: adattatevi con fiducia ai mutamenti lavorativi, il cuore sta per sussultare.

Un vento di novità inizierà a soffiare sulla vostra carriera e, sebbene possiate sentirvi inizialmente destabilizzati, i risultati saranno eccellenti.

Il consiglio degli astri è semplice: adattatevi con fiducia ai mutamenti lavorativi senza opporre resistenza, poiché ciò che sembra un imprevisto si rivelerà un'opportunità di crescita. Sarete molto dinamici e pronti all'azione. Ma la vera notizia riguarda i sentimenti: tenetevi pronti, perché il cuore sta per sussultare. Che si tratti di un messaggio improvviso, di uno sguardo intenso o di una riconciliazione inaspettata, le emozioni torneranno a essere protagoniste assolute della vostra giornata. Accogliete l'imprevisto con il vostro miglior sorriso.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo) Voto 7. Parola chiave: meno autoindulgenza e più rigore, ottimo il dialogo costruttivo nella coppia.

Le stelle vi scuotono dal vostro mondo di sogni per riportarvi alla concretezza del lunedì.

Sarà una giornata in cui dovrete imporvi meno autoindulgenza e più rigore, specialmente nella gestione del tempo e delle scadenze professionali. Se riuscirete a essere disciplinati, otterrete gratificazioni inaspettate. La vera forza del giorno risiederà però nelle relazioni: si prospetta un ottimo il dialogo costruttivo nella coppia. Avrete la capacità di esprimere i vostri bisogni più profondi senza risultare lagnosi, trovando nel partner una sponda solida e comprensiva. Per i single, la chiarezza di intenti aiuterà a scremare conoscenze poco interessanti. Scrivete una lista di priorità e seguitela alla lettera.

TORO (20 aprile – 20 maggio) Voto 7,5. Parola chiave: trasferte fortunate e proficue, cercate però il dialogo per chiarire con il partner.

Questo lunedì 9 marzo vi vedrà grandi protagonisti negli spostamenti. Gli astri favoriranno trasferte fortunate e proficue, incontri d'affari fuori sede o piccole missioni lavorative che porteranno benefici immediati alle vostre tasche. La vostra concretezza sarà la vostra carta vincente e riuscirete a convincere anche gli interlocutori più ostici. Tuttavia, tornando a casa, dovrete dismettere i panni del manager per indossare quelli della dolcezza. Se ci sono stati dei malintesi nei giorni scorsi, cercate però il dialogo per chiarire con il partner. Non lasciate che un piccolo segreto o un non detto crei una crepa in un rapporto che ha basi solide. La chiarezza sarà il vostro miglior investimento affettivo.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio) Voto 7,5. Parola chiave: nuove responsabilità in arrivo grazie alla vostra stima, ma i sentimenti sono sotto esame.

La vostra scalata verso il successo continua senza sosta e questo lunedì ne avrete una prova tangibile. Riceverete nuove responsabilità in arrivo grazie alla vostra stima e alla reputazione che avete costruito con fatica nel tempo. I superiori si fideranno ciecamente di voi e questo vi caricherà di un'energia positiva e ambiziosa. Tuttavia, il cielo vi chiede di non trascurare la vita affettiva, dove l'atmosfera si farà più densa: i sentimenti sono sotto esame. Qualcuno potrebbe chiedervi una prova di presenza o un impegno più concreto che non potete più rimandare. Non rispondete solo con la logica, ma lasciate parlare il cuore. Non portate il lavoro a letto, dedicate tempo all'intimità.

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 8,5. Parola chiave: successo lavorativo, passione sfrenata in amore. Siete i re incontrastati di questo lunedì 9 marzo. Una configurazione astrale potentissima vi regalerà un successo lavorativo che lascerà tutti a bocca aperta: riuscirete a chiudere un accordo difficile o a superare una sfida che sembrava impossibile. La vostra grinta sarà contagiosa e vi sentirete padroni del vostro destino come non accadeva da tempo. Ma non finisce qui, perché le stelle incendieranno anche la vostra vita privata. Vi attende una passione sfrenata in amore, capace di travolgere ogni difesa e di regalarvi momenti di intensità assoluta. Che siate in coppia o single, il vostro fascino sarà magnetico e irresistibile. Osate l'impossibile, oggi il cielo vi dice di sì su ogni fronte.