L'oroscopo della settimana dal 9 al 15 marzo 2026 ha il sapore di una svolta silenziosa. Non tutte le trasformazioni fanno rumore: alcune maturano dentro, come semi che lavorano sotto terra prima di fiorire. Marzo accelera il ritmo rispetto ai mesi passati e chiede decisioni più nette, meno esitazioni, più presenza. Per qualcuno sarà il momento di alleggerire responsabilità e tensioni, per altri di osare un passo avanti. Iniziamo dai segni che dovranno muoversi con maggiore prudenza, per poi arrivare a quelli sostenuti da un vento più favorevole.

Il Toro è il segno con meno punti in classifica.

Previsioni astrologiche della settimana 9-15 marzo 2026

⭐⭐Toro ♉Qualcosa bolle in pentola da tempo, ma continuare a rimandare rischia di rovinare tutto. La procrastinazione è stata la vostra coperta di sicurezza, ma ora inizia a stare stretta. I dubbi vi hanno spesso portato a scelte a metà, con il risultato di accumulare rimpianti. Se vi sentite insoddisfatti, iniziate da un cambiamento piccolo ma concreto. Non servono rivoluzioni, servono abitudini nuove e coerenti. Un consiglio ricevuto nei prossimi giorni potrebbe rivelarsi prezioso: ascoltatelo senza ostinazione. È il momento di scegliere una direzione chiara, senza tenere il piede in due scarpe.

⭐⭐⭐Scorpione ♏State facendo troppo, e il rischio di esplodere è reale. Vi caricate di responsabilità che non sempre vi competono. Delegare non è una resa, è una strategia. Una sofferenza del passato può finalmente essere lasciata andare, ma solo se lo volete davvero. L’anno è appena iniziato e avete ancora molto tempo per riorganizzare obiettivi e priorità. Evitate discussioni accese, soprattutto per divergenze di opinione. Curate alimentazione e ritmi: il corpo vi sta chiedendo equilibrio.

⭐⭐⭐Acquario ♒La settimana potrebbe apparire monotona, con qualche sbadiglio di troppo. La primavera anticipata porta stanchezza o piccole allergie, ma niente di preoccupante. È il momento di prendervi cura di voi stessi con maggiore disciplina: alimentazione sana, idratazione e movimento.

Iscriversi a un corso o riprendere un’attività fisica può ridarvi entusiasmo. In amore si intravede un miglioramento dopo un periodo complicato. Con i figli o in famiglia ci sarà movimento e qualche risata liberatoria nel weekend.

⭐⭐⭐Pesci ♍Lo stress è alto perché vi siete caricati troppe responsabilità. Questa settimana invita a fare pulizia, sia tra gli oggetti sia nelle relazioni che non funzionano più. Chi studia o cerca lavoro deve procedere con metodo, senza voli pindarici. Per i liberi professionisti arrivano entrate, ma anche spese da gestire con attenzione. Prudenza negli acquisti: non tutto ciò che luccica è un affare. Nel cuore avete affetti importanti che rappresentano la vostra vera motivazione.

⭐⭐⭐⭐Ariete ♈Settimana intensa, con novità sia personali sia professionali. Da tempo vi sentite demoralizzati e questa condizione ha influito su lavoro e sentimenti. Con il partner le incomprensioni non mancano, ma ora si apre uno spiraglio di dialogo più pacato. Le divergenze possono essere risolte con buona volontà e spirito costruttivo. Marzo corre veloce e vi chiede intraprendenza. Non arrendetevi proprio adesso: la ripresa dipende dalla vostra determinazione.

⭐⭐⭐⭐Leone ♌Nulla va preso alla leggera. Serve ampliare competenze e consapevolezze, investendo tempo in studio o aggiornamento. Se lavorate in proprio, lasciate spazio alla creatività. È necessario rivedere abitudini quotidiane e introdurne di nuove, più funzionali al vostro benessere.

Concedetevi una coccola estetica o una giornata nella natura per ritrovare equilibrio. In amore la passione si riaccende: lasciatevi andare senza eccessivi controlli.

⭐⭐⭐⭐Gemelli ♊Una settimana ideale per rallentare e ritrovare voi stessi. Il contatto con la natura o momenti di silenzio vi aiuteranno a mettere ordine nei pensieri. Nel piano affettivo desiderate maggiore profondità e romanticismo. Ricordate però che la relazione si costruisce in due: fate la vostra parte. Attenzione a piccoli incidenti domestici, specie in cucina. Chi ha figli dovrà gestire questioni che li riguardano direttamente.

⭐⭐⭐⭐Bilancia ♎Giornate vivaci e a tratti frenetiche. In alcuni momenti vi verrà voglia di mollare tutto e cambiare aria.

Le situazioni difficili stanno però evolvendo verso una soluzione. Coccolatevi e dedicate tempo alla coppia, soprattutto se la relazione attraversa una fase di stallo. Il weekend sarà movimentato, con richieste di favori o consigli. Organizzate studio e impegni con metodo, evitando distrazioni inutili.

⭐⭐⭐⭐⭐Sagittario ♐Marzo porta agitazione ma anche opportunità. In ambito professionale e finanziario avete affrontato questioni importanti. Ora, con maggiore fiducia, potete tornare all’attacco. Ci sono progetti in cantiere che promettono bene. In amore qualcuno vive una forte attrazione, ma è prudente non esporsi troppo: potrebbe essere solo una fase passeggera. Curate l’immagine e recuperate terreno nelle situazioni rimaste in sospeso.

⭐⭐⭐⭐⭐Capricorno ♑ Settimana socievole e dinamica. Nuove amicizie o conoscenze possono arricchire il vostro panorama emotivo. Non si esclude un innamoramento improvviso. Sul piano finanziario attendete risposte che potrebbero arrivare entro il weekend. In famiglia serve pazienza con figli o genitori anziani. Con il partner sarà possibile affrontare un tema rimasto in sospeso. Attenzione ai fornelli e non esagerate con il risparmio a scapito della qualità della vita.

⭐⭐⭐⭐⭐Cancro ♋Dopo un periodo confuso, tornano voglia di agire e maggiore sicurezza. Nel lavoro potete fare passi avanti concreti, soprattutto se ambite a crescere o migliorare la vostra posizione. Fidatevi dell’istinto e non lasciatevi scoraggiare dal pessimismo altrui.

L’amore brilla: alcune coppie potrebbero compiere un passo importante. Da venerdì a domenica sentirete un’energia speciale che vi spinge a sorridere di più.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐Vergine ♓Settimana ricca di movimento. Marzo è il vostro mese e vi offre occasioni da cogliere senza esitazione. Dopo tanto isolamento, è tempo di uscire e vivere. Potrebbero nascere discussioni dopo un periodo tranquillo, ma serviranno a chiarire ciò che non funzionava. Sorprese, incontri e momenti di svago non mancheranno. L’età non è un limite, ma una medaglia di esperienza. Guardate avanti con fiducia.