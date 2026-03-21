Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, sabato 21 marzo 2026, per gli Ariete prende forma l’arcano maggiore del Bagatto, simbolo di inizio, potenzialità e trasformazione. Il Bagatto è spesso rappresentato come un giovane mago circondato da strumenti simbolici: coppe, denari, spade e bastoni. Questo personaggio incarna la forza del principio attivo di ogni impresa, la capacità di prendere il destino fra le proprie mani partendo da una scintilla di volontà. Il Bagatto è l’archetipo dell’iniziatore che nel proprio viaggio deve ancora mescolare l’entusiasmo con la consapevolezza, ma ogni suo passo è guidato dalla fiducia nell’oggi e dalla curiosità verso ciò che ancora non si è rivelato.

Il legame fra il Bagatto e il segno dell'Ariete risiede nell’energia di partire, nel coraggio di affermarsi e della continua spinta all’azione. L'oroscopo di oggi mostra che la vostra natura impulsiva, tipica di chi sa essere pioniere, si riflette nel dinamismo stesso del Bagatto. Questa carta invita a considerare ogni esperienza come un banco di prova e una palestra per talenti latenti, spingendo a valorizzare ogni occasione come creazione originale. In questa giornata, l’effetto del Bagatto trasforma desideri in possibilità concrete e invita gli Ariete a non procrastinare, a scegliere, agire, manifestare senza timore. L’arte del tarocco è qui una chiave che permette agli Ariete di superare l’iniziale incertezza e lanciarsi sulla scena della vita con intraprendenza autentica.

Parallelismi con altre culture

La figura del Bagatto trova parallelismi nel trickster delle tradizioni africane, come il dio Esu nella cosmologia Yoruba, che funge da mediatore e pioniere di nuove strade spirituali. Lo stesso spirito si ritrova nei miti dei nativi americani con il Coyote, simbolo di ingegno e capacità di adattamento, sempre pronto a ribaltare le situazioni con astuzia. Nella cultura giapponese, il kami Susanoo si distingue per l’audacia e la capacità di oltrepassare i confini dell’ovvio, spesso generando novità anche dove il disordine sembra regnare. Nel Vedanta indiano, la figura di Sarasvati rappresenta la mente creativa che, pur all’apparenza caotica, genera bellezza e progresso, incarnando la forza del cominciare e del trasformare il pensiero in azione.

In tutte queste culture, il messaggio è chiaro: nei giorni governati dal Bagatto, chi osa e agisce con intelligenza può scoprire risorse inedite e nuove vie da percorrere.

Consiglio delle stelle per gli Ariete: valorizzate l’arte di iniziare

L'oroscopo dei tarocchi suggerisce agli Ariete di prendere esempio dal Bagatto, dedicando la giornata a scelte rapide e alla sperimentazione senza paura di sbagliare. È il momento di tirare fuori l’istinto che spinge alla novità: ogni gesto mosso da fiducia sarà seme per opportunità future. Potreste riscoprire la gioia del fare anche nelle piccole cose, accettando con leggerezza le sfide e i giochi del destino. Usate la vostra energia per dare forma a un progetto, imparare qualcosa di nuovo o rompere con una vecchia abitudine che non vi appartiene più.

Il Bagatto insegna che la creatività si esprime nella pratica quotidiana e nell’accettazione dell’imprevisto. Permettete a questa energia di guidarvi oggi: ogni inizio è già, di per sé, una piccola vittoria dell’anima.