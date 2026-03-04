Secondo l'oroscopo della settimana dal 9 al 15 marzo 2026 il Toro è determinato, la Bilancia può essere delusa e il Sagittario è troppo severo.

Di seguito, approfondiamo con attenzione i dettagli dei segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: i single hanno voglia di vivere la propria vita con molta serenità. Chi fa parte di una coppia è ansioso insieme alla dolce metà. In questa settimana, il lavoro può procedere molto lentamente.

Toro: sulla sfera sentimentale è presente molta determinazione pensando al futuro. Delle buone occasioni sono in arrivo per i single.

Questo è il periodo ideale per rielaborare dei progetti lavorativi.

Gemelli: insieme alla persona amata si può trascorrere una settimana di puro divertimento. Chi è solo da tempo ha abbastanza dubbi da risolvere. Gli affari lavorativi possono ottenere successo.

Cancro: chi fa parte di una coppia è passionale e soprattutto dolce con il partner. Una piccola scelta può essere fatta insieme alla famiglia. Chi lavora in proprio è pronto a regalare degli ottimi suggerimenti alle persone meno esperte.

Leone: durante la settimana, l'amore è davvero strepitoso. I single possono affrontare dei parenti e cercare di risolvere una questione in modo definitivo. Sul campo lavorativo è possibile avere delle idee interessanti.

Vergine: è probabile affrontare una settimana abbastanza complicata. Chi ha una relazione è pronto ad allearsi con la persona amata. Una collaborazione di lavoro può terminare improvvisamente e creare molto nervosismo.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: è possibile rimanere molto delusi dal partner. In una certa situazione è possibile vedere solamente il lato positivo. Sull'ambito professionale è fondamentale agire con prudenza.

Scorpione: chi ha una relazione è pronto a condividere con il partner delle nuove avventure. Finalmente chi cerca l'amore può avere delle piccole vittorie. Chi lavora in proprio è bravo a trattare gli affari.

Sagittario: forse è possibile essere troppo severi con la persona amata.

Per il campo lavorativo è una settimana promettente. Un lieve malessere può portare della preoccupazioni inutili.

Capricorno: la sfera amorosa può pensare al futuro con molto ottimismo. Un viaggio di lavoro può avere dei risultati soddisfacenti. Durante la settimana è importante non sprecare inutilmente le energie.

Acquario: chi fa parte di una coppia è pronto a cambiare le proprie abitudini, per accontentare il partner. Chi lavora in proprio è molto più produttivo.

Pesci: con la famiglia procede tutto tranquillamente. La sfera sentimentale è poco soddisfatta. Le idee da realizzare sul lavoro sono davvero tante.