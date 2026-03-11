L’oroscopo di giovedì 12 marzo porta con sé energie dinamiche e qualche interessante sorpresa. Le stelle invitano molti segni a chiarire sentimenti, prendere decisioni sul lavoro e ritrovare equilibrio interiore.

Con la Luna che passerà dal segno del Capricorno, i nativi Ariete potrebbero non sentirsi pienamente a loro agio con il partner, mentre il Cancro dovrà smettere di vivere i sentimenti in modo quasi paranoico. Atmosfera dolce ma riflessiva per i nativi Vergine con il partner, mentre il Leone dovrà capire a chi e come dedicare le proprie energie.

Previsioni oroscopo giovedì 12 marzo 2026 segno per segno

Ariete: parte centrale della settimana che vedrà qualche disagio in amore con la vostra anima gemella. Venere sarà favorevole, ma con la Luna in quadratura non ci sarà sempre una perfetta sintonia. Per quanto riguarda il lavoro, per poter fare buoni progressi, dovrete dimostrare maggiore impegno e costanza. Voto - 7️⃣

Toro: con la Luna in trigono dal segno del Capricorno vivrete il vostro rapporto in modo diverso. Dimostrerete più maturità e amore nei confronti del partner, soprattutto voi nati nella prima decade. Sul fronte professionale la costanza paga, e con il sostegno di Marte e Mercurio, potrete ottenere tanto dai vostri progetti.

Voto - 8️⃣

Gemelli: giornata vivace per quanto riguarda i sentimenti. La Luna smette di remarvi contro, aprendo il vostro cuore verso un rapporto più fresco e rinnovato. Se siete single sarete più comunicativi e magnetici. Nel lavoro attenzione a non disperdere le vostre energie in progetti di dubbia qualità. Concentratevi su idee che possono darvi maggiori certezze. Voto - 7️⃣

Cancro: smettete di vivere il vostro rapporto come se fosse una gara, in modo quasi paranoico. Queste stelle non saranno favorevoli, ma se volete dare una scossa alla vostra vita sentimentale, dovrete dimostrare voi per primi di voler amare. In quanto al lavoro i vostri progetti andranno avanti, e i buoni risultati non tarderanno ad arrivare.

Voto - 7️⃣

Leone: giornata di giovedì positiva per voi secondo l'oroscopo. Con Venere a favore avrete modo di vivere una relazione equilibrata e appagante. Potreste inoltre sentire il bisogno di progettare il vostro futuro. Nel lavoro avrete importanti progetti, e con impegno e ottimismo, darete il massimo per riuscire a concretizzarli. Voto - 8️⃣

Vergine: atmosfera amorosa dolce ma riflessiva in questo periodo secondo l'oroscopo. Regalerete emozioni al partner, ma non dovrete trascurare i vostri impegni di coppia quotidiani. In quanto al lavoro servirà prudenza nelle vostre decisioni, soprattutto quelle di carattere economico, evitando di commettere spiacevoli errori. Voto - 7️⃣

Bilancia: cielo del momento piuttosto cupo nei vostri confronti in questo periodo.

In amore la Luna e Venere saranno contro di voi. Non sarà facile entrare in sintonia con la persona che amate, soprattutto quando ci sono problemi piuttosto importanti da gestire. Nel lavoro le competenze non vi mancano, ma dovrete sapere anche come applicarle. Voto - 6️⃣

Scorpione: desiderio di stabilità e sincerità in amore secondo l'oroscopo. La Luna vi sorride, e vi concederà momenti d'intesa con il partner, per migliorare la qualità della vostra storia d'amore. In ambito lavorativo riuscirete a prendere le decisioni migliori per i vostri progetti grazie a Marte e Mercurio in trigono, con risultati spesso in linea con le aspettative. Voto - 9️⃣

Sagittario: sfera sentimentale positiva in questo giovedì di marzo.

L'intesa con il partner sarà elevata grazie a Venere, e non mancheranno momenti di dolce intesa e passione. In quanto al lavoro una buona precisione e metodo vi saranno d'aiuto, ma serviranno anche i mezzi adeguati per poter gestire tutto al meglio. Voto - 7️⃣

Capricorno: l'astro argenteo passerà nel vostro segno zodiacale secondo l'oroscopo, alimentando un rapporto più maturo e romantico. Se siete single fare nuovi incontri sarà un'esperienza stimolante per voi. In quanto al lavoro Marte e Mercurio in sestile promettono collaborazioni positive in grado di farvi crescere. Voto - 8️⃣

Acquario: ottima giornata per voi nativi del segno, grazie a un cielo sereno ed equilibrato. In amore godrete dell'influenza positiva di Venere, che vi metterà a vostro agio con la vostra anima gemella.

Per quanto riguarda il lavoro potrete raggiungere importanti successi, a patto che ci mettiate impegno e creatività in quel che fate. Voto - 8️⃣

Pesci: questa giornata di giovedì si rivelerà piacevole da vivere per voi nativi del segno. La Luna in sestile porterà momenti di maturità e crescita tra voi e il partner, soprattutto per voi nati nella prima decade. In quanto al lavoro saprete gestire bene le vostre risorse, e mettere insieme progetti di buona qualità. Voto - 8️⃣