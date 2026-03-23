L'oroscopo del 28 e 29 marzo è pronto a rivelare in anticipo come sarà quest'ultimo weekend del mese. Cambiano delle cose, dalla disposizione astrologica della Luna all'orario. La Luna transita in Leone, le giornate si allungano e la voglia di rimettersi in gioco in amore e nella società sarà alta. Alcuni segni dovranno rallentare e rimettere ordine nei pensieri, mentre altri potranno lasciarsi trasportare da un’energia più fluida e rassicurante. In ogni caso, ciò che farà davvero la differenza sarà l'atteggiamento assunto. La classifica ammicca all'indirizzo del Leone, primo classificato del weekend, mentre il Toro è 12°.

Classifica e oroscopo weekend 28-29 marzo 2026: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣- Toro. In questo fine settimana potreste sentirvi leggermente fuori fase, soprattutto per quanto riguarda la sfera professionale. Le cose non stanno andando esattamente come vorreste e questo vi spinge a riflettere su possibili cambiamenti. Non abbiate paura di esplorare nuove strade, anche se comportano qualche rischio. In amore serve pazienza: ci sono piccole tensioni o distanze emotive da gestire con maturità. Non tutto si risolve subito, ma con il giusto atteggiamento potrete recuperare equilibrio.

1️⃣1️⃣- Bilancia. Dopo un periodo altalenante, iniziate lentamente a ritrovare una maggiore serenità nei sentimenti.

Vi sentite più centrati e questo vi aiuta a mostrarvi per ciò che siete davvero, senza filtri o timori. Tuttavia, sul lavoro è meglio non strafare: attenetevi alle indicazioni e portate avanti i compiti con precisione, senza cercare di anticipare i tempi. A volte la strategia migliore è quella di osservare e prepararsi, piuttosto che agire impulsivamente.

1️⃣0️⃣- Capricorno. La stabilità emotiva vi accompagna almeno in parte, regalandovi momenti di tranquillità soprattutto all’inizio del weekend. Tuttavia, nel corso delle ore potreste avvertire qualche cambiamento di umore o piccole incomprensioni. Niente di irrisolvibile, ma sarà importante mantenere la calma. Sul fronte lavorativo, invece, avete una marcia in più: lucidità e concretezza vi permettono di ottenere risultati soddisfacenti e di farvi notare positivamente.

9️⃣- Ariete. Le emozioni si muovono in modo un po’ irregolare, creando una sensazione di instabilità soprattutto nella prima parte del weekend. In amore potreste sentirvi meno compresi o più suscettibili del solito, ma non lasciate che questo rovini tutto il resto. Nel lavoro, al contrario, siete determinati e pronti a dare il massimo: energia e motivazione non vi mancano, e questo vi permette di fare passi avanti concreti nei vostri progetti.

8️⃣- Acquario. L’inizio del fine settimana potrebbe mettervi alla prova sul piano emotivo, con qualche incertezza o piccolo malumore. Non scoraggiatevi: con il passare delle ore riuscirete a recuperare serenità e a vedere le cose con maggiore chiarezza.

In ambito lavorativo avete le idee ben definite e sapete come muovervi. Continuate su questa strada, senza lasciarvi distrarre da dubbi momentanei.

7️⃣- Scorpione. Le relazioni sentimentali richiedono attenzione e delicatezza, perché non tutto scorre in modo fluido. Ci sono questioni da affrontare e chiarire, ma anche spazi da valorizzare quando l’atmosfera si fa più leggera. Sfruttate i momenti migliori per riavvicinarvi a chi amate. Sul lavoro, invece, siete solidi e preparati: la vostra competenza è evidente e vi consente di affrontare ogni situazione con sicurezza.

6️⃣- Sagittario. In amore riuscite a esprimervi con maggiore autenticità, anche se non tutto è semplice come vorreste. Questo è comunque un buon momento per lasciar emergere ciò che provate, senza troppe paure.

Sul piano professionale, invece, potreste incontrare qualche ostacolo: non tutte le idee trovano subito spazio o approvazione. Serve pazienza e un pizzico di strategia in più.

5️⃣- Gemelli. Il fascino non vi manca e questo fine settimana vi regala occasioni interessanti, sia che siate in coppia sia che siate alla ricerca di nuove emozioni. Sapete attirare l’attenzione e farvi notare, ma nel lavoro potrebbe mancare quella scintilla di creatività necessaria per fare la differenza. Le energie ci sono, ma serve una direzione più chiara. Non abbiate fretta: le idee arriveranno.

4️⃣- Vergine. L’inizio del weekend porta qualche piccola oscillazione nei sentimenti, ma nulla che non possiate gestire con il vostro equilibrio naturale.

Con il passare delle ore ritroverete armonia e complicità, rendendo il clima decisamente più piacevole. Sul lavoro forse non brillate come vorreste, ma restate comunque un punto di riferimento affidabile per chi vi circonda.

3️⃣- Cancro. Il cielo vi sostiene con una buona dose di equilibrio e concretezza. In amore avete l’occasione di rendere più intensa e autentica la vostra relazione, soprattutto se scegliete di dedicarvi davvero a chi vi sta accanto. Anche sul lavoro le idee non mancano: con impegno e collaborazione potrete ottenere risultati importanti. Continuate a costruire con pazienza.

2️⃣- Pesci. Questo fine settimana vi regala una piacevole sensazione di leggerezza nei sentimenti. Le relazioni scorrono con naturalezza e vi sentite più coinvolti e partecipi.

Anche sul lavoro emerge la vostra creatività, accompagnata da una forte voglia di mettervi in gioco. È il momento giusto per osare un po’ di più e mostrare ciò che sapete fare.

1️⃣- Leone. Siete tra i segni che vivranno queste giornate con maggiore armonia. In ambito sentimentale riuscite a creare connessioni profonde, fatte di complicità e dolcezza. Anche chi è solo potrebbe fare incontri interessanti o sentirsi comunque appagato. Sul lavoro le opportunità non mancano e avete la giusta sensibilità per coglierle. Seguite il vostro intuito: saprà indicarvi la direzione migliore.