Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, sabato 7 marzo 2026, per gli Scorpione si staglia con forza l’arcano maggiore della Morte. Contrariamente ai timori che può evocare il suo nome, la Morte nei tarocchi simboleggia una rinascita inevitabile, uno stato di profondo mutamento dove ciò che cessa lascia spazio a ciò che deve crescere. È la fine di un ciclo, non la sua distruzione, e il suo scopo ultimo è offrire purificazione e sgombero del superfluo. L’iconografia tradizionale raffigura la Morte come uno scheletro che falcia con rispetto e giustizia: la vera energia di questa carta è quella della metamorfosi, la spinta ad abbandonare inutili resistenze e a lasciarsi attraversare dal flusso della trasformazione.

Per gli Scorpione, l'oroscopo di oggi apre un capitolo in cui sarà necessario accogliere il cambiamento senza timore. La natura stessa del vostro segno, profonda e magnetica, si accorda perfettamente con le dinamiche di rinascita che la Morte porta con sé. Non si tratta di subire passivamente le trasformazioni, ma di riconoscerne l’opportunità nascosta: lasciar cadere antichi rancori, stili di vita che non vi rappresentano più o relazioni che non nutrono il vostro spirito. Questa giornata invita a tagliare il superfluo per riscoprire la vostra autenticità, affrontando con coraggio la possibilità di una nuova versione di voi stessi. Ogni chiusura cui assiste questo oroscopo rappresenta il terreno fertile per la rigenerazione e la presa di coscienza delle vostre vere priorità, in un continuo ciclo di morte simbolica e rinascita interiore.

Parallelismi con altre culture

Nella visione mitologica azteca, il dio Quetzalcoatl si trasforma morendo per donare nuova vita, incarnando la stessa energia rigeneratrice della Morte dei tarocchi. Anche la fenice, presente nei racconti della Cina imperiale così come in quelli dell’Antico Egitto, brucia nelle proprie fiamme per rinascere dalle proprie ceneri, simbolo universale della trasformazione che non annulla ma moltiplica possibilità e saggezza. In Africa occidentale, la tradizione degli Yoruba e il sistema Ifá riconoscono nelle fasi di lutto un momento cruciale per il rinnovamento dell’identità personale e collettiva; si tratta di una morte temporanea dello status quo, necessaria per l’avvento di un nuovo ciclo vitale.

Anche nel buddhismo tibetano il Bardo Thodol, il cosiddetto Libro tibetano dei morti, descrive il passaggio tra una vita e la successiva come un’opportunità di consapevolezza e crescita spirituale, dove la fine non è mai definitiva ma serve da ponte verso il rinnovamento più profondo.

Consiglio delle stelle per gli Scorpione: onorate il coraggio della trasformazione

Secondo l'oroscopo dei tarocchi, il consiglio per gli Scorpione è accogliere la giornata senza resistere ai cambiamenti necessari. Fate ordine negli aspetti della vita che vi appesantiscono e permettete alla trasformazione di compiersi senza ostacoli: lasciando andare tutto ciò che si è concluso, vi predisporrete all’arrivo di nuove energie positive.

Riscoprite la forza che possedete ogni volta che avete il coraggio di chiudere porte che ormai non fanno più parte della vostra crescita. Dedicate qualche momento alla riflessione silenziosa, magari annotando ciò che sentite pronto a finire e immaginando con chiarezza ciò che desiderate rigenerare nella vostra esistenza. In questo modo, la Morte diventerà la vostra alleata più potente per una rinascita autentica, rendendo l’oroscopo di oggi una preziosa occasione di rinascita consapevole.