Secondo l'oroscopo della settimana dal 16 al 22 marzo 2026 il Toro è molto imprevedibile, il Leone può essere curioso e l'Acquario è abbastanza timido. Di seguito, approfondiamo con attenzione i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: la sfera sentimentale può affrontare una magnifica settimana. I single possono dare dei piccoli consigli alla famiglia. Chi lavora in proprio ha veramente tanti dubbi.

Toro: chi fa parte di una coppia deve analizzare attentamente le parole della dolce metà. I cuori solitari sono troppo imprevedibili.

Il campo lavorativo può attraversare un periodo interessante.

Gemelli: in amore è probabile essere molto irritati. Chi è solo da tempo può accettare alcuni inviti interessanti. La sfera professionale può affrontare vari problemi.

Cancro: è possibile essere estremamente dolci con il partner. Delle discussioni sono probabili con la famiglia. Sul lavoro è la settimana ideale per ampliare i propri orizzonti.

Leone: chi cerca l'amore è abbastanza curioso. Finalmente una persona può fare sorridere i single. Delle buone lezioni possono arrivare da chi è più esperto sul lavoro.

Vergine: chi fa parte di una coppia è nervoso a causa della persona amata. In questa settimana è opportuno solamente pensare al riposo.

Sull'ambito lavorativo è indispensabile essere razionali.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: i cuori solitari sono molto complicati. Una bella sorpresa può arrivare inaspettatamente dalla famiglia. Sul lavoro si possono iniziare tante nuove collaborazioni.

Scorpione: chi ha una relazione deve essere molto più gentile con il partner. In questo momento, chi cerca l'amore è adorabile. La forma fisica ha bisogno di continue attenzioni.

Sagittario: chi ha una relazione può essere sereno. I single devono cercare di essere più disponibili nei confronti della famiglia. Chi lavora in proprio può ricevere delle importanti soddisfazioni.

Capricorno: è possibile avere molto affetto per alcuni amici.

La lunga settimana può procedere in modo tranquillo. Dal campo lavorativo possono arrivare tante novità.

Acquario: chi è solo da troppo tempo è abbastanza timido. Per l'amore è un periodo estremamente passionale. L'energia va tutta concentrata sulla sfera professionale.

Pesci: delle emozioni molto forti possono essere vissute dai cuori solitari. Per i nuovi incontri può essere una settimana favorevole. Attenzione perché chi lavora in proprio può esagerare con le parole.