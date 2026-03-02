L'oroscopo del weekend del 7 e 8 marzo ha in serbo delle scoppiettanti previsioni per ciascun segno zodiacale. Complice la Festa delle Donne, che cade di domenica, l'atmosfera si presenta colorata. C’è chi avrà bisogno di rimettere ordine tra pensieri e conti, chi sentirà il cuore battere più forte del solito, chi dovrà fare i conti con qualche piccola ombra prima di rivedere la luce. Saranno quarantotto ore utili per rallentare, riflettere e scegliere con maggiore consapevolezza la direzione da prendere. Non tutto filerà liscio per tutti, ma anche le giornate meno semplici potranno offrire insegnamenti preziosi.

L'ultima posizione in classifica, in queste 48 ore con Luna in Scorpione, è riservato al Sagittario. Il primo posto, invece, è riservato all'Ariete. Approfondiamo.

Classifica e oroscopo del weekend 7 e 8 marzo 2026

1️⃣2️⃣ - Sagittario. Questo fine settimana vi invita a fare i conti con le vostre ambizioni. Da tempo accarezzate l’idea di chiedere qualcosa in più, una promozione o un riconoscimento concreto, ma dentro di voi convivono entusiasmo e timore. Sabato potreste concedervi una serata semplice, magari una pizza o un momento di relax per decomprimere dopo giorni intensi. In amore la passione sarà viva, ma evitate di usare l’istinto come unica bussola. Se state pensando a un cambiamento importante, come trasferirvi o sostituire l’auto, domenica potrebbe offrirvi uno spunto decisivo.

Tenete la mente elastica, nutritevi di letture nuove e non chiudetevi in schemi ripetitivi.

1️⃣1️⃣ - Bilancia. Il weekend vi chiede prudenza. Qualcuno attorno a voi potrebbe non essere del tutto trasparente e sarà fondamentale mantenere lucidità e sangue freddo. Saprete difendervi, ma evitate reazioni impulsive. Sabato sera avrete bisogno di conforto, che sia una cena informale o il calore del partner. Domenica scorrerà più dolce, soprattutto se vi concederete di fare le cose con calma. In amore le coppie solide ritroveranno complicità e intensità. Chi desidera allargare la famiglia potrà vivere emozioni profonde. Non fatevi travolgere dall’ansia di fare tutto perfettamente, il vostro equilibrio nasce dall’armonia interiore.

1️⃣0️⃣ - Capricorno. Sarà un fine settimana tranquillo solo in apparenza. Sabato sarete presi da incombenze pratiche, poi nel pomeriggio riuscirete a ritagliarvi uno spazio per respirare. Avrete bisogno di riflettere su un progetto di vita che vi sta particolarmente a cuore. In coppia potrebbero emergere discussioni legate a questioni economiche o organizzative. Con i figli adolescenti servirà pazienza. Domenica non mancheranno telefonate o visite inattese. Usate queste ore per prendervi cura di voi, anche del vostro corpo, e per coltivare i rapporti sociali. Non isolatevi dietro il senso del dovere.

9️⃣ - Cancro. Avete accumulato stanchezza e lo sentite. Questo weekend vi chiede di proteggere la vostra mente come un giardino prezioso.

Sabato sera potreste essere esausti e desiderare solo silenzio, una serie tv o un film romantico per lasciarvi cullare. Domenica vi sveglierete più tardi e con maggiore lucidità. Organizzare la settimana con un piano chiaro vi aiuterà a non sentirvi sopraffatti. In arrivo piccole sorprese che vi strapperanno un sorriso. Ricordate che prendervi una pausa non è debolezza, è intelligenza emotiva.

8️⃣ - Toro. Il sabato sera resta il vostro rifugio preferito. Lontani dalle pressioni, potrete finalmente ricaricare le batterie. Chi lavora o studia intensamente sceglierà la quiete domestica, tra libri o serie appassionanti. In questo periodo chiedete serenità e fate bene. Siete stati troppo in tensione.

Concentratevi sui traguardi che vi siete prefissati e non perdete fiducia. Qualcuno penserà di rimettersi in forma, ma rimanderà l’impegno alla nuova settimana. Concedetevi leggerezza senza sensi di colpa.

7️⃣ - Acquario. Dopo giorni poco brillanti si intravede una ripresa. L’amore sarà acceso, soprattutto per i più giovani. Un appuntamento potrebbe subire variazioni improvvise, perciò armatevi di flessibilità. Muovervi di più vi farà bene, il vostro corpo reclama attenzione. Qualche imprevisto domestico potrebbe mettervi alla prova, ma saprete gestire la situazione. Chi lavora da casa sarà produttivo e concentrato. I momenti con i figli o con le persone care regaleranno emozioni sincere.

6️⃣ - Leone.

Queste giornate parlano di autostima. Sognate in grande, ma temete di non essere all’altezza. Sabato e domenica saranno perfetti per fare un bilancio delle vostre capacità reali e dei vostri desideri. Dopo un periodo intenso, potrete finalmente svagarvi. I più giovani cercheranno compagnia, mentre le coppie mature sceglieranno esperienze più profonde e intime. Una cena romantica o una passeggiata nel verde vi aiuteranno a riconnettervi con ciò che conta davvero. Non trascurate l’attività fisica, potrebbe diventare una valvola di sfogo preziosa.

5️⃣ - Pesci. La settimana vi ha messi alla prova sul fronte lavorativo e finanziario, ma una difficoltà sta per sciogliersi. Alcuni concluderanno una trattativa o una questione immobiliare importante.

Il weekend favorisce le uscite con amici o partner. Prima di uscire controllate di avere tutto con voi, meglio essere scrupolosi. Dedicatevi ad attività manuali che vi rilassano e vi riportano al presente. Domenica concedetevi qualche ora di sonno in più e lasciate spazio alla passione.

4️⃣ - Gemelli. Non tutti potranno fermarsi, ma il weekend sarà comunque produttivo. Se avete un’attività in proprio, valutate strumenti nuovi per farvi conoscere, come un sito personale. Sabato e domenica saranno utili per sistemare conti e comunicazioni lasciate in sospeso. In amore l’energia sarà intensa e potreste sperimentare nuove sfumature nella coppia. Chi riuscirà a viaggiare troverà stimoli e idee fresche.

Usate queste ore per mettere ordine anche nei vostri obiettivi.

3️⃣ - Vergine. Avvertirete una ripresa psicofisica evidente. Un evento inatteso vi sorprenderà positivamente in una delle due giornate. Nonostante qualche rallentamento recente, il bilancio resta soddisfacente. Potreste dover gestire una questione pratica, come l’auto o una visita a un familiare. Il weekend sarà perfetto per pianificare la settimana successiva e per pensare a un nuovo hobby. Una novità in ambito familiare potrebbe bussare alla vostra porta. E sì, avrete anche voglia di mettervi ai fornelli e preparare qualcosa di speciale.

2️⃣ - Scorpione. Sabato sarà ideale per portare avanti progetti e passioni. Vi sentirete determinati e concreti.

Domenica sarà il momento giusto per premiarvi e recuperare le energie. Riposo e attività leggere vi permetteranno di ricaricarvi completamente. In amore l’intesa sarà profonda e coinvolgente. Le coppie giovani potrebbero parlare seriamente di futuro. Rimettere mano al guardaroba o concedervi un acquisto vi farà sentire rinnovati.

1️⃣ - Ariete. Sarete tra i protagonisti più luminosi di questo fine settimana. La vostra creatività sarà potente e vi renderà quasi inarrestabili. Non lasciate che qualcuno limiti le vostre scelte. Imparate a decidere in autonomia, accettando anche la possibilità di sbagliare. Sul lavoro o nello studio potreste distinguervi con risultati eccellenti. Chi potrà viaggiare troverà ispirazione.

Molti di voi si alzeranno con calma, godendosi il ritmo lento di queste giornate. Concedetevi anche uno sgarro a tavola, senza sensi di colpa. L’aria intorno a voi si farà più leggera e vi sentirete pronti a ripartire con entusiasmo.