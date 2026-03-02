L'oroscopo dal 9 al 15 marzo parla di una settimana che somiglia a un ponte sospeso tra ciò che si è stati e ciò che si sta diventando. Alcuni segni zodiacali dovranno attraversare queste giornate con passo prudente, altri potranno correre leggeri come se avessero finalmente ritrovato il ritmo giusto. Saranno giorni utili per chiarire questioni rimaste in sospeso, per rimettere ordine nelle emozioni e per osare qualche richiesta in più sul lavoro. Non tutto sarà lineare, ma ogni ostacolo potrà trasformarsi in allenamento per il carattere. L'astrologia regala il primo posto in classifica alla Bilancia, mentre l'Acquario finisce in ultima posizione.

Approfondiamo.

Classifica e oroscopo settimanale 9-15 marzo 2026

1️⃣2️⃣ - Acquario. Le prime giornate vi metteranno alla prova. Vi sentirete sotto pressione e poco inclini a sopportare richieste o critiche. Alcuni dovranno affrontare questioni familiari delicate, altri si troveranno alle prese con difficoltà lavorative o scolastiche. La strategia migliore sarà affrontare tutto senza rimandare. Più temporeggiate, più la tensione cresce. Paradossalmente avrete tempo libero, ma rischierete di annoiarvi perché mentalmente altrove. Nelle coppie la convivenza potrebbe generare discussioni, soprattutto se manca spazio personale. Riordinate casa, sistemate i conti e prendetevi cura della pelle e dell’alimentazione.

Nel fine settimana si intravede una ripresa che vi restituirà ossigeno.

1️⃣1️⃣ - Capricorno. Avvertite il bisogno di una scossa. Se una relazione vi appare piatta o se siete single e stanchi della solita routine, questa settimana vi spingerà a muovervi. Evitate però di riaprire capitoli chiusi solo per nostalgia. Guardare avanti sarà più produttivo. Tra giovedì e venerdì potrebbero emergere piccole insidie o contrattempi, anche economici. Fate attenzione alle spese impulsive e controllate bene le uscite di denaro. La salute richiede cautela, soprattutto con gli sbalzi di temperatura. Il weekend sarà decisamente più disteso e vi permetterà di recuperare entusiasmo.

1️⃣0️⃣ - Vergine. Sarà una settimana concreta ma non priva di tensioni.

Vi dedicherete a lavori pratici, sistemazioni domestiche o attività manuali, ma dovrete fare attenzione alla salute, in particolare ai cambi di clima. In amore potrebbero emergere questioni irrisolte. Se qualcosa vi pesa, parlatene con calma evitando toni accesi. La diplomazia sarà la vostra alleata. Qualcuno sperimenterà nuove ricette o si concederà qualche acquisto interessante, approfittando di occasioni vantaggiose. Ricordate che non tutto deve essere perfetto per funzionare.

9️⃣ - Leone. Lunedì partirà con un po’ di confusione mentale. Vi sembrerà di avere troppe cose in testa e poca concentrazione. Da martedì la situazione migliorerà e riuscirete a ritrovare ordine e determinazione. Sul lavoro potreste chiudere un affare o ricevere una notizia economica attesa da tempo.

Attenzione però alle spese superflue, meglio non esagerare. In amore non mancherà qualche piccolo screzio, ma nulla di irrisolvibile. Nel weekend sentirete il bisogno di evadere, anche solo con una breve partenza o una pausa rigenerante. Occhio alla schiena e ai bronchi.

8️⃣ - Sagittario. L’inizio settimana richiederà pazienza per rientrare nella routine. Potrebbero verificarsi errori o distrazioni che andranno gestiti con lucidità per evitare conseguenze spiacevoli. In casa vi sembrerà di non finire mai con faccende e impegni pratici. Da giovedì l’energia tornerà a salire e vi sentirete più centrati anche fisicamente. Con amici e partner organizzerete qualcosa di stimolante per i mesi futuri.

L’amore sarà intenso, con forte trasporto sia fisico sia mentale. I single più giovani potrebbero vivere un colpo di fulmine. Buon momento anche per depurarsi e prendersi cura dell’estetica.

7️⃣ - Pesci. La settimana si presenta vivace e ricca di stimoli sociali. Potreste avere un evento da festeggiare o partecipare a un incontro interessante. In famiglia o in amore sentirete il bisogno di avanzare richieste precise. Non sempre troverete subito risposta, ma il dialogo sarà costruttivo. Alcuni penseranno a rinnovare casa o look. Non sarà il periodo ideale per spese importanti, meglio sospendere acquisti impulsivi. Ottimo invece per collaborazioni professionali, accordi e sistemazioni economiche.

Programmare un viaggio estivo vi darà entusiasmo. Il weekend sarà particolarmente favorevole agli incontri.

6️⃣ - Cancro. Affrontate la settimana con spirito d’iniziativa. Non lasciate che piccoli ostacoli vi tolgano il sorriso. Dopo un periodo altalenante, le situazioni tenderanno a stabilizzarsi. Organizzerete qualcosa di diverso per spezzare la routine e questo vi aiuterà a recuperare entusiasmo. I single potranno stringere nuove amicizie destinate a crescere nel tempo. I viaggi sono favoriti, anche per chi si sposta quotidianamente per lavoro. Se desiderate un cambiamento concreto, dovrete fare il primo passo. Le diete iniziate nei primi giorni avranno buoni risultati se mantenute con costanza.

5️⃣ - Ariete. L’ansia spesso vi ruba il sonno e vi fa immaginare scenari peggiori della realtà. Questa settimana però ritroverete energia e nuove idee. Sul lavoro sarà il momento giusto per avanzare richieste o proporre miglioramenti. Se sentite di meritare di più, esprimetelo con chiarezza. In amore la passione sarà intensa e non mancheranno incontri emozionanti che potrebbero evolvere in qualcosa di stabile. Non scoraggiatevi davanti a un intoppo iniziale. Le parole saranno strumenti potentissimi: usatele con intelligenza e sincerità.

4️⃣ - Gemelli. Avrete un surplus di energia da canalizzare in modo produttivo. Lavoro e studio riceveranno un impulso positivo e i liberi professionisti potrebbero chiudere la settimana con risultati migliori rispetto alla precedente.

Se un’attività non rende più come dovrebbe, valutate di interromperla senza rimpianti. In ambito familiare o domestico saranno necessarie decisioni importanti, come un trasloco o una ristrutturazione. Seguite l’intuito, sarà particolarmente affidabile. I viaggi porteranno nuove conoscenze. La salute è in miglioramento, evitate solo eccessi nelle diete.

3️⃣ - Toro. Dopo mesi passati a proteggervi dietro una barriera emotiva, sentirete il desiderio di riaprire le finestre della vostra vita. Amici e conoscenti vi sproneranno a uscire e a rimettervi in gioco. Sarà una settimana di risveglio, con maggiore vitalità e impazienza positiva. Chi cerca l’amore potrebbe incontrarlo o rendersi conto che è già accanto a sé.

Non rifiutate inviti o opportunità per timore di fallire. Domenica una sorpresa gradita vi farà sorridere. Gli studenti dovranno essere pronti a eventuali verifiche inattese.

2️⃣ - Scorpione. Vi aspetta una settimana intensa ma costruttiva. Tra impegni pratici, commissioni e questioni burocratiche avrete molto da fare, ma riuscirete a gestire tutto con determinazione. Le giornate centrali vi regaleranno energia e soddisfazione personale. Ritroverete vigore e voglia di progettare il futuro. In amore l’intesa sarà profonda e passionale, senza spazio per malintesi. Anche chi ha più esperienza alle spalle guarderà al passato con lucidità, riconoscendo la strada percorsa. Nel fine settimana vi occuperete della casa, ma con uno spirito più leggero.

1️⃣ - Bilancia. Sarete tra i protagonisti più brillanti della settimana. Entusiasmo e diplomazia vi permetteranno di avanzare con sicurezza, soprattutto in ambito professionale. Saprete chiudere questioni rimaste aperte da tempo e dimostrare il vostro valore. In famiglia potrebbero esserci discorsi importanti da affrontare con maturità. Chi deve sostenere un colloquio o una prova avrà ottime possibilità di successo. Con il partner il dialogo sarà sereno e costruttivo, con progetti condivisi che riguardano viaggi o investimenti. La salute è buona, ma non trascurate l’apporto di vitamine e il riposo.