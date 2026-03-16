Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, lunedì 16 marzo 2026, lo Scorpione viene rappresentato dall’arcano maggiore della Morte. Quest’immagine, così carica di significato simbolico nell’iconografia esoterica, incarna l’incessante movimento della trasformazione, un ciclo di fine e inizio che non riguarda la materialità della vita ma piuttosto i passaggi interiori. L’arcano della Morte è infatti il simbolo di un distacco necessario, di una porta che si chiude affinché un’altra si apra, dello smantellamento di vecchie abitudini, attaccamenti o visioni, lasciando spazio a un rinnovamento profondo e liberatorio.

Questo processo non incute timore, ma sollecita il coraggio di accogliere l’imprevedibile e il mistero che solo la rigenerazione sa offrire nello spirito dell’oroscopo di oggi.

Per lo Scorpione, la carta della Morte appare come una guida essenziale in questo lunedì, sottolineando il naturale talento del segno per la metamorfosi e la capacità di attraversare zone d’ombra senza perderne il senso più profondo. Lo Scorpione è notoriamente connesso al tema della rinascita e della resilienza, sempre pronto a lasciare andare vecchie zavorre per affrontare nuove sfide. Nell’oroscopo dei tarocchi, la Morte vi sprona a recidere ciò che non serve più, che sia un pensiero, una relazione logora o un’abitudine che ostacola il vostro fluire.

Solo nell’abbandono consapevole si cela la possibilità di approdare a un territorio più fertile, in cui la vostra energia trova nuova direzione e forza, arricchendo il vissuto quotidiano con significati più autentici.

Parallelismi con altre culture

Nella cultura egizia, la figura di Osiride è emblema del ciclo di morte e rinascita: ucciso dal fratello Seth e poi riportato in vita da Iside, Osiride rappresenta un modello simbolico molto vicino all’essenza della carta della Morte nei tarocchi. Nei rituali maya, la “Casa delle Ombre” era il luogo di passaggio dei guerrieri verso la luce, illustrando come l’attraversamento della fine non sia mai sterile, ma preludio a un cambiamento. Analogamente, nella tradizione indù, la figura di Kali simboleggia la fine come atto di distruzione creatrice: Kali non porta solo caos, ma prepara il campo al rinnovamento e alle future possibilità che la trasformazione rende accessibili.

In tutti questi contesti, la morte simbolica si trasforma nell’unica chiave autentica di rigenerazione e crescita, nutrendo anche l’immaginario astrologico legato allo Scorpione e al suo oroscopo di oggi.

Consiglio delle stelle per gli Scorpione: lasciate andare senza rimpianto

L’oroscopo dei tarocchi vi suggerisce di considerare con attenzione il significato profondo della Morte. È questo il momento di osservare ciò che nella vostra vita si è ormai esaurito, sospendendo ogni resistenza al cambiamento e abbracciando l’inevitabilità della metamorfosi. Trovate la forza di lasciar andare senza procrastinazioni o nostalgie: solo in questo modo il nuovo potrà prendere forma, sorprendendovi per intensità e autenticità.

Il consiglio delle stelle invita a non cercare di preservare ciò che appartiene al passato, ma a raggiungere una nuova vitalità proprio nell’atto del distacco. Ogni fine, anche quella più temuta, oggi si rivela lo spazio sacro di un rinnovamento, mentre la chiave del vostro oroscopo risiede nella fiducia verso ciò che la trasformazione sta preparando per voi.