L'oroscopo di sabato 14 marzo 2026 si delinea sotto un cielo di transizione, dove le energie primaverili iniziano a farsi sentire con prepotenza, spingendo ogni segno a un confronto diretto con la propria realtà quotidiana. La configurazione astrale di questa giornata vede una Luna che gioca a nascondino con i pianeti veloci, creando un'alternanza tra momenti di grande euforia e istanti di necessaria riflessione. In questo scenario, i tre segni più favoriti dalle stelle saranno il Leone, i Gemelli e l'Ariete, che sapranno cavalcare l'onda del cambiamento con determinazione e un pizzico di fortuna.

In questa giornata di metà marzo, l'universo vi chiederà di bilanciare l'ambizione con la gestione delle energie interne. Sarà un sabato ideale per chi saprà ascoltare le proprie intuizioni senza però perdere il contatto con la concretezza della terra.

Oroscopo di domani, sabato 14 marzo e la classifica dei 12 segni zodiacali: Leone straordinario, qualche ombra di troppo per Sagittario e Pesci

SAGITTARIO (22 novembre - 21 dicembre) Voto 5,5. Parola chiave: non strapazzatevi troppo, evitate la malinconia e guardate dritti al futuro.

Sentirete addosso il peso di una settimana che vi ha prosciugato le energie. Le stelle di questo sabato vi consiglieranno di tirare il freno a mano: non strapazzatevi troppo, perché il vostro fisico reclamerà il meritato riposo.

Potreste avvertire un insolito senso di nostalgia o solitudine; il consiglio del cielo è chiaro: evitate la malinconia legata a ricordi che non possono più tornare. Invece di rimuginare su ciò che è stato, volgerete lo sguardo altrove e guarderete dritti al futuro con la consapevolezza che nuove avventure vi attenderanno dietro l'angolo. Sarà una giornata sottotono, ma necessaria per ricaricare le pile.

PESCI (19 febbraio - 20 marzo) Voto 5,5. Parola chiave: Luna opposta e tensioni psicofisiche, non perdete la pazienza e riposate nel fine settimana.

Il cielo di questo sabato vi metterà alla prova a causa della Luna opposta, che renderà le vostre comunicazioni confuse e i vostri nervi piuttosto tesi.

Avvertirete delle fastidiose tensioni psicofisiche che vi faranno sentire fuori fase rispetto al resto del mondo. Durante le discussioni familiari, farete bene a seguire questo monito: non perderete la pazienza, anche se vi sembrerà che nessuno comprenda il vostro stato d'animo. Il miglior rimedio sarà l'isolamento curativo; riposerete nel fine settimana lontano dal caos e dalle scadenze, ritrovando il vostro baricentro spirituale attraverso la musica o il contatto con l'acqua.

CANCRO (21 giugno - 22 luglio) Voto 6. Parola chiave: giornata attiva per la famiglia, ma Venere dissonante mette alla prova le relazioni in crisi.

Vivrete una giornata attiva per la famiglia, dedicata alle incombenze domestiche o alla cura dei vostri cari, dove vi sentirete pilastri indispensabili.

Tuttavia, l'aspetto di Venere dissonante non vi lascerà tranquilli sul fronte sentimentale: questo transito metterà alla prova le relazioni in crisi, portando a galla nodi che avevate finto di non vedere. Non sfuggirete al confronto, ma cercherete di non essere troppo drastici nelle conclusioni. Utilizzerete il pomeriggio per fare ordine non solo in casa, ma anche nei vostri pensieri, cercando di capire se valga ancora la pena lottare per un legame che sembra aver perso il suo smalto originario.

CAPRICORNO (22 dicembre - 19 gennaio) Voto 6. Parola chiave: grande forza interiore per combattere le opposizioni, ma il weekend porterà stanchezza.

Dimostrerete una grande forza interiore per combattere le opposizioni planetarie che, da qualche tempo, tentano di rallentare i vostri piani più ambiziosi.

Sarete dei guerrieri silenziosi, capaci di risolvere problemi complessi con una logica ferrea. Tuttavia, proprio quando abbasserete la guardia, vi renderete conto che il weekend porterà stanchezza accumulata nei muscoli e nella mente. Non pretenderete troppo da voi stessi durante la serata di sabato; accetterete i vostri limiti fisici e vi concederete il lusso di non fare nulla. Sarà un momento di transizione in cui la resilienza diventerà la vostra virtù principale.

TORO (20 aprile - 20 maggio) Voto 6,5. Parola chiave: bene il lavoro autonomo, ma l'amore passa in secondo piano per far quadrare i conti.

La vostra attenzione sarà quasi interamente assorbita dalle questioni materiali. Vedrete andare molto bene il lavoro autonomo, con nuove chiamate o piccoli successi che confermeranno la bontà delle vostre scelte professionali.

Tuttavia, questo focus eccessivo sulla produttività avrà un prezzo: l'amore passerà in secondo piano. Vi ritroverete a passare il sabato sera con la calcolatrice in mano o a pianificare investimenti, poiché la vostra priorità sarà far quadrare i conti familiari. Il partner potrebbe lamentare una vostra mancanza di trasporto emotivo; cercate di rimediare con un piccolo gesto d'affetto prima che finisca la giornata.

BILANCIA (23 settembre - 22 ottobre) Voto 6,5. Parola chiave: ottime opportunità di progresso nel lavoro, ma l'amore resta il tasto dolente del weekend.

Sotto il profilo professionale, coglierete ottime opportunità di progresso nel lavoro, grazie a un intuito che vi permetterà di anticipare le mosse della concorrenza o di stringere accordi vantaggiosi.

Sarete brillanti, diplomatici e convincenti in ogni ambito pubblico. Purtroppo, però, l'amore resterà il tasto dolente del weekend; sentirete una distanza incolmabile con la persona amata o sarete preda di dubbi amletici che vi toglieranno il sonno. Invece di analizzare eccessivamente ogni parola, proverete a lasciar scorrere le emozioni senza giudicarle, aspettando che il cielo si rassereni nei prossimi giorni.

VERGINE (23 agosto - 22 settembre) Voto 7. Parola chiave: fase frenetica e risposte in arrivo, ma serve più protezione e romanticismo nel rapporto di coppia.

Vi troverete immersi in una fase frenetica, tra commissioni dell'ultimo minuto e progetti che richiedono la vostra massima precisione.

Finalmente vedrete delle risposte in arrivo per quanto riguarda una questione burocratica o legale che vi assillava da tempo. Sul fronte privato, però, sentirete che qualcosa mancherà: vi renderete conto che serve più protezione e romanticismo nel rapporto di coppia. Chiederete al partner maggiore presenza e dedizione, stanchi di dover sempre gestire tutto da soli. Sarà il momento giusto per organizzare una cena intima, mettendo da parte per qualche ora la vostra naturale razionalità.

ACQUARIO (20 gennaio - 18 febbraio) Voto 7. Parola chiave: nuovi progetti e voglia di viaggiare, ma attenzione a contenere le spese per non restare al verde.

L'aria di marzo risveglierà il vostro spirito libero.

Avrete la mente proiettata verso nuovi progetti creativi e sentirete una fortissima voglia di viaggiare, programmando fughe verso mete esotiche o semplicemente fuori porta per il prossimo futuro. Sarete l'anima della festa e il vostro ottimismo sarà contagioso. Tuttavia, gli astri vi lanceranno un monito: farete attenzione a contenere le spese folli dettate dall'entusiasmo del momento. Agirete d'impulso negli acquisti, col rischio di restare al verde prima del previsto. Godetevi la libertà, ma mantenete un minimo di controllo sul portafoglio.

ARIETE (21 marzo - 19 aprile) Voto 7,5. Parola chiave: soddisfazioni lavorative e amore al decollo, ma attenzione ai contrasti causati da Marte.

Sarete tra i protagonisti di questo sabato.

Raccoglierete importanti soddisfazioni lavorative, vedendo riconosciuti i vostri meriti da capi o colleghi che in passato erano stati scettici. Anche nei sentimenti vivrete una fase magica, con un amore al decollo che vi farà battere forte il cuore, sia che si tratti di una nuova fiamma o di un ritorno di fiamma in un legame storico. Tuttavia, dovrete fare molta attenzione ai contrasti causati da Marte: il pianeta della guerra vi renderà impulsivi e pronti alla polemica per questioni di principio. Se riuscirete a dominare l'aggressività verbale, la giornata sarà trionfale.

SCORPIONE (23 ottobre - 21 novembre) Voto 7,5. Parola chiave: fase di grande interesse, ignorate gli invidiosi e puntate sui nuovi progetti di marzo.

Entrerete in una fase di grande interesse per quanto riguarda la vostra crescita personale e spirituale. Sarete magnetici e capaci di attirare opportunità inaspettate semplicemente trovandovi al posto giusto nel momento giusto. Il consiglio per questo sabato sarà di tirare dritto per la vostra strada: ignorerete gli invidiosi che cercheranno di minare la vostra autostima con commenti gratuiti. Invece di sprecare fiato in repliche inutili, punterete sui nuovi progetti di marzo, gettando le basi per un cambiamento radicale che si manifesterà pienamente nelle prossime settimane. La vostra determinazione sarà la vostra arma vincente.

GEMELLI (21 maggio - 20 giugno) Voto 8. Parola chiave: Giove vi regala forza e determinazione per risolvere il passato e ampliare le collaborazioni.

Un sabato radioso vi attenderà, grazie a un cielo che vi vedrà finalmente sereni e propositivi. Giove vi regalerà forza e determinazione, doti insolite per il vostro segno solitamente più volatile, permettendovi di risolvere il passato chiudendo definitivamente i conti con situazioni o persone che vi bloccavano. Sarete dei catalizzatori di energia positiva e riuscirete ad ampliare le collaborazioni professionali o sociali, conoscendo persone che si riveleranno fondamentali per il vostro successo futuro. La vostra parlantina sarà irresistibile e riuscirete a ottenere ciò che desiderate con un semplice sorriso.

LEONE (23 luglio - 22 agosto) Voto 8,5. Parola chiave: intuizioni vincenti sul lavoro e grande afflato ritrovato nei sentimenti.

Sarete i re e le regine incontrastati di questo sabato 14 marzo. Il vostro carisma brillerà come non mai, portandovi ad avere delle intuizioni vincenti sul lavoro che vi permetteranno di scavalcare la concorrenza con un'eleganza disarmante. Nulla sembrerà impossibile ai vostri occhi. Ma la sorpresa più bella arriverà dalla sfera privata: vivrete un grande afflato ritrovato nei sentimenti, riscoprendo una complicità profonda con il partner che credevate sopita. Sarete generosi, passionali e capaci di trasformare una serata ordinaria in un evento memorabile. Le stelle vi incoroneranno come il segno più luminoso dello zodiaco.