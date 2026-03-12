Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, giovedì 12 marzo 2026, gli Scorpione sono accompagnati dalla potente energia della Morte, l’arcano maggiore simbolo di trasformazione radicale e cicli di rinnovamento. Spesso oggetto di fraintendimenti, questa carta non parla mai di conclusioni definitive, ma anzi di metamorfosi e di nuovi inizi che seguono l’abbandono del superfluo. Nel linguaggio esoterico, la Morte invita a lasciar andare ciò che non serve più per accogliere il nuovo, spingendo verso una crescita autentica e una rigenerazione profonda.

Gli Scorpione, noti per la loro intensa profondità emotiva e il fascino per i misteri dell’inconscio, sentono particolarmente vicina la vibrazione della Morte.

Il vostro oroscopo odierno si tinge dunque di quel coraggio di dissolvere vecchi schemi, sia nei rapporti che nei pensieri. Questa carta, infatti, riflette la capacità innata degli Scorpione di rigenerarsi dalle proprie ceneri, superando limiti imposti o autoimposti. La giornata porta l’invito a non temere i cambiamenti, anzi a favorire il distacco da ciò che non nutre più la vostra evoluzione, per lasciare fiorire una nuova fase della vostra vita.

Parallelismi con altre culture

La simbologia della Morte nei tarocchi trova profonde assonanze nel mito della fenice, radicato in molte culture antiche. In particolare, la fenice cinese (Fènghuáng) rappresenta la rinascita ciclica attraverso il fuoco, simile a quanto avviene nell’anima dello Scorpione quando abbandona ciò che è ormai consumato.

Nella tradizione azteca, la divinità Mictecacihuatl regna sui cambiamenti tra vita e morte, celebrati durante i rituali del Día de los Muertos come occasione di memoria e speranza. La cultura Yoruba offre un altro esempio con le cerimonie di passaggio che segnano la fine di uno stadio e l’ingresso in uno nuovo, rendendo sacro ogni abbandono necessario. Anche il concetto di samudra manthan nell’India vedica rievoca una trasformazione alchemica, dove lo scontro tra opposti genera il nettare dell’immortalità e della rinascita spirituale.

Consiglio delle stelle per gli Scorpione: accogliete senza timore il cambiamento

Secondo l’oroscopo dei tarocchi di oggi, la carta della Morte invita gli Scorpione a vivere la giornata come occasione di trasformazione autentica.

Non opponete resistenza al mutamento e riconoscete ciò che nella vostra quotidianità richiede un onesto lasciar andare. Fate spazio nella vostra sfera personale per accogliere nuove esperienze o relazioni che sappiano nutrire la vostra crescita. Un esercizio utile potrebbe essere quello di scrivere ciò che desiderate abbandonare, bruciando simbolicamente quel foglio come rito di purificazione. Prendetevi cura delle vostre emozioni e concedetevi il tempo necessario per rinascere, sicuri che ogni conclusione porta con sé la promessa di un nuovo inizio più consapevole e vitale.