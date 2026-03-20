L’oroscopo di oggi 20 marzo 2026 porta un’aria frizzante, con la Bilancia al centro della scena zodiacale. Simbolo di bilanciamento e giustizia, oggi questo segno rivitalizza il tema universale dell’equilibrio tra ciò che desiderate profondamente e la quotidianità. L’energia è viva e creativa, ma dietro l’angolo si nascondono sfide che chiamano ciascuno a una piccola rivoluzione interiore. In alto la Bilancia, un po’ più in ombra lo Scorpione, alle prese con scontri tra aspettative e realtà. Il resto del cerchio zodiacale si trova sospeso come i protagonisti di una puntata di Twin Peaks, tra misteri quotidiani e intuizioni fulminee.

Oroscopo per tutti i segni di venerdì 20 marzo: tutti i segni sotto lo specchio di oggi

Ariete: la vostra natura dinamica trova oggi un canale di espressione autentica sul lavoro. Potreste sentire il bisogno di affermare la vostra opinione in modo netto, come in un dibattito acceso su una piattaforma social. In amore si rivela importante ascoltare anche i silenzi altrui, mentre nei rapporti con amici o familiari torna utile la vostra energia, senza però strafare. Mantenere una certa leggerezza in giornata permette di non affaticare la mente.

Toro: la concretezza vostra oggi diventa una risorsa per chi vi circonda. Se nel lavoro c’è da costruire o riparare qualcosa, fatelo con la calma del personaggio di MacGyver.

In ambito sentimentale trovate sicurezza, anche quando qualcuno mette in discussione le vostre scelte. Siete portati a dimostrare affetto con piccoli gesti, consapevoli che sono quelli a fare la differenza. Momenti di relax aiutano a mantenere la rotta.

Gemelli: la vostra mente è brillante come in una scena di La La Land: oggi le idee danzano leggere, pronte a colorare i vostri progetti. Sul lavoro siete portavoce di novità, mentre in amore qualche parola non detta può suscitare domande. Sfruttate la curiosità che vi anima, senza saltare i passaggi importanti. Una chiamata inattesa potrebbe cambiare la prospettiva sulla giornata.

Cancro: oggi il bisogno di protezione si alterna al desiderio di conquista emotiva.

Tra amici e partner può capitare di dover mediare, come se foste i protagonisti di This Is Us. Fate in modo che le vostre emozioni fluiscano senza creare riccioli inutili di malinconia. Buona giornata per progettare incontri e chiarire equivoci, specie grazie a una parola gentile.

Leone: siete i protagonisti indiscussi della scena lavorativa. Il carisma è luminoso come un palco di Sanremo e oggi sapete attrarre chi vi interessa. Rischiate tuttavia di peccare di intransigenza in amore, quindi meglio ascoltare con attenzione e non imporre sempre il proprio punto di vista. Le sfide odierne vi stimolano a tirare fuori il meglio dal vostro repertorio.

Vergine: il bisogno di ordine si tramuta in ricerca di senso.

Tra appunti, liste e pianificazioni, la vostra giornata è scandita da dettagli che fanno la differenza, come in una puntata di The Crown. Qualcosa nel lavoro richiede che superiate la solita prudenza. In amore siete più aperti del solito alle sorprese, soprattutto se arrivano da chi meno vi aspettate.

Bilancia: giornata chiave per la ricerca di armonia. Siete capaci di riequilibrare gli eccessi attorno a voi e di trovare la musica giusta dentro e fuori. In amore vi aprite a nuovi dialoghi, in amicizia siete punto di riferimento e al lavoro riuscite a mediare in situazioni tese. Lasciate spazio alle piccole coincidenze, a volte sono messaggi da non trascurare.

Scorpione: la giornata mette alla prova la vostra capacità di trasformare le energie in occasioni autentiche.

Come un viaggio nella Zona Oscura di Stranger Things, siete chiamati a distinguere ciò che conta davvero. Fate attenzione a inutili scontri di orgoglio. L’intuito è forte, anche se va coltivato con pazienza e un pizzico di cautela. Meglio evitare decisioni impulsive oggi.

Sagittario: l’oroscopo di oggi vi invita ad aprire la mente. Tra ritmi frenetici e nuove mete da esplorare, la vostra giornata si arricchisce di stimoli. Potrebbe arrivare una proposta imprevista che vi costringe a rivedere i programmi. In amore tenete lo sguardo alto, anche dovendo accettare qualche piccolo compromesso. Lasciate fluire l’allegria quando arriva.

Capricorno: disciplina e metodo sono le vostre ancore. Oggi però vi sorprendete a lasciarvi andare a desideri meno prevedibili del solito.

Sul lavoro potreste scoprire un modo innovativo di risolvere una questione annosa. In amore la prudenza lascia spazio a maggiore intraprendenza. Attenti solo a non mettere troppa pressione a chi vi è vicino.

Acquario: giornata di esperimenti, cambi di prospettiva e idee fuori dagli schemi. Se avete un progetto creativo, oggi è il momento di mettervi in gioco senza paura di sbagliare, come in un episodio di Black Mirror. In amore una semplice domanda può aprire nuovi orizzonti di dialogo. Seguite l’intuizione, anche se non vi porta subito nel posto previsto.

Pesci: la sfera emotiva è in primo piano. Oggi il vostro mondo interiore si popola di suggestioni, come in una canzone di Jovanotti. La creatività vi permette di esprimere sensazioni profonde, a patto di non isolarvi troppo. Un incontro inatteso può colorare la giornata con un tocco surreale e portare spunti da rielaborare nei prossimi giorni.