Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, martedì 17 marzo 2026, i Pesci sono guidati dalla Luna, arcano maggiore che incarna il mistero e la profondità dell’inconscio. In ogni mazzo di tarocchi, la Luna si rivela come una guida notturna attraverso i labirinti delle emozioni, suggerendo che non sempre ciò che si percepisce è la realtà tangibile. Il suo riflesso sulla superficie dell’acqua rimanda ai mondi interiori, alle paure celate e alle intuizioni che emergono nei momenti di silenzio e raccoglimento. Questo arcano invita alla fiducia nei messaggi sottili dell’anima, affidando al sognatore la capacità di distinguere tra inganno e verità, tra timore e ispirazione.

Per i Pesci, la presenza della Luna nell'oroscopo di oggi si traduce in una sensibilità particolarmente spiccata verso ciò che si muove al di sotto della superficie. Il vostro segno, già incline all’introspezione e al contatto con il mondo onirico, troverà nelle acque placide della Luna una risonanza profonda. Giornata ideale per immergersi nella contemplazione, lasciando che i sogni e le impressioni fugaci affiorino senza il timore di giudicarli. In questo flusso, si cela una ricchezza emotiva che può aiutare a dissipare le ombre del dubbio e ad accendere la lampada dell’intuizione, rivelando risposte che la logica non riuscirebbe a fornire.

Parallelismi con altre culture

Nella mitologia Yoruba, la divinità Yemayá regna sulle acque e sui segreti degli abissi, rappresentando la maternità e la protezione, ma anche i misteri del femminile celati alla ragione.

In Giappone, la Luna è celebrata attraverso la tradizione dello tsukimi, la contemplazione del plenilunio che invita a lasciarsi trasportare dalla dolce malinconia e dalla bellezza effimera dell’istante notturno. In India, il dio Chandra personifica la Luna come emblema della mente mutevole, condizionata dai flussi emotivi che, come la marea, vanno e vengono. In tutte queste culture, la Luna rimane sinonimo di viaggio interiore, di navigazione nei territori dell’anima senza timore dell’ignoto.

Consiglio delle stelle per i Pesci: accogliete i messaggi silenziosi della notte

L'oroscopo dei tarocchi vi suggerisce di dedicare del tempo, durante la giornata di oggi, all’ascolto delle vostre emozioni più profonde, lasciando che la Luna vi guidi attraverso i sentieri dell’intuizione.

Un diario onirico può rivelare dettagli preziosi, così come momenti di meditazione o immersione nella musica favoriscono una connessione con la parte più autentica di sé. Evitate di prendere decisioni affrettate seguendo solo la razionalità; vi sarà di maggior beneficio rimandare spiegazioni logiche e ascoltare ciò che percepite con il cuore. Trovate nelle ombre sfumate della Luna non motivo di turbamento, ma spunto per nuove scoperte interiori e una maggiore consapevolezza delle vostre reali necessità, lasciando spazio all’immaginazione e alla guarigione emotiva.